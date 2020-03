Spalvinga Žydrūno Kelio karjeros odisėja: kodėl neeilinis talentas nepasiekė krepšinio olimpo?

Nuotr.: Fotodiena.lt/D.Radlinskas Nuotr. Fotodiena.lt/D.Radlinskas Lietuva – krepšinio talentų kalvė. Čia gausu nešlifuotų krepšinio deimantų, kurie patekę į tinkamas rankas gali tapti elitiniais krepšininkais. Tačiau toli gražu ne visi talentingi žaidėjai pasiekia savo lubas ir išpildo potencialą. Žydrūnas Kelys Pozicija: PG Amžius: 32 Ūgis: 188 cm Svoris: 65 kg Gimimo vieta: Biržai, Lietuva Prieš 15 metų ypatingai ryški krepšinio ateitis buvo prognozuojama Žydrūnui Keliui. Iš Biržų kilęs atakų organizatorius dar būdamas paauglys savo aštriais prasiveržimais bei taikliais tritaškiais sugebėjo pritraukti tokių krepšinio grandų kaip „Barcelona“, Trevizo „Benetton“ bei Kauno „Žalgirio“ dėmesį. Kai Keliui suėjo 18 metų, už jo nugaros jau stovėjo vienas garsiausių krepšinio agentų Luciano Capicchioni. Tačiau bėgant laikui Kelio žvaigždė pradėjo gesti. Grandų pasiūlymus pakeitė vidutinio pajėgumo Lietuvos krepšinio klubai, o talentą žabojo aikštingas charakteris, nesutarimai su treneriais bei skandalai. 188 centimetrų ūgio gynėjas savo paskutinius sezonus dažniausiai leido trečiame pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio divizione – RKL ir sportbačius ant vinies pakabino būdamas vos 30–ies. Tinklalapiui „BasketNews.lt“ Kelys papasakojo savo karjeros istoriją ir atskleidė, kas sutrukdė pasiekti elitinį lygį. – Jūsų karjeros pradžia buvo įspūdinga. Būdamas vos 18 metų buvote pakviestas atstovauti Lietuvos rinktinei Europos jaunimo čempionate. Negana to, po sėkmingo pasirodymo čempionate į savo gretas jus pasikvietė ir Kauno „Žalgiris“. Koks jausmas būnant vos 18 metų sulaukti tokio pripažinimo?

– Tuo metu nelabai supratau, kas darosi. Aišku, džiaugiausi, visada žiūrėdavau, kaip žaidžia „Žalgiris“ ir buvo labai malonu sulaukti kvietimo. Tiesą sakant, nelabai įvertinau ir neišnaudojau savo šanso. Per anksti gavau didelį kąsnį, kurio jaunas organizmas nesugebėjo suvirškinti. Kiti žaidėjai po ilgų metų taip ir nesugeba prisikasti iki tokio lygio, o aš baigiau mokyklą ir pūkšt – rūbinėje sėdžiu su Tanoka Beardu, Edu Cota, Reggie Freemanu. „Žalgirio“ treneris tuo metu buvo Antanas Sireika, kuris ir rinktinę treniravo. – 2005 metais sulaukėte tuo metu vienos geriausių Europos komandų Trevizo „Benetton“ dėmesio ir buvote pakviestas į peržiūrą. Kaip jaunas vaikinas iš provincijos sugebėjo patraukti Europos krepšinio grandų dėmesį?

