Lietuvos rinktinės bronza pasaulio pirmenybėse – penktadienį per televiziją

Tomas Delininkaitis ir Simas Jasaitis per apdovanojimų ceremoniją Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus

Nacionalinės komandos kovas Turkijoje stebintį Kūno kultūros ir sporto departamento vadovą Klemensą Rimšelį užstojo Turkijos rinktinės gerbėja. Tuo tarpu Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis liko neuždengtas Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus

Lietuvos rinktinė ant apdovanojimų pakylos Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus

Lemiamas kovas stebintis Šarūnas Marčiulionis įvykius aikštėje aptarė su bendrovės „Omnitel“ prezidentu Antanu Zabuliu Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus

Lietuvos rinktinės triumfas Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus

Tomas Delininkaitis ir Simas Jasaitis per apdovanojimų ceremoniją Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Nacionalinės komandos kovas Turkijoje stebintį Kūno kultūros ir sporto departamento vadovą Klemensą Rimšelį užstojo Turkijos rinktinės gerbėja. Tuo tarpu Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis liko neuždengtas Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lietuvos rinktinė ant apdovanojimų pakylos Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lemiamas kovas stebintis Šarūnas Marčiulionis įvykius aikštėje aptarė su bendrovės „Omnitel“ prezidentu Antanu Zabuliu Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lietuvos rinktinės triumfas Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus

Aštuonios pergalės, tik vienas pralaimėjimas ir iškovoti bronzos medaliai. Tokį žygdarbį 2010 metų FIBA pasaulio čempionate, kuriame varžėsi 24 komandos, atliko Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, nors žaidė toli gražu ne pajėgiausios sudėties.

Fotogalerija Martyno Pociaus triumfas Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Jonui Mačiuliui pasiekti Marko Keseljo mesto kamuolio nepavyko Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Stefanas Markovičius nesitikėjo tokios kietos Tado Klimavičiaus ir Martyno Pociaus gynybos Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Jono Mačiulio linkėjimai žiūrovams Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Mačą tarp lietuvių ir serbų stebi Šarūnas Marčiulionis Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Martynas Gecevičius ir Tomas Delininkaitis su bronzos medaliais Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lietuvos rinktinė – 2010 metų pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtoja Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Milošas Teodosičius atakuoja krepšį Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Mantas Kalnietis – Jono Mačiulio glėbyje Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Į Stambulą atvyko ir legendinis Lietuvos krepšininkas Arvydas Sabonis Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Finalines pasaulio čempionato kovas stebėjo ir Eurolygos vadovas Jordi Bertomeu Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Šįkart Novica Veličkovičius buvo greitesnis už Liną Kleizą Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Tomas Delininkaitis ir Simas Jasaitis per apdovanojimų ceremoniją Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lietuvos rinktinė dėkoja ją palaikiusiems gerbėjams Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Pirmoje mačo dalyje čiurnos traumą patyręs Robertas Javtokas žaidė su nuskausminamaisiais Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Pirmoje pasaulio čempionato dalyje tylėjęs Simas Jasaitis tritaškiais varžovus baudė lemiamose kovose Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Nacionalinės komandos kovas Turkijoje stebintį Kūno kultūros ir sporto departamento vadovą Klemensą Rimšelį užstojo Turkijos rinktinės gerbėja. Tuo tarpu Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis liko neuždengtas Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lemiamas kovas stebintis Šarūnas Marčiulionis įvykius aikštėje aptarė su bendrovės „Omnitel“ prezidentu Antanu Zabuliu Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lietuvos rinktinė dėkoja ją palaikiusiems gerbėjams Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Martynas Pocius tapo Lietuvos rinktinės atradimu Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Kartu su didžiuliu būriu gerbėjų Lietuvos rinktinę mažojo finalo mače palaikė ir Roberto Javtoko žmona Vilma Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Kęstutis Kemzūra savo debiutą prie Lietuvos rinktinės vairo vainikavo viena svarbiausių pergalių per visą šalies krepšinio istoriją Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lietuvos krepšininkai dėkoja gerbėjams Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Novica Veličkovičius bando įveikti Tomo Delininkaičio gynybą Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lietuvos rinktinės triumfas Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Iškovoti pasaulio čempionato bronzos medaliai – vieni garbingiausių Lietuvos rinktinės apdovanojimų šalies istorijoje Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Martynas Gecevičius džiaugiasi bronzos medaliu Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Marko Keseljis šiame epizode pataikė tritaškį ir išprovokavo Jono Mačiulio pražangą Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lietuvos rinktinės džiaugsmo šokis Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Mantas Kalnietis triumfuoja per pasaulio čempionato apdovanojimų ceremoniją Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lietuvos rinktinė dėkoja ją palaikiusiems gerbėjams Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Kęstutis Kemzūra atsidūrė ant auklėtinių rankų Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Skirtingai nei Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis, Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Klemensas Rimšelis triukšmingoje arenoje jautėsi apsnūdęs Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lietuvos krepšininkai džiaugiasi iškovoję pirmuosius šalies istorijoje pasaulio čempionato medalius Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Jono Mačiulio džiaugsmas iškovojus pasaulio čempionato bronzą Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Novica Veličkovičius bando įveikti Lino Kleizos gynybą Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Dušano Ivkovičiaus auklėtiniams antrus metus iš eilės iškovoti medalių nepavyko Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Nenadas Krstičius atakuoja krepšį Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Bandydamas perimti kamuolį varžovas sugriebė Tomui Delininkaičiui už rankos Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Roberto Javtoko vedama rinktinė žengia ant apdovanojimų pakylos Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Robertas Javtokas pakviečia rinktinę ant nugalėtojų pakylos Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Nenadas Krstičius be pražangos išmušė kamuolį iš Roberto Javtoko rankų Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Marko Keseljo ašaros – pirmą kartą į rinktinę prasibrovęs puolėjas liko per žingsnį nuo medalio Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Linas Kleiza triumfuoja iškovojęs pasaulio čempionato bronzą Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lietuvos rinktinė ant apdovanojimų pakylos Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Stambule pasaulio krepšinio čempionatą stebintis Arvydas Sabonis sekmadienį buvo pristatytas kaip naujasis FIBA šlovės muziejaus narys Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Martynas Pocius – pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtojas Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Robertas Javtokas triumfuoja su bronzos medaliu Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Martyno Pociaus nesustabdydavo net varžovų aukštaūgiai Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Linas Kleiza vedė Lietuvos rinktinę į pasaulio čempionato bronzą Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Prieš mačą dėl bronzos medalių Lietuvos rinktinės gerbėjai buvo susikaupę Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Paulius Jankūnas sveikina komandos draugus Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Kęstutis Kemzūra per apdovanojimų ceremoniją Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Tomo Delininkaičio padėka gerbėjams Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Neatlaikęs rungtynių svarbos suplyšo Manto Kalniečio sportinis batelis Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Euforija Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Paskutinę rungtynių minutę Lietuvos rinktinės žaidėjai įvykius aikštėje stebėjo stovėdami Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Ši Pauliaus Jankūno ir Novicos Veličkovičiaus akistata pasibaigė lietuvio pergale Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Jonas Mačiulis pergudravo Nenadą Krstičių Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Linas Kleiza tikrina bronzos medalius Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lietuvos rinktinės džiaugsmo šokis Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Serbijos rinktinės aukštaūgiams buvo sunku įveikti ir gerokai už juos žemesnio Pauliaus Jankūno gynybą Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Netrukus po finalinio rungtynių švilpuko Pauliaus Jankūno rankose atsidūrė Lietuvos trispalvė Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Simo Jasaičio gestas po pelnyto tritaškio Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Lietuvos rinktinės krepšininkų triumfas Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Simo Jasaičio pastangos išsaugoti kamuolį buvo sėkmingos Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Martyno Pociaus triumfas Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Tado Klimavičiaus gynyba Kosta Perovičiui kėlė daug problemų Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus Puikiai mače su serbais rungtyniavęs Linas Kleiza buvo pagrindinis nacionalinės komandos spurto iniciatorius Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus

