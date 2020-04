Šalia Jocytės: 10 talentingiausių Lietuvos jaunųjų krepšininkių

Nuotr.: G.Šiuparys, FIBA, D.Lukšta Nuotr. G.Šiuparys, FIBA, D.Lukšta Istoriniu sidabru pažymėtas Lietuvos šešiolikmečių žygis praėjusiame Europos čempionate įžiebė viltį ne pačius geriausius laikus išgyvenančiame moterų krepšinyje bei sutraukė seniai regėtą dėmesį. Atradimu tapusi Justė Jocytė savo dominavimu siuntė žinią ne tik Europai, bet ir už Atlanto, būdama neginčijama Viliaus Stanišausko treniruotos nacionalinės ekipos lyderė. Į Vilerbano ASVEL akademiją tobulėti persikėlusi 14-metė mergina – neabejotinai ryškiausias perlas šalies moterų krepšinyje, kuriame tokią pat sėkmę krepšinio aikštelėje siekia prisivilioti tūkstančiai merginų. Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia dešimt talentingiausių 2002 metais ir anksčiau gimusių Lietuvos krepšininkių, likusių už į Jocytę nukreiptų prožektorių šviesų. Reitingas buvo sudarytas konsultuojantis su treneriais, stebinčiais arba gerai susipažinusiais su žaidėjų galimybėmis. Diskusijose beveik vieningą nuomonę dėstę specialistai sutiko su keturiomis stipriausiomis žaidėjomis, bet kai kurie jas suskirstė skirtingai. Reitingas sudarytas atsižvelgiant ne tik į šių dienų rezultatus, bet ir į krepšininkių perspektyvą ateityje. Nuotr. E.Šemiotas 10. Dominyka Gerkytė Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2003-06-09 Klaipėda 172 Gynėja V. Knašiaus KM Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos auklėtinė, tobulėjimą aukštesniame lygyje perkėlusi į Vilnių. Klaipėdos moterų komandoje pereinamąjį etapą pradėjusi 16-metė ateitį susiejo su Vilniaus „Kibirkšties-VKM“ ekipa, už kurios vairo stovi 1997 metų Europos čempionė ir legendinė Lietuvos krepšininkė Jurgita Štreimikytė-Virbickienė. Gerkytė Moterų lygoje pastarąjį sezoną vidutiniškai žaidė po 27 minutes, rinko po 9,8 taško, 3,5 atkovoto ir 1,5 perimto kamuolio, atliko po 1,7 rezultatyvaus perdavimo bei prarado po 6,7 kamuolio. Visi šie rodikliai konvertavosi į -2,2 naudingumo balo vidurkį per susitikimą. Klaipėdietė šiemet ypatingai daug klydo ir Moksleivių lygos U18 pirmenybėse, kur per mačą vidutiniškai prarado po 6,1 kamuolio – trečias rezultatas čempionate. Likusios statistikos grafos užpildytos solidžiais skaičiais: vid. 21,1 taško, 6,8 atkovoto ir 4,8 perimto kamuolio bei 4,3 rezultatyvaus perdavimo. Specialistai pažymi itin taiklią gynėjos ranką, tačiau demonstruojami pataikymo procentai nėra išsiskiriantys: MKL čempionate realizuota 46,2 proc. dvitaškių (48 iš 104) ir 25,8 proc. tritaškių (24 iš 93), o Moterų lygoje – 34,2 proc. dvitaškių (26 iš 76) bei 16,7 proc. tritaškių (12 iš 72). Krepšininkė neblogai vertina situacijas puolime – pagirtinai atsirenka, kada atlikti perdavimą arba metimą. Vasario pradžios akistatoje su Vilniaus KM Gerkytė užfiksavo trigubą dublį: 22 taškai, 11 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų. Ryškiausios jaunosios gynėjos silpnybės įžvelgiamos gynyboje, ryškėja fiziškumo stoka. Pagerinus savo trūkumus, Gerkytė gali tapti solidžia krepšininke, panašia į legendinę gynėją Rimą Valentienę. Nuotr. D.Lukšta 9. Gedvilė Savostaitė Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2002-07-20 Alytus 180 Puolėja Alytaus SRC Neabejotina Alytaus sporto ir rekreacijos centro lyderė. Itin solidžiai dėl kamuolių kovojanti 17-metė