Lietuvos rinktinės auksinis finalas – penktadienį per televiziją

Nuotr.: fibaeurope.com

Krepšinio sirgaliai rytoj, penktadienį, turės unikalią galimybę išvysti Stokholme vykusį 2003 metų Europos vyrų krepšinio čempionato finalą, kuriame Lietuvos rinktinė palaužė galingą Ispanijos komandą ir trečią kartą tapo žemyno čempione.

Visai mūsų šaliai įsimintinas rungtynes penktadienį nuo 21.30 val. rodys „TV3 Sport“ kanalas ir vaizdo transliacijų internetu platforma „Go3“. Jas stebėti padės komentatorius Rytis Vyšniauskas.

Lietuvos ekipoje, kurią treniravo Antanas Sireika, tuomet pirmaisiais smuikais griežė Šarūnas Jasikevičius, Arvydas Macijauskas, Ramūnas Šiškauskas ir Saulius Štombergas. Visi jie pateko į rezultatyviausių Europos pirmenybių žaidėjų dešimtuką.

Mūsų šalies nacionalinėje komandoje Europos čempionato metu dar rungtyniavo Eurelijus Žukauskas, Darius Songaila, Donatas Slanina, Mindaugas Žukauskas, Kšištofas Lavrinovičius, Dainius Šalenga, Virginijus Praškevičius ir Giedrius Gustas.

Finale Macijauskas ispanams atseikėjo 21 tašką. Jis Lietuvos rinktinei pelnydavo daugiausia taškų čempionate (vid. 15,8). Lemiamoje dvikovoje driokstelėjo E. Žukauskas, kuris pelnė 18 taškų ir atkovojo 7 kamuolius. Tai buvo geriausios jo rungtynės turnyre.

Jasikevičius finale atliko 9 rezultatyvius perdavimus. Šioje statistikos kategorijoje Šaras neturėjo sau lygių tarp visų krepšininkų. Jis vidutiniškai atlikdavo net 8,2 rezultatyvaus perdavimo. Antrąją ir trečiąją vietas užėmusius žaidėjus Jasikevičius vidutiniškai aplenkė net 4 perdavimais.

Ispanijos komandos lemiamame mūšyje neišgelbėjo ir 32 Pau Gasolio surinkti taškai. Be to, jis atkovojo 12 kamuolių. Juanas Carlosas Navarro įmetė 18, o Jorge Garbajosa – 17 taškų. Tačiau kitas ispanų žvaigždes lietuviai užtemdė.

Švedijoje Ispanijos rinktinei, be minėtų krepšininkų, atstovavo tokie asai kaip Jose Manuelis Calderonas, Felipe Reyesas, Alberto Herrerosas.

Mūsiškiai žemyno pirmenybėse demonstravo aukščiausio lygio puolimą. Jie vidutiniškai rinko 90,7 taško. Pagal šį rodiklį lietuviai neturėjo sau lygių.

Lietuvos krepšininkai Švedijoje laimėjo visas šešerias rungtynes. Tiesa, startas jiems buvo nelengva – pirmajame mače tik per pratęsimą nugalėjo Latvijos rinktinę, kurios lyderiais buvo – Robertas Štelmaheris, Ainaras Bagatskis, Kasparas Kambala ir Uvis Helmanis.

Be to, grupės varžybose Sireikos auklėtiniai be vargo pranoko Izraelį ir Vokietiją, o ketvirtfinalyje nepaliko vilčių Serbijos ir Juodkalnijos komandai. Pusfinalyje lietuviai dramatiškoje kovoje 4 taškais palaužė Prancūziją su Tony Parkeriu priešakyje.

Sulaukus teigiamų žiūrovų atsiliepimų nuo pirmadienio „TV3 Sport“ kanalas tęs dienos temą. Geriausiomis krepšinio (Eurolygos ir NBA) rungtynėmis bus galima mėgautis kitą ketvirtadienį ir penktadienį, o savaitgalis bus skirtas įsimintiniausiems ar net legendiniams finalams.