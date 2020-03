Dokumentikos mylėtojams: 15 filmų apie pasaulio legendų kelią krepšinyje

Nuotr.: Beveik visam pasauliui išgyvenant COVID-19 viruso pandemiją, žmonės yra priversti laiką leisti saviizoliacijoje. Turiningam laiko praleidimui tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo 15 krepšinio dokumentikų, kuriose režisieriai perteikia žaidėjų įveiktus sunkumus vaikystėje siekiant NBA svajonės ir pokyčius gyvenime įvykdžius išsikeltą tikslą. Jų pavyzdžiai daugeliui tapo įkvėpimu. Filmai nėra išdėstyti nuo blogiausio iki geriausio ar atvirkščiai, jų eiliškumas – atsitiktinis. „More than a game“ (2008 m.) Dokumentika apie LeBrono Jameso ir keturių jo komandos draugų Drue Joyce'o trečiojo, Romeo Traviso, Siano Cottono ir Willie McGee pradžią krepšinyje, kaip niekam nežinoma Akrono ekipa kartu su treneriu Dru Joyce'u antruoju ima skinti pergales, atkreipiančias vis daugiau prožektorių šviesų į jų kalvius. Su įvairiais sunkumais vaikystėje susidūrusius paauglius suvienija kamuolys ir krepšinio aikštelė, kur jie tampa neišskiriama šeima. Iš jų tik vienam Jamesui pavyko įgyvendinti NBA svajonę, kur supertalentas netrukus tapo viena ryškiausių lygos žvaigždžių. Filmas perteikia, kaip staigiai sulig nauju gyvenimo pasikeitė ir asmeninis gyvenimas. Režisierius: Kristopheris Belmanas. Pasisako: LeBronas Jamesas, Drue Joyce'as II, Drue Joyce'as III, Romeo Travisas, Sianas Cottons, Willie McGee. Trukmė: 1 val. 45 min. „The Carter Effect“ (2017 m.) LeBronui Jamesui priklausančios „UNINTERRUPTED“ kompanijos darbas apie Vince'o Carterio paliktą pėdsaką Kanados krepšinyje ginant Toronto „Raptors“ garbę. Ši ekipa fantastišką karjerą turėjusiu atletu patikėjo naujokų biržoje jį pasirinkdama penktu šaukimu. Apie vis dar rungtyniaujančią 43-ejų legendą pasisako NBA žvaigždės, buvę komandos draugai, šeimos nariai ir „Raptors“ atstovai. Nuomones apjungia archyviniai kadrai iš nuo 1998 m. prasidėjusios Carterio NBA karjeros. Režisierius: Seanas Menardas. Pasisako: Vince'as Carteris, Tracey McGrady, Steve'as Nashas, Davidas Sternas, Drake'as. Trukmė: 1 val. „Nowitzki. The Perfect Shot“ (2014 m.) Vokietijos vunderkindo šuolis iš antrosios šalies lygos – į NBA. Asmeninio jo trenerio Holgerio Geschwindnerio darbas padėjo išryškinti krepšininko talentą ryškiausiomis spalvomis. Nowitzki metimas atsilošus (angl. fadeway) tapo ne tik jo vizitine kortele, bet ir mirtinu ginklu. Dominuojančio vokiečio istorija laužė amerikiečių iškeltus stereotipus apie europiečius, jog neva šie yra per silpni psichologiškai, negeba gintis, neturi plataus krepšinio įgūdžių arsenalo ir kt. Besąlygišką meilę Dalasui pademonstravusi legenda „Mavericks“ klubui atidavė net 21 metus, per kuriuos krepšinio meistrui pavyko komandą atvesti į istorinį triumfą NBA 