MKL U18 pirmenybėse šį sezoną rinko po 15,9 kamuolio per susitikimą ir pagal šį rodiklį buvo antra lygoje. Per devynerias rungtynes ji užfiksavo septynis dvigubus dublius, pelnė po 17,7 taško (penktas rezultatas lygoje), perėmė po 3,3 kamuolio, atliko 2,6 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 27,6 balo naudingumą (antras). Puolėja turi stiprų prasiveržimą į dešinę pusę, geba žaisti nuo antros iki ketvirtos pozicijos, išsiskiria fizine jėga, yra stipri individualioje ir komandinėje gynyboje. Prie moterų krepšinio Savostaitė pratinasi Alytaus „RKL-GUT.LT“ komandoje, kuri iki šio sezono sustabdymo trejus metus paeiliui laimėjo Moterų lygos B divizioną. Jame antrus metus žaidusi universalioji krepšininkė per mačą fiksavo 14,2 taško (aštuntas rezultatas lygoje), 12,4 atkovoto kamuolio ir 21,3 naudingumo balo statistiką. Per 15 susitikimų ji tik tris kartus atkovojo mažiau nei 10 kamuolių bei įsirašė 10 dvigubų dublių. Prie 180 cm ūgio Alytaus talento silpnybių priskiriami technikos trūkumai, silpnas žaidimas kaire ranka ir neužtikrintas metimas iš toli. Nuotr. G.Šiuparys 8. Gabrielė Sederevičiūtė Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2004-04-15 Kazlų Rūda 183 Puolėja Marijampolės ŽSM Marijampolės žaidimų sporto mokykloje krepšinio pagrindus įgijusi 183 cm ūgio puolėja po sidabru pažymėto Europos jaunučių čempionato prisijungė prie Štreimikytės-Virbickienės treniruojamo jaunimo, bet moksleivių pirmenybėse toliau atstovavo gimtajam Marijampolės kraštui. MKL U16 turnyre ŽSM komandoje svarbiausią vaidmenį užėmusios Sederevičiūtės žaidimo laiko vidurkis siekė virš 39 minučių, taškų – 16,8, atkovotų kamuolių – 13,6, rezultatyvių perdavimų – 6,4, blokuotų metimų – 3,4. Jos sąskaitoje – 10 dvigubų dublių per 11 susitikimų. 2019-2020 m. sezone jos naudingumas buvo rekordinis asmeniškai – vid. po 26 naudingumo balus per mačą, tačiau nuo praėjusio sezono stipriai išaugo ir klaidų skaičius – nuo 3,5 iki 5,2. Universalumu išsiskirianti netrukus 16-ąjį gimtadienį minėsianti krepšininkė turi potencialo rungtyniauti nuo pirmos iki ketvirtos pozicijos. Kazlų Rūdoje gimusi perspektyvioji puolėja yra apdovanota krepšiniui reikalinga fiziologija, turi ilgas rankas, gerai tvarkosi gynyboje viena prieš vieną. Vis dėlto Sederevičiūtei trūksta didesnio pasitikėjimo savimi ir lyderės savybių, kas išryškėjo debiutavus Moterų lygoje. A divizione ji rinko po 1,6 taško ir atkovojo po 5,7 kamuolio per vidutiniškai žaistas 26 minutes. Per 10 rungtynių mergina iš žaidimo išmetė 31 metimą, iš kurių tikslą pasiekė tik 6 (19,4 proc.). Kaip ir pažymi treneriai, Sederevičiūtei reikia tobulinti metimą tiek iš vidutinio nuotolio, tiek iš tritaškio zonos. Nuotr. mkl.lt 7. Ugnė Sirtautaitė Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2004-10-12 Kaunas 187 Vidurio puolėja KM „Žalgiris“ Buvusio krepšininko Dariaus Sirtauto dukra, savo kelią krepšinyje grindžianti gimtojo Kauno krepšinio mokykloje „Žalgiris“. 15-metė atletiškoji puolėja šiai mokymo įstaigai šį sezoną atstovavo dviem frontais – U16 ir U18 čempionatuose. Vėlyvo brendimo mergina U16 pirmenybėse vidutiniškai rinko po 12,9 taško, 7,4 atkovoto kamuolio, 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir 16 naudingumo balų. U18 turnyre jos statistika buvo kuklesnė: 8,6 taško, 8 atkovotų kamuolių, 1,9 rezultatyvaus perdavimo ir 12,1 naudingumo balo vidurkiai. Didelį potencialą turinti krepšininkė dar nėra visiškai atsiskleidusi tarp savo bendraamžių, jos proveržio specialistai tikisi artimiausiais metais. 