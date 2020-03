Su emocijomis susitvarkęs Urbonas – apie nutrauktą sezoną, miglotą LKL ateitį ir jauną mustangą Marčiulionį

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Anksčiau laiko pasibaigusi Lietuvos krepšinio lyga (LKL) sutrukdė Žydrūnui Urbonui pirmą kartą karjeroje, stovint prie Utenos „Juventus“ vairo, patekti tarp keturių stipriausių šalies komandų, tačiau 43-ejų specialistas pozityviai vertina 2019-2020 metų sezoną.

Iš pagrindų sudėtį pakeitusi „Juventus“ sunkiai pradėjo sezoną, tačiau nuo gruodžio mėnesio pradėjo demonstruoti žaidimą, vertą mažiausiai stipriausiųjų ketverto – 9 pergalės per 10 susitikimų LKL pirmenybėse ir 80 minučių lygios kovos su Vilniaus „Rytu“, kurie tik per plauką perlipo uteniškių barjerą ir žengė į Karaliaus Mindaugo taurės finalo (KMT) ketvertą.

Atrodė, kad trys pralaimėjimai paeiliui prieš LKL grandus buvo tik trumpas „Juventus“ stabtelėjimas prieš daug žadantį finišą, tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, jie atėmė galimybę grįžti į lygos stipriausiųjų ketvertą, palikę juos už Klaipėdos „Neptūno“ nugaros.

Pasaulyje įsisimarkavęs koronavirusas nutraukė LKL sezoną ir ne tik sugriovė uteniškių viltis grįžti į stipriausiųjų ketvertą, kur jie nebuvo nuo 2016-ųjų, bet ir atnešė nežinomybės į „Juventus“ vadovų kabinetą dėl ateities.

Nuotr. BNS

COVID-19 situacija pasaulyje Urbonui taip pat jaukia vasaros planus, kur treneris turėjo stoti už Lietuvos 18-mečių rinktinės vairo Europos čempionate.

Apie tai, patarimą Gyčiui Radzevičiui, nustebinusius legionierius, krisiančius klubų biudžetus ir žaidėjų algas, Augusto Marčiulionio išskirtines savybes ir kita Urbonas atvirai dalinosi mintimis su tinklalapiu „BasketNews.lt“.

– Pirmiausia, treneri, reziumuojant visą sezoną – LKL likote šalia stipriausiųjų ketvertuko, KMT tik paskutinę sekundę kritote ketvirtfinalyje. Kaip galėtumėte įvertinti šį, anksčiau laiko pasibaigusį, sezoną? – tinklalapis „BasketNews.lt“ paklausė Urbono.

– Balu negaliu vertinti, nes jis nesibaigė normaliai, bet bendrai kalbant, manau, kad mes buvome pasiruošę galingai pabaigti sezoną. Kas mums yra galingai? Bandymas įlįsti į finalo ketvertą ir mes tikrai buvome tam pasiruošę. Paskutinės dvejos rungtynės tiek prieš „Rytą“, tiek prieš „Žalgirį“ tą tik įrodo, kur Lietuvos čempionams neleidome mūsų daužyti, ką jie dažniausiai mėgsta daryti, pralaimėjome iki 10 taškų, o tai jau, manau, yra geras rezultatas. Vilniečiams taip pat vėl pralaimėjome paskutinėmis sekundėmis ir labai skaudu, kad taip sezonas baigėsi. Gal kažkurioms komandoms ta vieta santykinai tiko, bet Utena dėl to labai išgyvena.

– Jums tai buvo jau trečiasis sezonas prie „Juventus“ vairo. Kokią pamoką asmeniškai, kaip treneris, išmokote?

– Balanso. Pirmus du sezonus buvau per daug karštas, bet su laiku turi ateiti nušvitimas, kada pajauti balansą – karšta širdis ir šaltas protas. Pirmaisiais metais mano širdis buvo per karšta ir tą rodė techninių pražangų skaičius. Praėjusiais sezonais, galiu pripažinti, jog dėl mano klaidų ne visada ištempdavome rungtynes, o šiemet manau, kad maksimaliai padėdavau komandai ir vesdavau ją į pergales.

Nuotr. BNS

– Ar galime teigti, jog ši „Juventus“ sudėtis buvo stipriausia per trejus pastaruosius metus?

– Atvirai pasakysiu – ne. Jos potencialas puolime tikrai nebuvo geresnis nei pernai metų komandos ir galbūt net mažiau talento turėjome nei 2017-2018 metų sezone, bet krepšinis įdomus tuo, kad nebūtinai geresni žaidėjai „ant popieriaus“ padaro daugiau naudos aikštėje. Būtent šie metai buvo tokie.

