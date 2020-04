Ekspertų ir skaitytojų įvertinimas: kas surinko geriausią komandą iš „Žalgirio“ ir „Ryto“ žaidėjų?

Praėjusią savaitę „BasketNews.lt podkaste“ pristatėme naujovę – gyvą biržą, kurioje rinkomės komandas iš Kauno „Žalgirio“ ir Vilniaus „Ryto“ žaidėjų. Trys laidos vedėjai – Karolis Tiškevičius, Jonas Miklovas ir Jonas Lekšas pasirinko savo dvyliktukus, o juos vėliau įvertinti kvietėme jus, skaitytojai, ir keturis ekspertus.

Ekspertai komandas vertino nežinodami, kas jų autoriai: ekipos buvo įvardintos kaip pirmoji, antroji ir trečioji.

Ekspertų komisijoje buvo treneriai Kazys Maksvytis ir Rūtenis Paulauskas bei krepšinio komentatoriai Vaidas Čeponis ir Rytis Vyšniauskas. Geriausią komandą jie įvertino 2 balais, antrą pagal gerumą – 1 balu, silpniausią – 0 balų.

Ekspertų ir skaitytojų balsai turėjo po 50 proc. balso galios. Taigi, kas buvo įvertintas geriausiai?

Jono Lekšo komanda

Nuotr. BasketNews.lt iliustracija

Čeponis (2 balai): „Pliusai – labai daug individualiai stiprių puolime antrosios linijos žaidėjų, nemažai snaiperių, fiziškai labai tvirti abu centrai. Minusai – žemi abu įžaidėjai, dėl to jiems kiltų problemų ginantis, daugokai silpnai vienas prieš vieną besiginančių krepšininkų, abu vidurio puolėjai neatakuoja iš tolimų distancijų.“

Vyšniauskas (1 balas): „Šioje sudėtyje matau labai daug talento ir kūrybos. Tiesa, aš stipriai abejoju, ar Edney galėtų dominuoti šiuolaikiniame krepšinyje neturėdamas metimo iš toli. Jam būtų labai sunku lygoje, kur madas diktuoja gerokai universalesni Larkinai ir Jamesai. Tačiau Chucko Eidsono ir Ramūno Šiškausko tandemas varytų bet kurį varžovą į neviltį. Petravičius ir Daviesas duotų labai gerą balansą vidurio puolėjo pozicijoje. PF surinkti skirtingo stiliaus lietuviai, atrodo neblogai, puolime visi trys turi ką pasiūlytų, bet šiuolaikinėje Eurolygoje galimai kiltų bėdų ginantis. Timinskas ir Rushas atrodo super variantai nuo suolo. Packas kaip ir Edney kelia abejonių, įžaidėjas be metimo sunkiai būtų toks efektyvus šiais laikais kaip prieš 15 metų. Iš tikrųjų, kliudo tai, kad abu įžaidėjai beveik nemeta iš toli, manau, kad tai būtų didelis minusas. Be abejo, tai kompensuoja Eidsono ir Šiškausko universalumas.“

Maksvytis (0 balų): „Pliusai: daug žaidėjų, galinčių žaisti per kelias pozicijas, atletiškumas.

Minusai: „Nedaug kūrėjų. Trūksta išreikštų taškų rinkėjų ir charizmatiškų lyderių.“

Paulauskas (1 balas): „Labai įdomi sudėtis, tik vietoje Kareemo Rusho įdėčiau Anthony Bowie, tada dar sustiprėtų, nes Kareemas buvo visiškai išpūstas reikalas. Trūksta antro įžaidėjo, su Packu man nepatiktų žaisti, geriau El Aminas“

Iš viso: 4 balai.

Karolio Tiškevičiaus komanda

Nuotr. BasketNews.lt iliustracija

Čeponis (0 balų): „Pliusai – kūrybingi abu įžaidėjai (ypač Jasikevičius), pakankamai solidžių metikų, iš toli (Darjušas) ir iš vidutinio nuotolio (Palaciosas) neblogai metantys centrai. Minusai – daug žaidėjų, nepasižyminčių patikima asmenine gynyba, centrams stinga fiziškumo (Palaciosui – ir ūgio).