187 cm Ugnė ūgiu beveik pavijo 193 cm ūgio tėtį, kuris yra individualių įgūdžių treneris, taip pat prisidedantis prie dukros tobulėjimo. Sirtautaitė ateityje regima ketvirtoje ir penktoje pozicijose, tačiau dabar itin svarbu stiprinti kūną. Kaunietė pasižymi neblogu metimu, sėkmingai tvarkosi su savo pozicijos varžovėmis gynyboje tiek ties perimetru, tiek po krepšiu. 6. Elzė Motekaitytė Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2002-02-10 Klaipėda 184 Puolėja JAV 2018 metais siekti aukštumų Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) nusprendusi klaipėdietė karjeros pamatus lieja Merilande, „New Hope“ akademijoje. Ši mokymo įstaiga Amerikoje laikoma viena stipriausių vidurinių mokyklų krepšinio atžvilgiu. Prieš išvykdama Motekaitytė tris sezonus pasirodė V. Knašiaus krepšinio mokyklos U14 ir U16 komandose. 2017-2018 m. ji vidutiniškai žaidė po 31 minutę, pelnė 15,6 taško, atkovojo po 11,4 kamuolio, blokavo po 1,8 metimo ir rinko po 21,2 naudingumo balo. Energija trykštanti 18-metė geba rinktis taškus įvairiais būdais, aktyviai rungtyniaujanti po krepšiu, gerai pataiko iš toli išsiskiria savo krepšinio IQ ir pavyzdinga darbo etika. Prieš dvejus metus Kaune vykusiame Europos jaunučių (iki 16 metų) čempionate atstovavo Lietuvos rinktinei bei per septynis mačus žaidė po 19 minučių, rinko po 3,1 taško ir 1,7 atkovoto kamuolio. 184 cm ūgio puolėjai reikia sustiprinti fizines savybes, kojų darbą ir gynybą vienas prieš vieną. Nuotr. G.Šiuparys 5. Gerda Raulušaitytė Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2004-09-11 Vilnius 185 Puolėja Alytaus SRC Trečioji Europos jaunučių vicečempionių narė, po istorinio žygio persikėlusi į Vilniaus „Kibirkšties-VKM“. Sulaukusi vos 10-ies metų, 2014-ųjų spalį Gerda po mėnesio debiutavo MKL U14 čempionate ir per šešerias sužaistas rungtynes vidutiniškai aikštėje praleido 8 minutes, įmetė po 1,3 taško ir sugriebė po 3 kamuolius. 2018-2019 m. sezone 15-metė apsitrynė MKL U18 lygoje ir spindėjo U16 čempionate, kuriame rungtyniavo ir šį sezoną. Ji Alytaus SRC komandoje žaidė po 39,5 minutės, pelnė po 22,5 taško, atkovojo po 12,3 kamuolio, atliko po 3,3 rezultatyvaus perdavimo, blokavo po 2,9 metimo ir įsirašė po 30,2 naudingumo balo. Pastarasis rezultatas buvo geriausias čempionate, atkovotų kamuolių vidurkis – trečias, o rezultatyvumo – penktas. Raulušaitytė per 12 turų užfiksavo 10 dvigubų dublių ir buvo tarp lyderių. Ji yra giriama už universalumą – gebėjimą žaisti ketvirtoje ir penktoje pozicijose bei gintis prieš varžovių gynėjas, kas komandai suteikia pranašumą keistis ginamosiomis. 185 cm ūgio sportininkė pasižymi aukštu krepšinio IQ ir fizinėmis galimybėmis. Raulušaitytės pagrindinės silpnybės – pasitikėjimo savimi ir lyderės savybių stoka. Pridėjus šiuos komponentus, aukštaūgė gali tapti aukšto lygio puolėja, savo žaidimo stiliumi panaši į Laurą Miškinienę ir Eglę Šulčiutę. Nuotr. FIBA.com 4. Simona Visockaitė Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2002-08-30 Kaunas 186 Vidurio puolėja JAV Antroji reitingo krepšininkė, nuo praėjusių metų tobulėjanti Jungtinėse Amerikos valstijose (JAV). Olimpinio bronzininko ir Europos vicečempiono Arūno Visocko dukra startavo Kauno krepšinio mokykloje „Žalgiris“, o pastaruosius du sezonus buvo naudingiausia Moterų lygos B divizione. 