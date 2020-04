Du dešimtmečius laukta dokumentika: kodėl Jordanas galop suteikė leidimą?

Nuotr.: REUTERS - Scanpix Nuotr. REUTERS - Scanpix Tam, kad būtų išleistas dokumentinis filmų ciklas apie pergalingą Čikagos „Bulls“ žygį 1997-1998 metais, prireikė 22 metų. „The Last Dance” pavadintas filmų ciklas „Netflix“ platformoje pasirodys jau rytoj, o ESPN.com žurnalistė Ramona Shelbourne atskleidė neeilinę istoriją, kaip jis pagaliau pasiekė dienos šviesą. 1997 metais NBA pramogų turinio prodiuseris nujautė, kad Michaelo Jordano ir Čikagos „Bulls“ laukia paskutinis sezonas kartu, todėl jis panoro sukurti visiems pasiekiamą viso sezono dokumentinį filmą. Parodyti pokalbius rūbinėje, kuriuos vedė Philas Jacksonas. Tai, kaip už uždarų durų Michaelas Jordanas patarimus komandai dalijo pasitelkdamas keturių raidžių žodžius. Kaip Scottie Pippenas išsiliedavo dėl komandos generalinio direktoriaus Jerry Krause’o kalbų apie jo mainus. Kaip Dennisas Rodmanas finalo serijos įkarštyje nusprendė ne ruoštis kitoms rungtynėms, o sudalyvauti imtynių kovoje su Hulku Hoganu. Paprašyti visą sezoną filmuoti tokią kontroversišką ir ginčų kupiną komandą buvo beprecedentis įvykis. „Tuomet, kaip ir dabar, Michaelas Jordanas buvo vienas garsiausių žmonių planetoje. Tada jau sklandė gandai, kad tai bus paskutinis jo sezonas“, – atskleidė NBA komisaras Adamas Silveris, kuris tuomet vadovavo NBA pramogų turinio skyriui. Prodiuseris Andy Thompsonas dėl idėjos pernelyg nesijaudino ir ją pristatė Silveriui bei kitam skyriaus vadovui Greggui Winikui. „Prisimenu, jog galvojau, kad šis žmogus baigs karjerą, o mes dar niekada nepadarėme vieno sezono dokumentinio filmo apie galimai geriausią visų laikų sportininką“, – sakė Thompsonas. Thompsonas, jaunesnysis buvusio Los Andželo „Lakers“ centro Mychalo Thompsono brolis ir „Golden State Warriors“ gynėjo Klay Thompsono dėdė, jau turėjo užmezgęs ryšį su Jordanu, kai kelis kartus jį filmavo. Bet nieko tokio plataus, ką buvo numatęs 1997-1998 metų sezonui. To dar niekas nebuvo padaręs. Silveris tikėjo šia idėja. Tai buvo daugiau nei komentarai po rungtynių ar video apie čempionų titulo siekimą. Bet tam, kad tai padarytum, turėjai įtikinti geriausią komandą ir geriausią lygos krepšininką įsileisti į savo šventyklą. Pirmiausia Silveris kreipėsi į „Bulls“ savininką Jerry Reinsdorfą, o šis su idėja sutiko, tačiau pabrėžė, kad tam pritarti turės ir Jordanas bei Philas Jacksonas. „Treneris valdė rūbinę, todėl mums reikėjo Philo sutikimo“, – sakė Silveris. Pirmojoje šio dokumentinio filmo serijoje bus galima matyti, kaip Silveris viešbutyje Paryžiuje kalbasi su Jacksonu. „Philas buvo puikus. Jis su tuo sutiko“, – teigė NBA komisaras. Jacksonas turėjo galimybę retkarčiais išvaikyti Thompsoną ir jo kameras, todėl sutiko paaukoti privatumą vardan istorijos. Susitarimas su Jordanu buvo kitoks. „Jokių derybų nė nebuvo. Žinojau, kad galbūt derybos bus sunkios, bet tuomet mums nereikėjo tuo užsiimti. Pirmiausia turime gauti filmuotos medžiagos“, – aiškino Silveris. Tuomet jis Jordanui pasiūlė tai, ko NBA legenda negalėjo atsisakyti: visišką kontrolę. „Susitarėme, kad be vienas kito sutikimo negalėsime naudoti jokios medžiagos. Visa medžiaga bus laikoma mūsų bibliotekoje. Mūsų prodiuseriai negalės prie jos prisiliesti. Viskas vyks tik su Jordano