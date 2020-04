„Žalgirio“ Garbės klubas inicijuoja judėjimą: „Negrąžinu bilieto, kad „Žalgiris“ grįžtų stipresnis“

Ne pagarba

o lepsiai kurie pamate sita akcija prie jos jungsis. zemas lygis is zalgirio puses. 10 mln.+ organizacija vel praso ismaldos is tu kurie jiems ir sunesa didziaja dali biudzeto vienintele akcija kuria paskelbe zalgiris per korona tai sita kurioj praso vel aukoti pinigus. zemas lygis tikrai nusivyliau zalgiriu siuo atveju