Aš neturėjau tiek pasirinkimo arsenalo puolime, bet šiemet mes vis tiek dailiau žaidėme. Kodėl? Todėl, nes labai gerai susistygavome, kiekvienas atrado savo vietą aikštėje ir visi buvo paklusnūs vyrai, siekiantys bendro tikslo. Visi buvome susiklijavę ir tai irgi prisidėjo prie darbingos nuotaikos treniruotėse, kur nors būdavo situacijų, kad vienas kitam akis išdraskydavome, bet galiausiai išlikdavome susikoncentravę.

– Šį sezoną daug pagyrų sulaukė Gytis Radzevičius. Kokiame lygyje jį matote per artimiausius kelis metus?

– Utenos „Juventus“ gretose jau nemažai trejų metų „projektų“ yra užaugę, o Gytis jau antraisiais metais, atrodo, iš dalies ir išaugo mūsų klubo marškinėlius, bet kaip treneris galiu pasakyti, jog jam dar reiktų pasilikti sezoną čia. Tuomet per metus subrandintų situacijas, kurias supranta ir žino, bet dar nepadaro. Tai jam reiktų viską užtvirtinti.

Tai atviras klausimas – jis jau galėtų bandyti kilti į vieną Europos turnyrų, bet, kita vertus, jei jis liks pas mus, tai tikrai bus Gyčiui į naudą. Išėjęs į naują komandą tu gali pasimesti ne tik naujoje informacijoje, bet ir toje, kurią jau žinai ir tada galvoje gaunasi bardakas. Čia slidus dalykas – gali laimėti, gali nudegti, gali kaip Donatas Sabeckis vėliau sugrįžti į tą patį lygį ir jau jame nebepažaisti.

– Kalbant apie kitus auklėtinius. Kas jus nustebino labiausiai ir galbūt pasikėlė savo vertę rinkoje?

– Nepasakyčiau, kad kažkas labai išsiskyrė, bet visi pridėjo ir ūgtelėjo. Aišku, labai buvo svarbūs legionieriai. Ne kiek dėl žaidimo, bet dėl požiūrio į komandą. Natūralu, kad legionieriai turi būti geresni ar bent jau lygiaverčiai lietuviams, o didžiausias klausimas yra, kaip jie įsilieja į komandą. Net patys žaidėjai man sako: „Nelabai matėme tokių legionierių, kurie dar ir perdavimus atlieka.“

Statistiškai mes atitikome aukščiausio lygio komandą, kurioje nebuvo aiškaus lyderio. Pažiūrėkite į aukščiausio lygio klubus, retai būna, kad turėtų išreikštą lyderį, nebent tai yra Mike'as Jamesas. Žaidėme komandinį žaidimą ir man net malonu, kad neturėjome aiškaus lyderio bei tai rodė, kad pasiekėme savo tikslą išlaikyti stabilumą.

Nuotr. BNS

– Nemažai žaidėjų po anksčiau laiko pasibaigusio LKL sezono viešai nesutiko su tokiu sprendimu ir deklaravo, jog net gali savo teises ginti teisme. Kaip „Juventus“ sekasi tvarkytis su šia situacija?

– Šiandien kaip tik turėjome pokalbį su paskutiniu agentu ir su visais pasiekėme susitarimus. Be abejo, dar neįvykdėme savo visų įsipareigojimų ir laukia daug darbo, bet galiu pasakyti, jog darbavomės su beveik visomis Lietuvos žaidėjų agentūromis ir noriu pasakyti ačiū už žaidėjų ir agentų supratingumą.

Žinoma, radome sprendimus su neišvengiamais krepšininkų ir klubo praradimais. Norėjome baigti sezoną be jokių įsipareigojimų, dabar to išvengti nepavyks, bet bent jau su žaidėjais būsime atsiskaitę. Galėjome, aišku, nieko nemokėti, vyktų teismai, bet reikėjo suprasti ir jų pusę, ir patys norėjome žmogiškai pasielgti, tai džiaugiamės, jog situaciją pavyko suvaldyti.

– Pasigirsta vis daugiau kalbų, jog artėjantį sezoną 30-50 procentų trauksis tiek klubų biudžetai, tiek žaidėjų algos. Jūsų nuomone, kas tai turėtų labiausiai įtakoti?

– Nieko naujo šita tema nepasakysiu. Stipriai prisidedu prie Utenos miesto gyvenimo ir žinau, kad dabar ne taip bus renkamas GPM (gyventojų pajamų mokestis), dėl jo stoja savivaldybės paramos, rėmėjai taip pat. Nesinori sakyti, jog esame išmaldos gavėjai, bet arti to ir visi pirmiausia trumpina komercijos bei reklamos išlaidos, o mes – būtent šioje srityje.