Šias istorines rungtynes penktadienį, balandžio 17 dieną, nuo 21.30 val. rodys „TV3 Sport“ kanalas ir vaizdo transliacijų internetu platforma „Go3“. Jas stebėti padės komentatorius Rytis Vyšniauskas.

Mažajame finale Linas Kleiza serbų žvaigždėms atseikėjo net 33 taškus, o kaip iš natų rungtyniavę lietuviai šventė užtikrintą pergalę. Iki šiol tai yra vienintelis mūsų nacionalinės komandos apdovanojimas planetos pirmenybėse.

Tuomet rungtynėse dėl trečiosios vietos Kleizai efektyviai talkino 15 taškų pelnęs Paulius Jankūnas, taip pat po 14 surinkę Simas Jasaitis ir Mantas Kalnietis. Lietuviai pataikė net 12 iš 23 tritaškių (52 proc.).

Lietuvos krepšininkai užmovė apynasrį Serbijos ekipos žvaigždėms – Milošas Teodosičius įmetė tik 9 taškus, o Nemanja Bjelica išstenėjo vos 2.

Mūsų šalies rinktinei dėl įvairių priežasčių negalėjo padėti Šarūnas Jasikevičius, Darius Songaila, Rimantas Kaukėnas, broliai Darjušas ir Kšyštofas Lavrinovičiai, Marijonas Petravičius.

Tačiau lietuviai, net ir be šių svarbių žaidėjų, vis tiek pasirodė nuostabiai. Jie nugalėjo Naująją Zelandiją, Kanadą, Ispaniją, Prancūziją, Libaną, Kiniją, Argentiną, Serbiją. Buvo patirta vienintelė nesėkmė – pusfinalyje pralaimėta itin galingai, žvaigždžių pripildytai, JAV komandai. Amerikiečiai tapo čempionais, finale nugalėję šeimininkus turkus.

Lietuvių gretose, be minėtų krepšininkų, dar buvo Martynas Pocius, Jonas Mačiulis, Tomas Delininkaitis, Martynas Gecevičius, Robertas Javtokas, Renaldas Seibutis, Tadas Klimavičius ir Martynas Andriuškevičius.

Aiškus Lietuvos ekipos puolimo lyderis Turkijoje vykusiame čempionate buvo Kleiza. Jis vidutiniškai pelnydavo po 19 taškų per rungtynes ir rezultatyviausių žaidėjų rikiuotėje užėmė septintąją vietą. Puolėjas, be to, atkovodavo po 7,1 kamuolio, o iš toli atakavo 38,2 proc. tikslumu.

Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris tuomet buvo Kęstutis Kemzūra. Jis 2009-aisiais dirigavo Latvijos nacionalinei komandai, su kuria dalyvavo Europos čempionate. Tuomet latviai iškovojo vieną pergalę iš trijų galimų ir užėmė 13 vietą. Po šių pirmenybių buvo suspenduota keli Latvijos rinktinės žaidėjai. Jie prieš čempionatą ir jo metu pažeidinėjo sportinę drausmę.

Minėtame čempionate fiasko patyrė Ramūno Butauto treniruoti lietuviai. Jie laimėjo tik vieną mačą iš šešių. Po tų pirmenybių iš šio stratego rinktinės vairą perėmė Kemzūra.