Durantas neabejoja: „Jordanas būtų geriausias krepšininkas ir šiuolaikiniame NBA“

3-6 turint superteamus, kur ne tik zvaigzdes jegu zydejime kartu su juo zaide bet ir veteranai:D nebesvaikit jus su tuo savo lebronu, jis geriausiu atveju 3cioj vietoj po Kobes:D jis su visai padoria komanda nesugebejo anais metais i playoffus patekt nes prikure dramu del to kad neturi salia superstaro xD vakai, rimtai, nustokit dievint lebrona, jeigu jis siuolaikinej nba floppina kaip plyta veidu pagaves tai isivaizduokit ji 90s. o dabar isivaizduokit MJ siuolaikinej nba. kalbu nera, MJ yra goats ir vienintelis zaidejas is sios eros kuris galetu lygintis su MJ yra Kobe. lebronas yra tikrai geras zaidejas bet jis too soft to handle things by himself.