– Tuo metu spauda nebuvo tokia aktyvi kaip dabar, todėl oficialiai nieko nežinojau, girdėjau tik gandus. Bet pirmosios sėklos buvo pasėtos 2002-aisiais. Man buvo 15 metų ir tuo metu dar gyvenau Biržuose. „Žalgirio“ dubleriai jau tada metė tinklus ant manęs ir pakvietė kartu vykti į jaunimo Eurolygos turnyrą Ispanijoje. Ten labai gerai pasirodžiau, susišlaviau visus įmanomus apdovanojimus ir tai turbūt atkreipė jų dėmesį. Čia turbūt buvo toks pirmas įsimintinas turnyras mano karjeroje, kai penkiolikinis bernas iš kaimo atvažiavęs tarptautiniame lygyje parodo kažką rimtesnio. Nes tuo metu Lietuvoje jau dominavau prieš bendraamžius. O pats pagrindinis žingsnis buvo dėtas „Basketball without borders“ stovykloje, 2005 metais. Stovykla kaip tik vyko Trevize, treneris Davidas Blattas mane pastebėjo ir pasikvietė į treniruočių stovyklą. Tuo metu „Benetton“ buvo labai stipri ekipa su Ramūnu Šiškausku ir Andrea Bargnani priešakyje, todėl patekti į pagrindinę komandą nepavyko, tačiau būdamas 18 metų nukonkuravau buvusį „Lietuvos ryto“ įžaidėją Ericą Elliotą. Blattas man žadėjo vietą kitam sezonui, tačiau priėmiau „Žalgirio“ pasiūlymą ir į Trevizą daugiau nenuvažiavau. – Ar jus bandė prisivilioti kiti Europos grandai?

– Po to paties jaunimo Eurolygos turnyro gavau pasiūlymą iš „Barcelona“ klubo. Bet tuo metu man buvo vos 15 ir treneris nusprendė manęs neišleisti. Tiesiog buvau per jaunas. – Tuo metu buvote laikomas vienu perspektyviausiu žaidėjų Lietuvoje. Kai kurie klijuodavo net Šarūno Jasikevičiaus pamainos rinktinėje etiketę. Kaip tvarkydavotės su šiais skambiais pareiškimais ir itin dideliu dėmesiu?

– Seniau jaunimas negaudavo tokio didelio dėmesio, kurį gauna dabar. Šiais laikais prie 15–mečio talento jau rikiuojasi agentų būrys ir rašomi straipsniai. Prieš 15 metų visas ažiotažas buvo kur kas mažesnis. Lygiai tiek pat, kaip ir visi nuo trenerio gaudavau velnių, nes buvau padūkęs ir kažkokio ypatingo aplinkinių dėmesio nesulaukiau, o jeigu ir buvo kažkas į ta pusę – nesureikšmindavau. Daugiausiai dėmesio sulaukdavau Kaune, nes jau 18 metų žaidžiau „Žalgiryje“, o kaip žinome kauniečiai žalgiriečius labai myli. Todėl dėmesio ten buvo kur kas daugiau. – Po pusės sezono dėl nesutarimų su vyr. treneriu Antanu Sireika buvote atleistas iš „Žalgirio“. Kodėl nepavyko įsitvirtinti legendinėje komandoje?

– Konfliktas, nieko ypatingo ten nebuvo. Tiesą sakant tuo metu buvau fiziškai per silpnas žaisti aukštame, „Žalgirio“ lygyje. Spauda tuo metu rašė, kad atleistas ir dėl konflikto. Visų pirma, manęs neatleido, o paskolino Vilniaus „Sakalų“ komandai. O antra, nieko rimto su treneriu Sireika neįvyko, išpūstas burbulas. Mano charakteris visada buvo aštresnis, visada buvau judrus, aktyvus, todėl gal ir kažką leptelėjau, pats gerai nepamenu ir nesureikšminu. Mano įsitikinimu, tai nebuvo pagrindinė priežastis, kodėl netekau vietos komandoje. – Per savo karjerą pasižymėdavote greitu, efektingu žaidimu, kuris dažniausiai pasireikšdavo nestandartine kamuolio varymo technika ir įspūdingais perdavimais. Pagal kokį krepšininką šlifavote šiuos žaidimo elementus?

