Konkurencijos taryba imasi tirti LKL posėdžio susitarimus: numatytos tūkstantinės baudos

Zalgiris per balsavima del lkl sezono uzdarymo susilaike, o raudona parodija buvo viena is pagrindiniu iniciatoriu viska uzdaryti kuo greiciau. Is Butkes bei Pako interviu aisku, kad pinigai ne tik nemokami, bet ir net niekas su jai nekalba. Tampa aisku kur cia suo pakastas. Raudonai parodijai vienareiksmiskai arteja paskutinioji.