2018-2019 m. KM „Žalgirio“ ekipoje ji pelnė po 19,7 taško, atkovojo po 15,2 kamuolio, blokavo po 2,7 metimo ir rinko po 29,4 naudingumo balo. Visockaitė 22 mačų atkarpą pažymėjo 18-os dvigubų dublių rezultatu. MKL U18 čempionate vidurio puolėja praėjusį sezoną įmetė po 17,3 taško, sugriebė po 13,8 kamuolio, blokavo po 2,7 metimo bei fiksavo 27 balų naudingumą. Niujorko saloje, Long Ailende įsikūrusioje Lutherano vidurinėje mokykloje, tobulėjanti aukštaūgė gerai žaidžia nugara į krepšį, užtikrintai užbaigia metimus tiek kaire, tiek dešine rankomis, pasižymi solidžiu žaidimu du prieš du situacijose tiek puolime, tiek gynyboje. 2019 metų vasarą Lietuvos U18 rinktinėje ji Europos čempionate rinko po 15,6 taško ir atkovojo po 11,7 kamuolio. Pastarasis rodiklis buvo pirmas turnyre, o rezultatyvumo – ketvirtas. Pažymima, jog 186 cm ūgio puolėjai koją gali pakišti neturėjimas aiškiai išreikštos pozicijos: kaip sunkiajai krašto puolėjai trūksta stabilaus metimo ir mobilumo, o kaip centro puolėjai gali pritrūkti ūgio. Nuotr. D.Lukšta 3. Urtė Čižauskaitė Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2003-01-30 Kaunas 187 Vidurio puolėja KM „Žalgiris“ Viena iš dviejų ryškiausių 2003 metų kartos jaunųjų krepšininkių. Buvusios krepšininkės, Lietuvos lygos prizininkės Sandros Čižauskienės dukra apie save vis garsiau žinią skelbia siautėdama Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“ komandose, kurias treniruoja jos mama. Puikiai kamuolį valdanti 187 cm ūgio puolėja demonstruoja didelį klaidinančių judesių bagažą, nebijo sunkaus darbo papildomose treniruotėse ir gerai pataiko iš vidutinio nuotolio. MKL U18 čempionate Urtė šį sezoną sunkiai turėjo sau lygių: pelnė po 24 taškus (antras rezultatas lygoje), atkovojo po 18,3 kamuolio (pirmas), blokavo po 2 metimus (antras) ir per mačą fiksavo po 35,8 naudingumo balo. Tuo metu dominuodama Moterų lygos B divizione ji net keturis mėnesius paeiliui nuskynė naudingiausios krepšininkės apdovanojimą. Aukštaūgė žaidė po 35 minutes, įmetė po 20,9 taško, sugriebė po 15,8 kamuolio ir įsirašė po 33,2 naudingumo balo. Pastarieji trys rodikliai buvo geriausi B divizione. Su Giedre Labuckiene lyginama Čižauskaitė vienintelė MKL U18 čempionate visose devynerios rungtynėse surinko po dvigubą dublį, o B divizione per 17 mačų tokio rezultato nepasiekė vos vieną sykį. Pastebima, jog merginai problemų kyla dėl charakterio savybių – sportininkė kartais per daug karštai reaguoja į nesėkmingus epizodus. Dvejopai vertinamas žaidimas mamos treniruojamose komandose, kur Urtei yra suteikiama visiška laisvė. Aukštyn kilti norinti Europos vicečempionė svarsto apie tobulėjimą užsienyje, tačiau ne anksčiau kaip tik baigus mokyklą. Nuotr. FIBA.com 2. Audronė Zdanevičiūtė Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2003-03-28 Vilnius 166 Gynėja Vilniaus KM Vilniaus krepšinio mokyklos talentas, ryškiai spindėjęs Lietuvos rinktinei žygiavus sidabriniu keliu Europos čempionate. Po jo 17-metė gynėja kartu su Vilniaus „Kibirkšties-VKM“ ekipa galingai debiutavo Moterų lygoje, kur fiksavo rekordus. Dominavimas tęsėsi ir MKL U18 pirmenybėse. Vilniaus KM I komandai atstovavusi 175 cm ūgio žaidėja vidutiniškai rinko po 28,2 taško (pirmas rezultatas lygoje), po 8 atkovotus kamuolius (šeštas), po 6,4 rezultatyvaus perdavimo (antras) ir po 22,1 naudingumo balo (ketvirtas). Dvikovoje su Marijampolės ŽSM Zdanevičiūtė užfiksavo trigubą dublį, per kitas