– Vaikystėje visi kopijuodavome Michaelo Jordano judesius, o kai truputį paaugau, labai patiko Allenas Iversonas. Tos pačios pozicijos žaidėjas, įspūdingas driblingas ir didelis greitis. Čia kalbant apie NBA. O Europoje itin sekiau „Žalgirio“ dievuko – Tyuso Edney žaidimą. Kai „Žalgiris“ 1999 metais laimėjo Eurolygą, tada ir pradėjau lankyti krepšinį, man labai įsiminė jo pasirodymas finalo ketverte. Turbūt Edney ir yra pagrindinis kaltininkas, kad didžiąją dalį savo gyvenimo praleidau krepšinio aikštelėje. Ko tik aš neprisigalvodavau vaikystėje. Pamenu, kad buvau išsikėlęs sau užduotį, jog besivarydamas kamuolį tarp kojų pereisiu Biržus ir tai padarysiu be jokių klaidų. Vieną kartą pavyko. Nuotr. Fotodiena.lt/R.Dačkus – Per savo spalvingą karjerą žaidėte su daugeliu ryškių asmenybių. Kuri iš jų įsiminė labiausiai?

– Labai sunku išskirti būtent vieną. Visi su savais prikolais. Apskritai, kai 2005–aisiais atvykau į „Žalgirį“, rūbinėje sėdėjo ganėtinai rimta šaika. Buvo Tanoka, Edas Cota, Jonas Mačiulis, bet ko gero labiausiai išskirčiau Reggie Freemaną. Žmogus turėjo išskirtinį humoro jausmą. – Kai 2007–aisiais išsiskyrė jūsų ir Marijampolės „Arvi–Sūdūvos“ keliai, metus niekur nerungtyniavote. Buvote pasiryžęs viską mesti?

– Prieš tai keli sezonai nebuvo sėkmingi, įkritau į psichologinę duobę ir buvau metęs krepšinį. Viena iš priežasčių buvo treneris Linas Šalkus. Jo sprendimu nepatekau į savo paskutinę jaunimo rinktinę – 20–mečių. Manau, kad tikrai buvau vertas, nes vietoje manęs važiavo žaidėjas, kuris tikrai nebuvo geresnis už mane. Nepaėmė dėl aikštingo mano charakterio, bet daug kas jam sakė, kad pabandyti mane verta, bent į stovyklą būtų pakvietęs. Neturėjau net šanso įrodyti. Po čempionato gavau pasiūlymą iš „Arvi–Sūdūvos“, o tą komandą irgi treniravo Šalkus. Patikėjau jo žodžiais, kad leis man atsiskleisti, tačiau vėl užlipau ant to paties grėblio. Žaidimo laiko negaudavau, o po trijų mėnesių mane atleido ir pasiėmė kažkokį serbą. Atleidimo priežasties nežinau iki šiol. Kaip jaunam žmogui, tai labai kirto per galvą ir nusprendžiau viską mesti. Norėjau pailsėti nuo krepšinio. – Į krepšinį sugrįžote su trenksmu. 2009–aisiais jus pasikvietė Vilniaus „Perlo“ ekipa. Ten buvote vienas lyderių ir LKL čempionate fiksavote 16 taškų vidurkį. Kas padėjo atsitiesti?

– Viskas gavosi labai netikėtai. Jeigu gerai pamenu, krepšinio profesionaliai nebuvau žaidęs metus. Tačiau, kai išvykau į Vilnių studijuoti, vėl užsikabinau. Mane pastebėjo tuometinis „Perlo“ direktorius Giedrius Aidietis ir pasikvietė pabandyti. Tuo metu „Perle“ buvo nemažai talentingo jaunimo. O atsitiesti padėjo kruvinas darbas. Manau, kad ta pertrauka man išėjo į naudą. Nuotr. Fotodiena.lt/R.Dačkus – 2010–aisiais pasirašėte sutartį su Vilniaus „Lietuvos ryto“ komanda, o tuometinis klubo valdybos pirmininkas Jonas Vainauskas teigė, kad turite potencialo tapti elitinio lygio įžaidėju. Kodėl visgi nepavyko įsitvirtinti?

