Maskoliūnas – apie nukeltas olimpines žaidynes, Brazdeikį rinktinėje ir „Žalgirio“ didybę Lietuvoje

Krepšinio komentatorius Vaidas Čeponis kartu su draugais iš lažybų bendrovės „Betsafe“ pristato jau antrąją tinklalaidės „Čeponio podcastai“ seriją. Šįkart joje – Lietuvos krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris ir Kauno „Žalgirio“ trenerio asistentas Darius Maskoliūnas.

Dienas Maskoliūnas dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės paskelbto karantino leidžia namuose ir dabar jau savo malonumui peržiūrinėja rungtynių įrašus. Strategas randa laiko ne tik jiems, bet ir, pavyzdžiui, apmąstyti kiek pasvilusį savo startą prie nacionalinės rinktinės vairo – 2021-ųjų metų Europos čempionato atrankoje rezultatu 65:86 skaudžiai pralaimėta belgams ir tik ketvirtajame kėlinyje 97:89 priversta pasiduoti čekus.

„Išvados tokios pat. Dabar gal ramiau žiūriu, pamatau daugiau dalykų. Rungtynėse su belgais gal per mažai parodžiau pagarbos priešininkams, neperdaviau to žaidėjams. Nusiteikimas nebuvo tinkamas. Be to, jie žaidė labai gerai, mes – labai prastai“, – apibendrina pašnekovas.

Kito svarbaus iššūkio Maskoliūnui ir jo auklėtiniams teks palaukti. Šiemet turėjęs vykti atrankos turnyras į Tokijo olimpines žaidynes dėl į kitus metus nukelto renginio taip pat įvyks kur kas vėliau.

Čeponiui paklausus, ar ir taip ne pirmos jaunystės, bet vis dar svarbius vaidmenis atliekantys krepšininkai Paulius Jankūnas, Jonas Mačiulis, Renaldas Seibutis ir Mantas Kalnietis po metų turės mažiau įtakos žaidimui, Maskoliūnas teigė, kad diskutuoti apie tai dar anksti. Galbūt per tą laiką atsiras ir jaunųjų Lietuvos krepšinio žvaigždžių.

„Kalbėti, ar čia mums blogiau, jei kažkas pasens, nėra reikalo. Taip, žaidėjai nejaunėja, bet gauna daugiau patirties, kitąmet bus labiau patyrę, daugiau išmokę. (…) Neturiu keturių metų intervalo, kad galėčiau ruošti, įtraukti daug jaunimo, daryti kartų kaitą. Visada žiūri, ką turi geriausio, kuo gali pasitikėti tam tikru laikotarpiu“, – tvirtina strategas.

Anot jo, jis svarstytų į komandą įtraukti ir Lietuvos pilietybės siekiantį Igną Brazdeikį, tačiau atmetė galimybes nacionalinėje komandoje pamatyti natūralizuotus žaidėjus.

„Norėtųsi pamatyti jį gyvai. Vien tai, kad jis mėtomas iš komandos į komandą, jau šį bei tą sako apie jį. O kuo daugiau konkurencijos, tuo visiems geriau. (…) Esu prieš užsieniečius Lietuvos rinktinėje, mes turime užtektinai savo talentų, kurie dabar gal ir nesiekia rinktinės lygio. Mes visada kažkaip pasipildome“, – apie tai, kad į kai kurių šalių rinktines kviečiami su jomis jokių saitų neturintys žaidėjai, kalba Maskoliūnas.

Čeponio kartu su draugais iš „Betsafe“ rengiamoje tinklalaidėje buvo paliestas ir jau kovo viduryje sustabdytas Lietuvos krepšinio lygos sezonas.

„Tegu nesupyksta mūsų priešininkai, bet „Žalgiris“ dabar yra geriausias Lietuvoje. Sezonas taip būtų ir pasibaigęs. Nesiimu dėlioti kitų vietų, bet mes ir taip būtume tapę čempionais. Mums gali įkąsti bet koks klubas, bet nugalėti mus serijoje yra neįmanoma“, – įsitikinęs „Žalgirio“ trenerio asistentas.