2011-ais metais. Režisierius: Sebastianas Dehnhardtas. Pasisako: Dirkas Nowitzki, Rickas Carlisle'as, Donas Nelsonas, Davidas Sternas, Michaelas Finley, Yao Mingas, Kobe Bryantas, Jasonas Kiddas, Holgeris Geschwindneris. Trukmė: 1 val. 45 min. „Michael Jordan to the Max“ (2000 m.) Michaelo Jordano gyvenimo ir įspūdingos karjeros dokumentika. Iš Šiaurės Karolinos kilęs sportininkas – vienas fenomenaliausių atletų pasaulio istorijoje, išsiskyręs fantastiška plastika, jėga, kūryba ir improvizacija. Tikru Čikagos „Bulls“ herojumi tapęs gynėjas klubą atvedė į šešis NBA čempionų titulus, jo dominavimas aikštelėje krepšinyje suformavo superžvaigždės sąvoką. Dokumentikoje apžvelgiama trumpa Jordano karjera beisbole, kuriame krepšininkas dėl prislopusios meilės krepšiniui save išmėgino 1993-1995 metais, ir atliekami ėjimai verslo sektoriuje. Režisieriai: Donas Kempfas, Jamesas D. Sternas. Pasisako: Michaelas Jordanas, Philas Jacksonas, Dougas Collinsas, Bobas Costas, Steve'as Kerras, Spike'as Lee, Ahmadas Rashadas ir Patas Riley. Trukmė: 46 min. „Kobe Bryant's Muse“ (2015 m.) Žvilgsnis į Kobe Bryanto karjerą iš skirtingų pusių: gautos pamokos, sunkus darbas, noras padėti kitiems, bičiulystės ir priešpriešos. Visa tai suformavo neįtikėtiną krepšinio virtuozo gyvenimo etapą. 2015-ais išleista dokumentika vaizduoja pirmus 18 Bryanto karjeros metų. Legenda šiame filme taip pat atskleidė didžiausią tuometinį jo asmeninį iššūkį. Režisierius: Gothamas Chopra. Pasisako: Kobe Bryantas, Kareemas Abdul-Jabbaras, Larry Birdas, Derekas Fisheris, Magicas Johnsonas, Michaelas Jordanas, Philas Jacksonas. Trukmė: 1 val. 45 min. „Once Brothers“ (2010 m.) Draženas Petrovičius ir Vlade Divacas buvo neišskiriami bičiuliai, kuriuos sujungė bendra meilė krepšiniui. Buvusios Jugoslavijos krepšinio žvaigždės nacionalinę komandą atvedę į neįsivaizduojamas aukštumas. Užkariavę Europą, jiedu išvyko į JAV, kur netrukus tapo europietiško krepšinio piligrimais elitinėje krepšinio lygoje – NBA. Per 1991 metų Kalėdas žlugus Sovietų Sąjungai, Jugoslavija skilo. Kilęs karas perskėlė Petrovičiaus Kroatiją ir Divaco Serbiją. Kadaise buvę broliais, jiedu per mirtiną pilietinį karą atsidūrė priešingose barikadų pusėse. Susidūrę NBA arenose, krepšininkai vienas nuo kito atsiribojo tylos siena. Dokumentika „Kartą broliai“ pasakoja, kaip nuo dviejų vyrukų nepriklausančios aplinkybės išskyrė jų draugystę ir ar Divacui pavyko susitaikyti su bičiulio mirtimi, su kuriuo jis galiausiai taip ir nebeturėjo progos atitaisyti santykių. Režisierius: Michaelas Tolajianas. Pasisako: Toni Kukočius, Dino Rada, Žarko Paspaljis, Danny Ainge'as, Larry Birdas, Magicas Johnsonas, Jerry Westas, Vlade Divacas. Trukmė: 1 val. 19 min. „The Year of the Yao“ (2004 m.) 2002 metų NBA naujokų biržos pirmojo šaukimo persikėlimas į NBA. Elitinėje lygoje atsidūręs 229 cm ūgio bokštas