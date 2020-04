Vilniuje žibėjęs Price'as nematė savęs „Žalgiryje“: „Lietuvoje būčiau žaidęs tik „Lietuvos ryte“

del eidsono

tai va tik primenu visiems, kurie cia dievina taip ta Eidsona, ypac Tiskevičiui, kad nebuvo jau jis toks nerealus, ypac pirmaji sezona ryte, kada Zalgiris dar buvo tikrai geras, tai ta sezona ir taure ir lkl paime Zalgiris be problemu, o va kita sezona, kada is Zalgirio pabego visi legioneriai ir ten tebuvo keli geresni zaidejai, kaip maciulis, jankis, kalna ir salenga, bet jie tada kure visa komandos puolima, va tada jau Eidsonas buvo geras, bet ne anksciau, o kaip pabreziate, kad laimejo viska, tai ziurekite pries ka buvo zaidziama trys trofejai lkl, prezidento taure, bbl ir lkf taure buvo laimeti pries visiskai nukraujavusi Zalgiri, beje lkf taure tik per stebukla paskutine sekunde Lukauskio deka, ir belieka tik Eurocup, kur irgi tik dideles sekmes, varzovu traumuotu zaideju deka laimeta. Kiti gi sezona Europoje kaip maccabi ar barsoje nebuvo viskai ispudingi, tad cut that crap, kad cia nerealus toks jau zaidejas buvo