leidimu“, – sakė Silveris. Tai jau buvo kažkas. Jordanas sėkmingai kūrė savo įvaizdį nuo 1984 metų, kuomet pateko į NBA. Jis buvo vienas iš dviejų krepšininkų, kurie pasitraukė iš žaidėjų sąjungos, kadangi suprato, jog daugiau uždirbs pats priimdamas sprendimus dėl marketingo sandorių. Kitas žaidėjas buvo Patrickas Ewingas. Visgi Jordanas neturėjo ko prarasti – filmavimo išlaidos jam nieko nekainuos, o sprendimų teisė priklausys tik jam. „Blogiausias scenarijus – tu visada turėsi geriausią video kolekciją, kurią galės parodyti savo vaikams“, – Silveris pasakė Jordanui. Tai buvo puikus Silverio ėjimas ir galbūt vienintelis, su kuriuo Jordanas būtų sutikęs. Kai Jordanas to sezono NBA finalo lemiamose rungtynėse pataikė pergalingą metimą ir su „Bulls“ iškovojo šeštąjį titulą, prodiuseris Thompsonas pajuto, kad nufilmavo geriausią visų laikų sporto dokumentinį filmą. „Vyrukas įmeta 45 taškus ir praktiškai vienas laimi rungtynes. Negalėtum prašyti geresnės pabaigos“, – sakė Thompsonas. Visgi per kitus du dešimtmečius 500 nufilmuotų valandų turinio taip ir liko gulėti bibliotekoje. „Nesupratau, kaip tai nebuvo įgyvendinta“, – sakė Thompsonas. Jis po Jordano karjeros ir toliau su juo palaikė ryšį, net jį vadino draugu. Bet jis negalėjo to paprašyti. Galbūt tai vieną dieną ir įvyks, pagalvojo Thompsonas. Vieną dieną Jordanas bus pasiruošęs. Kas kelis metus atsirasdavo prodiuseris, kuris manydavo, kad yra tinkamas žmogus sukurti šį filmą. Frankas Marchallas, Spike’as Lee, net aktorius Danny DeVito. Anot Jordano ilgalaikio verslo partnerio Curtiso Polko, nė vienam iš jų net nepavyko akis į akį susitikti su Jordanu. Bėgant metams vis mažiau ir mažiau žmonių apskritai žinojo apie šiuos nufilmuotus kadrus. 2006 metais apie tai sužinojo tuomet ESPN plėtros vystymosi vadovas Conoras Schellas. „Pasakiau, kad ši medžiaga yra tiesiog nuostabi. O juk tai dar Michaelas Jordanas. Tad, vyrukai, ką darysime? Jie atsakė, kad nežino“, – pasakojo Schellas. Jis sugalvojo daug variantų, kaip tai galėtų paversti realybe, tačiau nė vienas variantas nepasitvirtino. Visgi jam ši video medžiaga niekada neišėjo iš galvos, net ir tuomet, kai jis keitė miestus ir biurus. „Visada žinojau tikslią vietą, kur tie DVD yra sudėti. Jie buvo iškart už mano kabineto. Šie Jordano archyvai ten tiesiog guli, jie yra geidžiamiausi archyvai, bet negalime jų parodyti“, – kalbėjo Schellas. Prodiuseris Mike’as Tollinas apie šią medžiagą žinojo nuo tada, kai jo filmuojamame epizode svečiavosi Jordano agentas Davidas Falkas. Tai buvo pripažintas prodiuseris, sukūręs daug dokumentinių filmų. „Jordano archyvai buvo lobių lobis“, – teigė Tollinas. 2016 metų vasario mėnesį jis pamatė, kad lobis prasiveria. Tollinas surengė susitikimą su Polku ir Estee Portnoy, dviem Jordano patikimiausiais verslo partneriais. „Pasakiau jiems, kad galime sukurti šešias ar aštuonias serijas. Galime jums parodyti charakterius, pristatyti siužetines linijas ir taip papasakoti istoriją“, – pasakojo Tollinas. Pokalbiai tęsėsi artimiausias mėnesiais, Tollinas pateikė eskizą, kaip galėtų atrodyti serijos. Galiausiai, 2016 metų birželio mėnesį, buvo surengtas Tollino ir Jordano susitikimas. Jordanas tuomet jau buvo Šarlotės „Hornets“ savininkas. Jis ruošėsi NBA naujokų biržai. Jordano verslo partneriai žinojo, kad jis nekenčia susitikimų, todėl jie patarė ateiti tarp jų. Nieko tvirto, nieko suplanuoto. Jis