– Dėl traumos. Į „Rytą“ atvykau būdamas traumuotas, nes prieš tai žaisdamas „Perle“ susilaužiau riešą. Bet Jonas Vainauskas vis tiek pasiūlė prisijungti prie pagrindinės ekipos, kad greičiau įsiliečiau į kolektyvą ir neateičiau žalias. Vasarą, besiruošiant kitam sezonui, rieše vis dar jaučiau didelį skausmą. Nesupratau kodėl, nes gydžiau nuo vasario mėnesio. Kai daktarai apžiūrėjo, pasakė, kad riešas visiškai nesugijęs ir reikės operacijos. Aš tuo metu norėjau priimti rizikingą sprendimą, atžaisti visą sezoną traumuotas. Nesinorėjo paleisti šanso įsitvirtinti, tačiau daktarai griežtai uždraudė ir liepė operuotis, todėl teko praleisti beveik visą sezoną. Po to dar vieno šanso jau nebegavau, „Ryte“ sužaidžiau vienerias rungtynes ir vėl buvau paskolintas „Perlui“. – Po išsiskyrimo su „Lietuvos rytu“ dar kelis metus rungtyniavote LKL lygoje, tačiau 2015–aisiais sugrįžote rungtyniauti į gimtuosius Biržus. Tuo metu nusprendėte baigti profesionalo karjerą?

– Tokių konkrečių minčių nebuvo. Tuo metu neturėjau gerų pasiūlymų ir nusprendžiau pažaisti gimtinėje. Biržai buvo kaip tarpinė stotelė atsigavimui, fizinės formos pagerinimui. Ir šiaip niekada nebuvau žaidęs gimtojo miesto komandoje, tai kartu išpildžiau ir savo seną svajonę. Nuotr. Fotodiena.lt – 2017-aisiais sulaukėte dar vieno šanso. Sezono viduryje jus pasikvietė „Šiaulių“ klubas. Iš Regioninės krepšinio lygos staiga vėl atsidūrėte aukščiausiame lygyje – LKL. Kiek netikėtas buvo šis kvietimas?

– Labai netikėtas. Pats jau nelabai tikėjau, kad dar galiu sulaukti pasiūlymų ir aukštesnio lygio klubų. Tuo metu „Šiauliams“ įžaidėjo pozicijoje trūko žaidėjų ir taip gavosi, kad paskambino būtent man. – Kai atrodė, jog viskas vėl krypsta gera linkme ir demonstruojate solidžius rodiklius, rungtynėse su Utenos „Juventus“ jums nutrūko Achilo sausgyslė. Kiek skaudus buvo šis smūgis?

– Labai skaudus ir šūdinas jausmas. Kai nukritau, iškart supratau, kad Achilas, pats atsistojau ir išėjau. Ir vėl ne laiku viskas atsitiko. Bet gyvenimas toks yra, visada pamoko. Kaip sakant, krepšinyje didelių aukštumų nepasiekiau, bet patirties igijau sočiai. Tuo metu jaučiausi labiausiai subrendęs kaip žaidėjas ir pačiam sekėsi tikrai neblogai. Kai atėjo smegenys, brandos pikas, kartu atėjo ir signalai iš kūno. Jau kurį laiką man skaudėjo Achilą, tačiau per sukąstus dantis treniravausi ir sunkiai dirbau. Anksčiau ar vėliau taip turėjo atsitikti, žaidžiau va bank. Po keturių mėnesių, atliekant reabilitaciją, sausgyslė nutrūko dar kartą. Čia ko gero buvo paskutinė vinis į karstą, kuri užbaigė mano karjerą. – Per savo karjerą turėjote nemažai šansų ir talento, kad galėtumėte tapti aukšto lygio krepšininku. Tačiau koją vis pakišdavo skandalai bei konfliktai su treneriais. Kokia jūsų manymu buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios nepasiekėte prognozuotų aukštumų?

– Vienareikšmiškai charakteris ir disciplinos nesilaikymas. Kai esi labai jaunas ir labai talentingas, lengva išklysti iš kelio. O kai nėra laikomasi sportinio režimo, aplanko traumos. Taip pat pritrūko sėkmės. Nežinau, gal esu gimęs po nelaiminga žvaigžde. Galėjau tapti elitiniu krepšininku ir pasiekti žymiai daugiau, tačiau įvyko kaip įvyko. Dirbdavau daug, talentą turėjau, tačiau vien tik to neužtenka.