aštuonerias rungtynes surinko tris dvigubus dublius. Moterų lygos A divizione ji debiutavo tame pačiame susitikime, kaip ir Justė Jocytė, trumpai gynusi Klaipėdos „Neptūno“ komandos garbę. Zdanevičiūtė uostamiesčio ekipai atseikėjo net 37 taškus bei debiutinį įrašą paliko pasiekdama lygos pastarųjų dviejų sezonų rezultatyvumo rekordą. Jos vidurkiai Moterų lygoje siekė 20,1 taško (antras rezultatas), 3,9 atkovoto kamuolio, 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir 13,2 naudingumo balo (aštuntas). Vilnietė pasižymi fizinėmis stiprybėmis, yra neaukšta, bet turi puikų metimą šuolyje, kas moterų krepšinyje nėra dažnas reiškinys. Audronė geba veržtis į abi puses, trykšta lyderės savybėmis ir nė kiek nebijo imtis iniciatyvos kritiniu momentu. Pastaruoju krepšinio elementu ji išsiskiria labiausiai iš šio reitingo žaidėjų. Kibi ir agresyvi gynyba krepšininkei leidžia perimti nemažai kamuolių. Abiejose sostinės komandose Zdanevičiūtė turi laisvę ir kamuolį savo rankose, Moterų lygoje per susitikimą ji vidutiniškai išmesdavo po 18,2 metimo, MKL pirmenybėse – net po 30,2. Mače su Vlado Knašiaus KM komanda jaunoji žaidėja išmetė net 42 metimus, iš kurių tikslą pasiekė 11 (26,2 proc.). Klausimų kelia, kaip Zdanevičiūtei pavyktų tvarkytis su mažesniu vaidmeniu komandoje, mat mergina išsiskiria karštu charakteriu. Po nesėkmingų epizodų ji dega dideliu noru ištaisyti savo klaidą, kas gali pakenkti ekipai. Prarastų kamuolių vidurkis Moterų lygoje siekė 5,2 kamuolio, o MKL – 4,7. Europos čempionate Zdanevičiūtė (vid. po 16,7 tšk.) kartu su Jocyte (19,6 tšk.) buvo rezultatyviausios Lietuvos rinktinės žaidėjos bei abi išrinktos į simbolinį turnyro penketuką. Nuotr. G.Šiuparys 1. Rusnė Augustinaitė Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Mokykla 2004-01-27 Šiauliai 175 Gynėja KA „Saulė“ Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ pažiba. Europos čempionate stipriai neišsiskyrusi 175 cm ūgio gynėja, būdama jauniausia, solidžiai debiutavo Moterų lygoje ir buvo viena lyderių Romualdo Petronio treniruojamuose „Šiauliuose“. 16-metė A divizione vidutiniškai žaidė po 21 minutę, įmetė po 10 taškų, atkovojo po 2,8 kamuolio ir atliko po 1,3 rezultatyvaus perdavimo. Augustinaitė Šiaulių ekipoje gavo progą išmėginti save su stipriausiais Latvijos ir Estijos krepšinio klubais. MKL U16 turnyre šiaulietė – neabejotina lyderė, vienintelė čempionate rinkusi didesnį nei 30 taškų vidurkį. Žaidėja KA „Saulės“ komandoje fiksavo 30,7 taško, 8,2 atkovoto kamuolio, 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir 24,8 naudingumo balo rodiklius. Jos sąskaitoje – keturi taškų ir atkovotų kamuolių dvigubai dubliai. Mačuose su Marijampolės ir Biržų ekipomis šoklioji sportininkė susirinko atitinkamai 15 ir 16 kamuolių. Du Augustinaitės 45 taškų pasirodymai MKL pirmenybėse liko nepagerinti. 48 naudingumo balų rekordas taip pat – geriausias lygos sezono rezultatas. Rusnė – fiziškai stipri, puikiai veržiasi ir į kairę, ir į dešinę puses, yra veržli ir staigi. Specialistai išskiria įspūdingą gynėjos šuolį, neblogą metimą, platų klaidinančių judesių arsenalą, kas žaidime vienas prieš vieną ją daro įvairiapusę ir nenuspėjamą. Dar vienas pavojingas Augustinaitė ginklas puolime – metimas šuolyje. Didžiausios Šiaulių talento problemos – gynyboje: tiek komandinėje, tiek asmeninėje. Visgi treneriai pažymi puikią krepšininkės darbo etiką, neleidžiančią abejoti jos tobulėjimu.

