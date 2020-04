Argentinos rinktinės treneris žvalgosi į Europą: „Obradovičius per dieną uždirba tiek, kiek aš per mėnesį“

Nuotr.: Zuma Press – Scanpix

Nuotr. Zuma Press – Scanpix

Ilgą laiką Argentinos rinktinę treniruojantis Sergio Hernandezas planuoja persikelti dirbti į Europą.

56-erių specialistas treniruoja nuo 1992 metų, o klubiniame krepšinyje dirbo tik Argentinos, Brazilijos ir Puerto Riko komandose.

„Neketinu klubo statyti aukščiau už rinktinę. Rinktinė man visą karjerą bus pati svarbiausia, bet ir toliau keliu sau iššūkį išbandyti trenerio karjerą užsienyje. Man yra 56-eri metai. Kiek man dar liko produktyvaus gyvenimo metų? 10? Iki šiol atlygį visada gaudavau pesais. Viskas gerai, bet sezono pradžioje vienas doleris buvo lygus trims pesams, o dabar – 20 pesų.

Vienintelis dalykas, kurio per karjerą nepasiekiau – neužsidirbau pinigų. Jeigu paklaustumėte, ar galiu nusipirkti butą pagrindinėje Buenos Airių gatvėje, atsakymas būtų neigiamas. Gyvenu 70 kvadratinių metrų bute. Pabrėžiu, kad nesiskundžiu, bet Željko Obradovičius per vieną dieną uždirba tiek, kiek aš per daugiau nei mėnesį. Buvau nuvykęs į Scariolo namus… Ir aš su tokiais žmonėmis varžausi, kartais laimiu, kartais ne. Ir taip 15 metų.

Argentinos rinktinę treniravau trijuose pasaulio čempionatuose ir trejose olimpinėse žaidynėse, laimėjau olimpinių žaidynių medalį. Laimėjau 21 titulą, esu tituluočiausias Argentinos treneris šalies lygoje ir rinktinėje. Nėra taip, kad trokštu išvykti į Europą. Argentina yra mano namai. Bet dar turiu laiko ir galbūt tai yra mano šansas. Noriu ten persikelti“, – sakė treneris.

2008 metais Hernandezas su Argentinos rinktine laimėjo olimpinių žaidynių bronzos medalį. 2019 metų pasaulio čempionate strategas iškovojo antrąją vietą.