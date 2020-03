Krepšinio klasika: įspūdinga Karnišovo ir Wilkinso akistata kontroversiškai pasibaigusiame Eurolygos finale

Anonimas

sporta visada valde pinigai, ar tai butu besileides kamuolys per tas rungtynes, ar koks gobertas mum numuses kamuoli...teisejai sika i kelnes tokiose situacijose ir nusileidzia prioritetinei komandai. Isivaizduokit jei teisejas per bulls jazz rungtynes butu daves puolime prazanga Jordanui kai jis imete pergalinga metima pries tai nustumdamas varzova...to teisejo vapse nebebutu like siam pasaulyje :D