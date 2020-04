Adas Juškevičius: apie savo ateities klausimą, Kšištofo lietuvių kalbą ir veiklą, kuria užsiims po karjeros

Nuotr.: ITAR-TASS – Scanpix

Vieną geriausių savo sezonų sužaidęs 31-erių 194 cm ūgio gynėjas Adas Juškevičius jau žino, ką veiks po krepšininko karjeros.

Prieš išvykdamas iš Rusijos lietuvis davė interviu Permės laikraščiui „Piatnica“, kuriame net tik atskleidė, kad po karjeros ketina žengti į verslą, bet ir papasakojo apie galimą ateitį „Parma“ klube, pomėgį skaityti knygas ir savo rusų kalbą.

31-erių 194 cm ūgio krepšininkas Permės „Parma“ ekipoje VTB Vieningoje lygoje vidutiniškai per 28 minutes pelnė po 14,5 taško, atkovojo po 1,9 kamuolio ir atliko po 5,1 rezultatyvaus perdavimo.

– Jūsų sutartis pasibaigė. Ką galvojate apie savo ateitį?

– Tiesą sakant, apie tai negalvoju. Iš pradžių turime pamatyti, kaip plėsis virusas. Galiu pasakyti, kad jeigu Permės komanda norės mane išlaikyti, tuomet aš nebūčiau prieš čia likti. Man Permėje viskas patiko.

– Ar atvykstant ką nors girdėjote apie Permės komandą?

– Žinoma. Bet kuris save gerbiantis krepšininkas seka visas pajėgiausių lygų komandas. VTB Vieningoji lyga yra viena stipriausių, todėl, be abejo, ar buvau girdėjęs apie „Parma“. Be to, jau anksčiau žinojau apie „Ural Great“ komandą, kadangi čia žaidė lietuviai.

– Ar greitai apsisprendėte pasirašyti sutartį su „Parma“?

– Treneris Kazys Maksvytis paskambino ir pasiūlė prisijungti prie komandos. Svarsčiau savaitę, o per ją kalbėjau su čia žaidžiančiu Eigirdu Žukausku. Viena priežasčių, kodėl persikėliau – lietuviškas trenerių kolektyvas. Galiausiai sutikau. Iš pradžių maniau, kad Permė yra didelis kaimas, bet greitai supratau, jog klydau.

– Ką veikdavote laisvalaikiu – išeidavote į miestą ar likdavote namie?

– Tiesą sakant, po miestą daug nevaikščiojau, nors girdėjau, kad jūsų operos ir baleto teatras yra vienas geriausių pasaulyje. Laisvalaikiu mėgstu skaityti, daugiausiai apie verslą ir psichologiją. Grožinė literatūra man ne itin patinka.

– Kokia jūsų mėgstamiausia verslo knyga?

– Geriau pasakysiu autorius. Jeigu kalbėsime apie verslą, tai man patinka Robertas Kiyosaki, o jeigu apie psichologiją – Josephas Murphy.

– Ar tai reiškia, kad po krepšininko karjeros tapsite verslininku?

– Turbūt. Tiesą sakant, apie tai jau galvojau ir manau, kad save išbandysiu nekilnojamojo turto versle. Galbūt atidarysiu savo nekilnojamojo turto agentūrą. Manau, kad šioje srityje man gana gerai sekasi, be to, man pačiam tai patinka. Jau galvoju apie investavimą ir projektus, daug bendravau su verslo atstovais.

– Jūs rusiškai nekalbate labai gerai, skirtingai nei jūsų komandos draugas Mareks Mejeris. Kodėl?

– Na, Mareks užaugo Rygoje, kurioje dažniau kalbama rusiškai, o aš to neturėjau. Bet jeigu liksiu Permėje, pažadu, kad pagerinsiu savo rusų kalbos žinias.

– „Ural Great“ komandoje žaidė Kšištofas Lavrinovičius, kuris rusiškai kalbėjo labai gerai.

– Atskleisiu mažą paslaptį – jis prasčiau kalba lietuviškai nei rusiškai, kadangi jų šeimos yra rusakalbės. Jis kalba penkiomis kalbomis, bet nė viena nekalba puikiai. Bet čia nėra įžeidimas, tegul jis neįsižeidžia.