Naujas karjeros etapas: kokios užduotys Karnišovo laukia „Bulls“ klube?

Nuotr.: AP – Scanpix, BNS/BasketNews.lt iliustracija

Nuotr. AP – Scanpix, BNS/BasketNews.lt iliustracija

Artūras Karnišovas jau artimiausiu metu oficialiai turėtų tapti Čikagos „Bulls“ vykdančiuoju krepšinio operacijų viceprezidentu ir taip perimti Ilinojaus valstijos klubo vadeles.

48-erių Karnišovas nuo 2013 metų vasaros dirbo Denverio „Nuggets“ klube, kada startavo generalinio vadybininko asistento pareigose, o 2017 metais lietuvis buvo paaukštintas į generalinio vadybininko pareigas.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo apžvelgti, ką Karnišovas pakeis ir kokie darbai jo laukia Čikagos ekipoje.

Iš posto verčia ilgametį duetą

Karnišovas „Bulls“ ekipoje taps ilgai lauktu permainų vėju. Čikagos klubo svarbiausius sprendimus ilgą laiką priėmė Johnas Paxsonas ir Garas Formanas. Taip ilgai, jog šis duetas gavo savo pravardę – GarPax.

Paxsonas krepšinio operacijų prezidento pareigas ėjo nuo 2003-iųjų. Remiantis ESPN ir kitų šaltinių pranešimais, Paxsonas veikiausiai liks komandoje, tačiau užims patarėjo vaidmenį ir kasdieniniame komandos gyvenime nesisukios.

Tuo metu Formanas generaliniu vadybininku tapo 2009-aisiais, o „Bulls“ ekipoje darbuojasi nuo 2001-ųjų, kuomet buvo paskirtas vienu iš klubo skautų.

Vis tik Paxsonas ir Formanas „Bulls“ į auksinių laikų šlovę nesugrąžino. Čikagos klubas paskutinį kartą NBA finale varžėsi tuomet, kai džiaugėsi ir paskutiniu savo titulu – 1998-ųjų birželį.

Vyriausiojo trenerio ir generalinio vadybininko paieškos

Nuotr. AP – Scanpix

Nors šiuo metu apie tai dar garsiai nekalbama, bet galima beveik neabejoti, kad pokyčių bus ir „Bulls“ vyriausiojo trenerio poste.

Nuo 2018-ųjų gruodžio vyriausiojo trenerio pareigas einantis Jimas Boylenas per šį laikotarpį pasiekė 39 pergales bei patyrė 84 pralaimėjimus, tačiau prasti rezultatai nebūtų vienintelė tokio sprendimo priežastis.

Vienas iš pavyzdžių – Boyleno ankstesnis pasisakymas dar šiame sezone, kuomet jis teigė, kad vienas iš jo treniruojamos komandos tikslų – 35 rezultatyvių perdavimų vidurkis, kuris buvo įvardytas, kaip pasiekiamas.

Geriausias NBA visų laikų rodiklis priklauso 1985-ųjų Los Andželo „Lakers“ ekipai, kuri vidutiniškai atliko po 31,4 rezultatyvaus perdavimo. Tuo metu „Bulls“ šį sezoną atlieka po 23,2 rezultatyvaus perdavimo ir rikiuojasi 23-ioje vietoje.

Šypseną sukėlė ir Boyleno sprendimas paprašyti minutės pertraukėlės prieš pat Ryano Arcidiacono metimą iš po krepšio.

Vis tik bene svarbiausias faktorius yra ir nesutarimai su žaidėjais. Ericas Woodyardas iš ESPN vasario mėnesį skelbė, kad ryškiausia „Bulls“ žvaigždė Zachas LaVine‘as nėra didelis Boyleno gerbėjas. Jiedu yra pykęsi treniruočių metu arba dėl prašomų minučių pertraukėlių rungtynių pabaigose, kai „Bulls“ yra triuškinami varžovų.

Panašus atvejis buvo ir mače su Majamio „Heat“, kuomet „Bulls“ susitikimą pradėjo pralaimėdami atkarpą 0:13. Po tokio varžovų spurto Boylenas ant suolelio pasodino vienintelį LaVine‘ą, o tokį savo sprendimą pagrindė tuo, jog komandos lyderis padarė tris grubias klaidas gynyboje.

Vis garsiau kalbama ir apie tai, kad ekipą nori palikti „Bulls“ talentas Lauri Markkanenas. Suomio tobulėjimui tikrai nepadeda jį kamuojančius traumos, bet prie to prisideda ir Boyleno sistema, kurioje Markkanenas dažniausiai stovi aikštelės kampe, laukdamas šanso atakuoti iš toli.

