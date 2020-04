Penki geriausi Turkijos krepšininkai pagal Cedi Osmaną

Nuotr.: FIBA.com

Turkijos rinktinės ir Klivlando „Cavaliers“ krepšininkas Cedi Osmanas išrinko penkis geriausius savo gimtosios šalies žaidėjus.

25-erių metų 204 cm ūgio puolėjas Turkijos rinktinėje žaidžia nuo 2014 metų, kuomet jam buvo 19 metų. 2019 metų pasaulio čempionate jis rinko po 20,4 taško.

Osmano geriausi Turkijos rinktinės krepšininkai, jo pateiktame tinklaraštyje FIBA svetainėje:

Įžaidėjas – Keremas Tunčeri

„Renkuosi be abejonių. Su juo žaidžiau ir rinktinėje, ir „Anadolu Efes“ komandoje. Man visada patiko tai, kaip jis rungtyniauja. Jis turi viską, ko reikia kiekvienam įžaidėjui. Tunčeri visada kontroliuoja situaciją, rungtynes ir komandos draugus, visada juos sustato į reikiamas vietas. Jis taip pat nebijo imtis iniciatyvos svarbiausiais momentais. Prisimenate 2010 metus? Būtent. Keremas Tunčeri yra mano įžaidėjas“, – savo sprendimą paaiškino Osmanas.

Atakuojantis gynėjas – Cedi Osmanas arba Furkanas Korkmazas

„Jeigu galiu rinktis save, tuomet save priskirčiau atakuojančio gynėjo pozicijai. Jeigu to negalėčiau padaryti, tuomet vietą atiduočiau Furkanui Korkmazui.

Korkmazas yra puikus metikas. Jis tai parodė šį sezoną, be to, jis įrodė, kad yra vertas daugiau žaidimo laiko. Dėl sustabdyto sezono visiems yra sunku, bet dėl to, kaip jis žaidė, Furkanui turbūt yra dar sunkiau. Aikštėje niekada jo nepamatysi su šypsena. Jis neparodo emocijų. Furkanas labai savimi pasitiki, yra šaltakraujis, todėl jo noriu savo komandoje. Jis ir toliau taip žais, esu tuo įsitikinęs“, – mintis dėstė Osmanas.

Korkmazas šį sezoną Filadelfijos „76ers“ gretose pelno po 9,7 taško.

Lengvasis krašto puolėjas – Hidayetas Turkoglu

„Žinote Hedo. Žinote, kaip jis atrodė Orlando „Magic“ komandoje. Žinote, ką jis Turkijai padarė 2010 metais. Man tuomet buvo 15 metų ir aš pasaulio čempionato rungtynes stebėjau per televiziją. Rungtynės pusfinalyje su Serbija… 2010 metais viskas nutiko dėl Hedo. Dėl jo buvo parašyta tokia istorija.

Neprisimenu, kada jį pirmąjį kartą sutiko asmeniškai. Nesu tas, kuris rodo daug emocijų. Ypatingai stengiausi neparodyti emocijų kalbėdamas su tokiu žmogumi, kuris buvo mano idealas ir pavyzdys. Nenoriu su tokiu žmogumi kalbėtis kaip fanas.

Noriu ateiti ir paklausti, ką jie darė, kad taptų geresni. Hedo puikiai išnaudodavo savo kūną. Jo ūgis yra 208 cm ir jis turėjo didelį kūną. Hedo žinojo, kaip tobulai išnaudoti savo kūną“, – pasisakė Osmanas.

Sunkusis krašto puolėjas – Ersanas Ilyasova

„Ersanas yra tikras profesionalas. Kad ir kas nutiktų aikštėje, kad ir koks rezultatas, Ersanas visada dirba savo darbą. Mes su juo praleidome daug laiko kartu. Iš tokio vyruko gali daug ko pasimokyti. Jis visada į treniruotes ateina anksčiau, visada viską daro kaip įmanoma geriau bei dirba su savo kūnu. Jis visada yra paskutinis žmogus, kuris palieka treniruotę. Tikras profesionalas. Tai jam padėjo tapti puikiu žaidėju. Ilyasova ir dabar yra puikus krepšininkas“, – rašė Osmanas.

Vidurio puolėjas – Mehmetas Okuras

„Sunkios rungtynės? Geros rungtynės? Sunkūs momentai? Geri? Visada žinai, kas paskambins pirmasis. Tai visada yra Memo. Mes esame tikrai geri draugai, visada pasikalbame, jis man padeda visą karjerą. Okuras buvo puikus krepšininkas. Mes su juo esame dirbę kartu treniruotėse, o kai pamatai, kaip jis atlieka metimą… Tai menas. Tai, kaip kamuolys išleidžiamas… Gražu.

Nesu tikras, ar pasakyčiau, kad jis yra nepakankamai įvertintas dėl to, ką padarė per savo karjerą. Galbūt taip atrodo, bet NBA lygoje visi žino apie Mehmetą Okurą. Jis tikrai turėjo gerą karjerą.

Kad ir kas nutiktų, jis visada liks pirmuoju Turkijos krepšininku, laimėjusiu NBA čempionatą“, – teigė Osmanas.

Pats Osmanas šį sezoną Klivlando „Cavaliers“ komandoje vidutiniškai pelno po 10,8 taško, atkovoja po 3,6 kamuolio ir atlieka po 2,3 rezultatyvaus perdavimo.