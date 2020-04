Lietuviška Karnišovo kelio pradžia: „Jį treneriai tiesiog gaudė“

Aga

Nuostabi trenere kuri Tave ismoko daug ko tiek aiksteleje tiek uz jos ribu. Moteris su kiausais kaip sakant, reikalauja maksimumo is taves ir per negaliu, jai nepraeina pasiteisinimai tokie "kaip nesugebesiu" "as nemoku" Grieztoji VKM ranka - Ona 💪