Akivaizdu, kad tai palies ateitį, bet aš ne tiek jaudinuosi, jog pasitiksime sezoną su trečdaliu ar 50 procentų sumažėjusiu biudžetu, o džiaugsiuosi, jei iš viso startuotų Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Aš apie tai mąstau. Jei bus uždegta žalia šviesa, reiškia mechanizmas po truputį pradės judėti ir per metus, dvejus ar trejus mes atsigausime ir grįšime į panašų lygmenį, ką turėjome šį sezoną. Svarbiausia, kad vėl įsivažiuotų ekonomika, o ne kiek prarasime pinigų, nes tai yra neišvengiama.

– Ar yra tokių kalbų, kad kitas LKL sezonas gali ir neprasidėti?

– Absoliučiai taip. Matome, kokia nedėkinga situacija ir aš romantikas krepšinio aikštelėje, bet realistas, kada reikia spręsti klubo problemas. NBA kalba, jog gali pradėti kitą sezoną po Naujų metų, tai įsivaizduokite, kaip reiktų tai pragyventi. Kol kas svarbiausia, kad žaidėjų ir klubų santykiai nesugriūtų, nes mes plaukiame vienoje valtyje, nors iš pradžių ir atrodo visiems kitaip.

Tarkime, jei būtų teismai ir klubai pralaimėtų, jiems iškart ateitų bankrotas. Tada kur krepšininkai rungtyniautų? Dar žinau klubų, kurie apie susipriešinimus su žaidėjais mąsto. Mums kažkaip pavyko išsispręsti viską protingai, tai to linkiu ir kitiems klubams.

– Kokia yra situacija su žaidėjų kontraktais 2020-2021 metų sezonui?

– Norbertas Giga, Žygimantas Skučas, Arnas Beručka, Darius Tarvydas, Ignas Vaitkus turi kontraktus, Gyčio Radzevičiaus yra pliusas, bet birželio mėnesį matysime, kaip ši situacija rutuliojasi, ar čia tolyn beprotystė šita tęsiasi, ar kas nors stabilizuojasi. Tuomet matysime savo galimybes.

Vis dėlto naivu tikėtis, kad tai nepalies ekonomikos ir konkrečiai mūsų klubo, todėl teks dėl kontraktų sąlygų tartis iš naujo. Duok Dieve, kad viskas greitai išsispręstų ir to nereikėtų, bet aš jau pasakomis nebetikiu.

– Esate ir Lietuvos aštuoniolikmečių rinktinės treneris. Ar yra kažkoks aiškumas dėl vasarą numatyto Europos čempionato?

– Tokiose situacijose aš esu optimistas ir viliuosi, kad tas čempionatas dar įvyks. Liko dar trys mėnesiai, bet nukeltos olimpinės žaidynės ne taip optimistiškai nuteikia, nes supranti, jog ten viską sprendžia profesionalai. Galvoju, kad galimybės, jog pirmenybės startuotų, lieka minimalios, bet jų dar yra.

Aišku, gaila, nes jaučiuosi geros formos kaip treneris ir norėtųsi tęsti darbus bei įsidėti naujos patirties į savo bagažą. Visgi sveikata, šeimos ir gyvenimai dabar yra svarbiau, o mes galime ir pakentėti. Sudėtingiau tiems, kurie gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo, o krepšininkams tiesiog reikia susiimti už tų bumbulų ir jaudintis labiau dėl artimųjų.

Nuotr. BasketNews.lt/D. Lukšta

– Šioje rinktinėje turėtų žaisti vieni didžiausių Lietuvos talentų – Augustas Marčiulionis ir Ąžuolas Tubelis. Kokį įspūdį jums jie palieka asmeniškai?

– Buvau nuvažiavęs gyvai jų stebėti paskutinę savaitę, kai dar buvo galima. Ąžuolo jau nebemačiau, nes būtent prieš „Juventus“ jis patyrė traumą ir dėl to yra gaila, o Augustas savo potencialu – unikalus žaidėjas. Be jokios abejonės jį dar reikia valdyti, tai toks jaunas mustangas, kuris turi aibę gerų savybių ir talento. Iš tėvų paveldėta puiki genetika, bet su jo sprendimais ir galva dar reikia darbuotis. Teko su juo asmeniškai bendrauti ir matosi, jog jis yra imlus ir turi noro, o tai yra svarbiausia, nes su tokiu požiūriu jis viską pasieks.

Ąžuolas taip pat – jo duomenys yra tiesiog įspūdingi. Jį dar mažiau pažįstu ir dėl to man yra sunkiau kalbėti, bet, kiek žinau, jo charakterio savybės yra normalios ir tai be abejonių yra viena iš didžiųjų Lietuvos krepšinio vilčių.