„Bulls“, vadovaujant Boylenui, taip pat propaguoja tritaškiais paremtą krepšinį ir retai atakuoja iš vidutinio nuotolio. Pikenpopo situacijos ir žaidimas nugara – Markanneno stipriosios pusės, bet jos buvo išnaudojamos itin retai, tad nenuostabu, kad suomis nori keisti aplinką. Vis tik su Karnišovo atvykimu ir Boyleno atleidimu, Markkanenas dar gali pakeisti savo nuomonę.

Iš generalinio vadybininko pareigų patraukus Formaną, Karnišovas turės įgaliojimą paskirtį naują asmenį šioje pozicijoje. Aiškių kandidatų dar nėra, bet šis veiksmas bus vienas pirmųjų naujose Karnišovo pareigose.

Naujokų birža

Artėjanti naujokų birža – vienas svarbiausių sezono renginių „Bulls“ ekipai, kuriame Karnišovas turi, kuo pasigirti. Lietuvis svariai prisidėjo prie to, jog 2014-aisiais 41-uoju šaukimu būtų pasirinktas Nikola Jokičius, o 2016-aisiais septintuoju šaukimu – Jamalas Murray. Šį sezoną atsiskleidžia ir traumų kamuotas Michaelas Porteris, kuris 2018-aisiais buvo pasirinktas 14-uoju šaukimu.

Be abejo, buvo atvejų, kuomet Karnišovo atstovaujamas Denverio klubas prašovė. 2017-aisiais „Nuggets“ 13-uoju šaukimu pasirinko Donovaną Mitchellą, bet išmainė jį į 24-ąjį šaukimą, kuriuo buvo pasirinktas Tyleris Lydonas, ir Trey Lylesą.

Žvelgiant į tai, kaip klostosi Mitchello karjera, nepanašu, kad Lydonas ar Lylesas pasieks Jutos „Jazz“ lyderio lygį.

Tuo metu 2015-aisiais septintuoju šaukimu buvo pasirinktas Emmanuelis Mudiay, kuris taip pat neišpildė savo potencialo ir 2018-ųjų vasarį buvo išmainytas. Vis tik nuspėti, kuris žaidėjas bus ateities žvaigžde, yra vienas sunkiausių dalykų, tad nenuostabu, kad klaidų pasitaiko.

Šiemet „Bulls“ veikiausiai turės du savo šaukimus. Vienas iš jų turėtų būti pirmajame dešimtuke, o antrojo rato šaukimas yra išmainytas Oklahomos „Thunder“ ekipai, tačiau apsaugotas nuo 31-osios iki 55-osios pozicijos. Jeigu „Bulls“ gaus antrojo rato šaukimą tarp šių minėtų pozicijų, tuomet šaukimas išliks Čikagos klubo dispozicijoje.

Spėti, ką „Bulls“ gali rinktis, gan sudėtinga, nes viskas priklausys nuo Karnišovo vizijos, kurią žino tik jis pats. Šiam sprendimui įtakos turi vyriausiasis treneris bei jo žaidimo stilius ir, galų gale – šaukimo eilė.

Šiuo metu ESPN prognozuoja, kad „Bulls“ septintuoju šaukimu pasirinks 22-ejų sunkiojo krašto puolėją Obi Toppiną, kuris įvardijamas kaip geriausiai puolantis koledžo krepšininkas.

Daytonos „Flyers“ universiteto komandoje Toppinas fiksavo 20 taškų (39 proc. tritaškių), 7,5 atkovoto kamuolio ir 2,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Žvelgiant apskritai, Karnišovas turės padaryti tai, ką jau padarė Denveryje – iš jaunos ir ambicingos komandos paversti ją konkurencinga bei galinčia įkąsti bet kuriam varžovui.

Denveryje Karnišovui prireikė šešerių metų, jog sugrąžintų komandą į atkrintamąsias, bet žvelgiant į rezultatus, galima nesunkiai įžvelgti palaipsniui vykusį progresą.

Pirmajame Karnišovo sezone „Nuggets“ iškovojo 36 pergales, antrajame – 30, trečiajame – 33, ketvirtajame – 40, penktajame – 46, o penktajame – 54 ir Vakarų konferencijoje buvo užimta antroji vieta. Be to, „Nuggets“ buvo per plauką nuo Vakarų konferencijos finalo, mat pusfinalio serijoje 3-4 nusileido Portlando „Trail Blazers“ ekipai.

Šį sezoną „Nuggets“ taip pat žygiavo užtikrintai ir su 43 pergalėmis bei 22 pralaimėjimais yra trečioje Vakarų konferencijos lentelės vietoje.

Žinant, jog Rytų konferencijoje konkurencija yra tikrai mažesnė nei Vakaruose, „Bulls“ sirgaliai gali tikėtis dar greitesnių apčiuopiamų rezultatų.