dėl savo gabaritų ir potencialo sulaukė neišmatuojamo dėmesio, kėlusio daugybę iššūkių. Pagrindinė krepšininko problema buvo absoliučiai minimali anglų kalba, su kuria Kinijos žvaigždei gelbėjo pirmuosius žaidėjo NBA metus filme pateikęs režisierius Colinas Pine'as. Pastarasis pirmąjį sezoną lydėjo krepšininką ir jam vertėjavo bene visose gyvenimiškose situacijose – nuo interviu davimo iki sąskaitų apmokėjimo. Kinijos krepšinio ambasadoriumi tapęs Mingas nutiesė tiesioginį tiltą į JAV tiek krepšinio kamuolį gainiojantiems talentams, tiek pramonės sektoriui, o kinams suteikė progą susipažinti su aukščiausio lygio krepšiniu. Režisierius: Adamas Del Deo. Pasisako: Kenny Smithas, Shaquille'as O'Nealas, Steve'as Francisas, Charlesas Barkley, Michaelas Irvinas, Yao Mingas. Trukmė: 1 val. 28 min. „The Announcement“ (2012 m.) Dramatiška Magico Johnsono žinia, sukrėtusi visą sporto pasaulį. 1991 metų lapkričio 7-ąją Los Andželo „Lakers“ legenda paskelbė priverstinai baigiantis karjerą dėl teigiamo ŽIV testo. Krepšininkas nuramino visuomenę, jog jo žmona Cookie ir tuomet dar negimęs kūdikis nėra užsikrėtę ir teigė, kad likusią gyvenimo dalį skirs kovai su šia mirtina liga. Johnsonas iš pradžių tikino nežinantis, kaip užsikrėtė pats, bet vėliau pripažino turėjęs daugybę sekso partnerių ir besinaudojęs moterų haremo teikiamais malonumais. Tuo metu JAV ŽIV protrūkis buvo labai mažas. Šalies žiniasklaidoje sklido gandai, jog Johnsonas neva yra gėjus ar biseksualus. Atletas tai kategoriškai paneigė. 1996-ais, būdamas 36-erių, Johnsonas grįžo į „Lakers“, sužaidė 32 rungtynes bei tada trečią ir paskutinį kartą paskelbė kabinantis sportbačius ant vinies. Režisierius: Nelsonas George'as. Pasisako: Larry Birdas, Karlas Malone'as, Chrisas Rockas, Patas Riley, Arsenio Hallas, Cookie Johnson. Trukmė: 1 val. 30 min. „Arvydas Sabonis. 11“ (2014 m.) Vieno geriausių Lietuvos krepšininkų gyvenimo ir krepšinio istorija. Filme parodyti niekur iki tol nematyti archyviniai kadrai iš asmeninės aplinkos, kovų aikštelėje ir nuotykių už jos ribų. Apie Arvydo Sabonio fenomeną pasisako NBA megažvaigždės, šeimos nariai, bendražygiai ir buvę priešai aikštelėje. Filme atsiveria ir save kitaip nei įprastai parodo pagrindinė figūra – Sabas. Režisierius: Rimvydas Čekavičius. Pasisako: Arvydas Sabonis, Valdemaras Chomičius, Rimas Kurtinaitis, Šarūnas Marčiulionis, Hakeemas Olajuwonas, Davidas Robinsonas, Ingrida Sabonienė, Davidas Sternas. Trukmė: 1 val. 36 min. „Linsanity“ (2013 m.) Nuo vaikystės Kalifornijoje iki žaibiško iškilimo NBA atstovaujant Niujorko „Knicks“. 