nuvyko į Jordano biurą „Hornets“ arenoje ir tikėjosi NBA legendai pristatyti savo sukurtą knygutę. Niekas nebuvo prie Jordano priėjęs taip arti. Bet Portnoy ir Polkas tik atvėrė duris. Tollinas pats turėjo prisigretinti prie Jordano. „Pirmajame puslapyje jam parašiau laišką. „Mielas Michaelai, kiekvienas vaikas į mano biurą ateina apsiavęs tavo sportbačius, bet jie nėra matę tavęs žaidžiančio“, – teigė Tollinas. Jordanas susidomėjo, kadangi užsidėjo savo skaitymo akinius. Jis perskaitė kiekvieną puslapį, peržiūrėjo paveikslėlius, perskaitė citatas. Paskutiniame puslapyje buvo apžvelgti dokumentiniai filmai, kuriuos Tollinas buvo sukūręs. Tai buvo filmai apie Kareemą Abdul-Jabbarą, Hanką Aaroną, Alleną Iversoną ir kitus. Būtent filmas apie Iversoną labiausiai įsiminė Jordanui. Jordanas paklausė, ar Tollinas sukūrė visus šiuo filmus. Tollinas neatsakė, todėl Jordanas pakarto klausimą. Tollinas svarstė, kaip suveiks atsakymas – ar jo naudai, ar prieš jį. Galiausiai prodiuseris patvirtino, kad šie filmai yra jo. Jordanas nusiėmė akinius ir tarė: „Šį filmą žiūrėjau tris kartus. Per jį verkiau. Man labai patiko tas mažas vyrukas.“ Tuomet Jordanas apėjo savo stalą, ištiesė ranką ir tarė: „Padarykime tai.“ Jasono Hehiro darbas per pastaruosius dvejus metus buvo išsiaiškinti, kodėl Jordanas galop sutiko. Iki tol, kol jam buvo pasiūlyta režisuoti šį dokumentinį filmą, jis nepažinojo Jordano. Bet jis perskaitė 2013 metų ESPN straipsnį, kuriame Jordanas pasakė, kad niekada neįsivaizdavo savo gyvenimo po 50 metų. Jis suprato, kad tai yra susiję. „Apie tai kalbėjome su Michaelu. Manau, kad viskas yra dėl to, jog jis nenori savęs parodyti sulėtėjusio. Jis nenori parodyti, kad nebėra geriausios formos. Jis tiesiog negalėjo suvokti, kaip atrodys pagyvenęs Michaelas Jordanas“, – pasakojo Hehiras. Jordano komandos draugas „Bulls“ komandoje B.J. Armstrongas Hehirui atskleidė, kad prieš Jordaną išrenkant į „Šlovės muziejų“, jis paskambino ir norėjo sužinoti apie išrenkamų asmenybių kriterijus. Armstrongas Jordanui atsakė, kad į „Šlovės muziejų“ patenka krepšininkai, nuo kurių paskutinių rungtynių prabėga penkeri metai. Tuomet Jordanas pasiteiravo, ar sužaidęs vienerias rungtynes, jis į „Šlovės muziejų“ patektų dar po penkerių metų? „Michaelas nenori būti statula. Jis nenori, kad žmonės į jį žiūrėti kaip į kažką iš praeities“, – sakė Hehiras. Kai jis filmavo interviu su Jordano dukra Jasmine, ji pasakė, kad laukdamasi vaiko Jordano paklausė, kaip jis norėtų būti vadinamas? Seneliu? Jordanas pagalvojo ir atsakė: „Tegul mane vadina Michaelu.“ Kontroliuoti laiką arba bent jau palenkti jį į savo pusę buvo Jordano esmė. Šis žmogus sukūrė savo personą didesniu darbu ir noru nei kiti. Tai buvo jo, kaip žaidėjo ir komandos draugo, sąlygos. Bet kas, kas negalėjo jų įvykdyti, nepriklausė Jordano komandai. Daugeliu atvejų, tai iki dabar tebėra jo sąlygos. Jis negalėjo kontroliuoti laiko. Bet jis galėjo kontroliuoti, kada kažkas galėjo papasakoti jo istoriją. Taigi, šis dokumentinis filmas nėra apie vieną geriausių visų laikų žaidėją Michaelą Jordaną. Tai – dokumentinis filmas apie vieną geriausių visų laikų komandą, 1997-1998 m. sezono Čikagos „Bulls“, kurioje Jordanas buvo vedantysis. Ir jis buvo pasiruošęs tai papasakoti iš karto po to, kai kitas žaidėjas (Jamesas) ir kita komanda („Warriors“) buvo pavojingai arti, siekiant nuversti šį palikimą.