Vyšniauskas (0 balų): „Aš labai žaviuosi Jasikevičiaus, Macijausko, Štombergo talentais, tai yra absoliutus Lietuvos krepšinio elitas. Bet komanda, einanti į šiuolaikinę Eurolygą su Darjušo ir Beardo priekine linija, būtų pasmerkta pražūti. Nemanau, kad žaidėjų talentai puolime išgelbėtų šią komandą, net ir nuo suolo pakylant Cotai, Popovičiui, Nesby. Tiesiog atsiranda per daug akivaizdžių taikinių gynyboje. Visi atakuotų Popovičių dėl jo žemo ūgio, Beardas ir Nesby gynyboje atostogauja, Darjušas yra gan lėtas. Tiesiog per daug trūkumų, nors pavardės atrodo gražiai. Tanoka Beardo šiuolaikinėje Eurolygoje nematau nei PF, nei C pozicijoje. Tai buvo žaidėjas, kuris darė statistiką silpnoje Eurolygos komandoje, panašiai kaip Justinas Dentmonas, bet laiminčios komandos su tokiais žaidėjais nesulipdysi. Kiek Beardas pats sumesdavo, tiek, arba daugiau, varžovai suversdavo per jį. O galiausiai statistikos medžiojimas geriausiai ir iliustruoja Beardo žaidimą „Žalgiryje“, kai žmogui būtinai reikėjo paimti tą vieną atkovotą kamuolį Tel Avive.“

Maksvytis (2 balai): „Pliusai: stipri gynėjų linija, galimybe žaisti dideliu/mažu penketu.

Minusai: priekinė linija, gynyba, kelių žaidėjų – ypatingai legionierių – charakteris ir žalingi įpročiai.“

Paulauskas (0 balų): „Šalenga, Nesby ir Ulanovas nelabai kaip dera vienoje komandoje, nes labai panašūs ir praktiškai negalėtų būti drauge, nes nei vieno negali pastumti į 4 arba 2, todėl galėtų tik keisti vienas kitą.

Jeigu turi Cotą, Popovičių ir Šarą komandoje, tai esi labiausiai pažeidžiamas gynyboje, visi neaukšti ir trūksta atletiškumo. Nors puolimas visai gali būti įdomus.

Štombos kaip trečio nematau, tai 4 pozicijos žaidėjas.“

Iš viso: 2 balai.

Jono Miklovo komanda

Nuotr. BasketNews.lt iliustracija

Čeponis (1 balas): „Pliusai – Sabonis. Nors tuo metu Sabas jau buvo veteranas ir gana lėtas, bet jo įtaka žaidimui milžiniška, labai pajėgūs lengvieji puolėjai, minusai – visi vidurio puolėjai lėtoki, silpnoki sunkieji kraštai.“

Vyšniauskas (2 balai): „Man atrodo šiuolaikiškiausia ir pakankamai universali. Tokia komplektacija leistų manevruoti įvairiais penketais, pakankamai ūgio ir klasikinių centrų, bei tuo pačiu galimybė žaisti ir lengvesniu penketu. Labai svarbus yra 2-3 pozicijos žaidėjų atletiškumas, kai turi komandoje House, Weems, Grigonį, Seibutį, Micičių, Mačiulį, tai jau solidus pasirinkimas žaidėjų galinčių gintis per 3-4 pozicijas. Patiko, kad į PF poziciją parinktas darbininkas Nielsenas. Turėdamas šiek tiek stabilesnį metimą iš toli australas tiktai atitiktų šiuolaikinio ketvirto numerio reikalavimus. Nemanau, kad į tokį kolektyvą rinkčiausi Orelik, man jis krenta iš bendro konteksto, kitą vertus, galėtų būti 11-12 žaidėjas rikiuotėje, o Jonas Mačiulis daugiau žaistų ketvirtu numeriu.“

Maksvytis (1 balas): „Pliusai: stipri priekinė linija, atletiškumas.

Minusai: Per daug vienpusiai savo pozicijų žaidėjai, pvz. 5 ir 4 pozicijos. Neužtikrinta gynėjų grandis.“

Paulauskas (2 balai): „Ši sudėtis atrodo kaip galingas užtaisas, galintis sudraskyti bet ką. Gerai subalansuota ir papildanti pozicijas, jeigu reiktų keisti pagrindinius, bei gali slankiotis tarp jų. Tik Orelikas čia visai ne į temą, nebent rankšluosčius padavinėtų.“

Iš viso: 6 balai

Skaitytojų balsas ir galutinė rikiuotė

Savo nuomonę apklausoje taip pat išreiškė daugiau nei 3000 skaitytojų, ir jų favoritu buvo Jonas Lekšas (6 balai už pirmąją vietą), antroje vietoje – Karolis Tiškevičius (4 balai), trečioje – Jonas Miklovas (2 balai).

Susumavus rezultatus, Jonas Lekšas surinko 10 balų, Jonas Miklovas – 8, Karolis Tiškevičius – 6.