2012 metais neįtikėtiną istoriją sukūrusiam Jeremy Linui teko taikytis ne tik su staigiai užklupusia šlove, bet ir nesantaika bei rasizmu. Sėkmės pakylėtam Azijos amerikiečiui pavyko pasiekti savo per didelį norą ir tikėjimą. Filmo autorius Evanas Leongas pateikia Lino sportininko kelią nuo pat koledžų krepšinio atstovaujant Harvardo universitetui. Režisierius: Evanas Leongas. Pasisako: Jeremy Linas, Yao Mingas, Darylas Morey, Adamas Francisco, Landry Fieldsas, Danielas Dae Kimas. Trukmė: 1 val. 29 min. „Iverson“ (2014 m.) Skurdo suvaržytoje šeimoje augęs Allenas Iversonas tapo viena ryškiausių NBA legendų. 11 kartų „Visų žvaigždžių“ dalyvis ir neabejotinai neatsiejama lygos istorijos dalis. Įžūlus ir maištaujantis charakteris, „Hip Hop“ kultūros puoselėjimas ir iš paskos sekę skandalai Iversono gyvenimo paveikslą nuspalvino įvairiomis spalvomis. Paties buvusio sportininko žodžiais, filmas aprėpia vieno įnoringiausių ir išskirtinių atletų, kokie yra žaidę krepšinį, pakilimus ir nuosmukius. Režisierius: Zatella Beatty. Pasisako: Allenas Iversonas, Tomas Brokawas, Larry Brownas, Dwyane'as Wade'as, Carmelo Anthony, Chrisas Rockas, Stephenas A. Smithas. Trukmė: 1 val. 46 min. „One & Done“ (2016 m.) Niekam nežinomo australo Beno Simmonso kelionė JAV krepšinio sistemoje – nuo vidurinės mokyklos iki pirmojo šaukimo 2016-ųjų NBA naujokų biržoje. Filadelfijos „76ers“ talentas pasidalijo išgyvenimais Luizianos universitete, kur krepšininkas beveik neturėjo draugų, išskyrus kelis iš krepšinio komandos. Simmonsui išpildžius NBA svajonę, jį prisiminė kursiokai ir universitete sutikti žmonės bei ėmė bombarduoti prašymais pasirašyti ar nusifotografuoti. Sportininkas taip nevengia kritikos NCAA pirmenybėms, kurios save sieja su kasmet sužibančiomis jaunomis krepšinio žvaigždutėmis, tačiau patys žaidėjai už tai nieko negauna. Režisieriai: Maura Mandt, Joshas Swade'as. Pasisako: Benas Simmonsas, Dave'as Simmonsas, Julie Simmonsas. Trukmė: 1 val. 31 min. „Dennis Rodman's Big Bang in Pyongyang“ (2015 m.) Užmezgęs netikėtą draugystę su Šiaurės Korėjos lyderius Kimu Jong-Unu, NBA legenda Dennisas Rodmanas ryžtasi avantiūrai mėgindamas pagerinti dviejų šalių santykius. Buvęs krepšininkas, pasitelkdamas savo ryšius, imasi organizuoti Šiaurės Korėjos ir JAV žaidėjų akistatą krepšinio aikštelėje Pchenjane. Spaudoje šis mūšis buvo pavadintas vienu kontraversiškiausių susitikimų krepšinio istorijoje. Režisierius: Colinas Offlandas. Pasisako: Dennisas Rodmanas, Kimas Jong-Unas, Mattas Cooperis, Charlesas Smithas, Vo Volo. Trukmė: 1 val. 33 min. „Pistol Pete: The Life and Times of Pete Maravich“ (2001 m.) Dokumentika apie krepšinio revoliucionieriumi vadinamą Pete'ą Maravichų. Kamuolio meistras išsiskyrė įspūdingu krepšinio skaitymu bei žaidimo kūryba. Maravichaus sunkaus darbo ir atsidavimo pavyzdys parodė, kiek nenusakomo noro vedamas žmogus gali pasiekti. Deja, bet Maravichus savo kelią gyvenime užbaigė dramatiškai – per draugišką susitikimą 40-metį sustabdė sustojusi širdis. Režisierius: George'as Roy. Pasisako: Julius Ervingas, Lesas Robinsonas, Jackie Maravich, Wayne'as Federmanas. Trukmė: 1 val. 30 min.

