Sustojusių mėgėjų lygų planai – nuo nutraukiamų sezonų iki žaidimo lauko aikštelėse

Lietuvos Respublikos Vyriausybei kovo 16-ąją įvedus visuotinį karantiną, šalyje sustojo socialinis gyvenimas, o ši neeilinė situacija neišvengiamai palietė ir krepšinio mėgėjų lygas.

Kol Lietuvoje negali vykti jokie sporto renginiai, mėgėjų lygų vadovai susidūrė su dilema – laukti ir pratęsti 2019-2020 m. sezoną ar nutraukti nebaigtus čempionatus ir koncentruotis jau į kitus metus.

Tarp lygų vadovų pasigirsta ir netradicinių idėjų, pavyzdžiui – čempionato pratęsimas lauko aikštelėse ar žaidimas su apsauginėmis kaukėmis.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ bendravo su Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos krepšinio mėgėjų lygų vadovais ir aptarė dabartinę situaciją, alternatyvius planus ir laukiančius didžiausius iššūkius.

Laukimo režimas ir nutrauktos pirmenybės

„Jau nujautėme, kad gali viskas sustoti ir bandėme tam ruoštis, tačiau vis tiek visiems buvo šokas“, – „BasketNews.lt“ paklaustas, kaip sutiko žinią apie visuotinį karantiną, atsakė Klaipėdos „Urbovitos lygos“ vadovas Valentinas Rumiancevas.

Panašiai šią žinią iš Vyriausybės priėmė ir kiti penki apklausti mėgėjų lygų vadovai Vilniuje, Kaune ir uostamiestyje, tačiau jų priimti sprendimai ir planai dėl ateities skiriasi.

Štai Sostinės krepšinio lyga (SKL) nieko nelaukdama, kovo 17-ąją, savo internetiniame puslapyje išplatino pranešimą su trimis scenarijais, kokia galima įvykių seka, paminint ir tikslias datas: nuo sezono pratęsimo įprasta tvarka, varžybų vykdymo trumpinimo ar jų nutraukimo.

Nuotr. Facebook

„Trečias. Labiausiai pesimistinis atvejis. Jei karantinas tęstųsi iki gegužės vidurio, SKL čempionatas būtų nutrauktas, o A, B, C, D1, D2 ir Įmonių lygos nugalėtojomis būtų paskelbtos tos komandos, kurios turnyro rikiuotėje užėmė pirmąsias tris vietas arba turėjo aukščiausias pozicijas lygos reitinge“, – apie pesimistinį scenarijų kovo viduryje buvo rašoma SKL internetiniame puslapyje.

Vis dėlto artėjant minimam gegužės viduriui ir dar laukiant sprendimų iš Vyriausybės, SKL direktorius Vaidas Indriliūnas pripažįsta, jog nesitikėjo tokio ilgo karantino, kai rašė oficialų pranešimą, ir neatmeta galimybės atnaujinti sezoną.

„Dabar su komandomis ieškome alternatyvių scenarijų, nes pranešimą su trimis scenarijais rašėme dar kovo viduryje, kai sergamumas buvo mažas ir tikrai galvojome, kad viskas iki gegužės vidurio pasibaigs. Su daug komandų kalbėjome ir nuomonės pasiskirsto maždaug lygiai – vieni nori pratęsti sezoną vasarą, kiti rudenį, o treti – baigti pirmenybes. Sunku kažką numatyti, kai nėra aiškumo iš Vyriausybės ir ta nežinomybė, kaip bus toliau, gąsdina“, – „BasketNews.lt“ sakė Indriliūnas.

Kadangi pirmenybės buvo sustabdytos kovo mėnesį, beveik visose mėgėjų lygose jau buvo pasiekta atkrintamųjų stadija, kuriai sužaisti, anot apklaustų vadovų, reikėtų papildomo mėnesio, o kai kuriuose čempionatuose – ir dar mažiau.

Optimistiškiausiai į šią situaciją žiūri Kauno krepšinio (KKL) ir Kauno krepšinio mėgėjų lygų (KKML) vadovai, kurie, vienaip ar kitaip, tikisi užbaigti 2019-2020 metų sezoną.

„Situacija, atrodo, gerėja, tai ir mūsų planai dėl to darosi optimistiškesni, – „BasketNews.lt“ sakė KKML direktorius Rimas Navickas. – Galvojame, jog jeigu pavyktų vėl startuoti birželį, tuomet sezoną turėtume užbaigti be didesnių alternatyvių scenarijų, to ir tikimės.“

Nuotr. Facebook

„Po Vyriausybės aiškių datų paskelbimo kalbėsimės su komandų vadovais, kokia tvarka ir kada tęsiame sezoną. Žinoma, atlernatyvių scenarijų bei varžybų vykdymo trumpinimo neišvengisme, bet sezoną vis tiek pabaigsime ir išaiškinsime 2019-2020 metų čempionus“, – „BasketNews.lt“ dėstė KKL vadas Esmiraldas Sliežauskas.

Ne taip optimistiškai kaip Kauno miesto lygų vadovai yra nusiteikęs vienos didžiausių Lietuvoje, Vilniaus krepšinio mėgėjų lygos (VKL) direktorius Simas Miškinis.

„Apie varžybų atnaujinimą kalbėti yra gerokai per anksti, – „BasketNews.lt“ teigė Miškinis. – Pačiu optimistiškiausiu scenarijumi be liepos mėnesio niekas neprasidės. Tokiu atveju būtų svarstoma daug alternatyvių scenarijų, bet kol kas apie tai negalvojame, kol nėra žinių iš Vyriausybės. Logiškiausia dabar yra laukti bei veikiausiai jau orientuotis į kitą sezoną, kad jis įvyktų sklandžiai ir tvarkingai.“

Nelaukdami žinių iš Vyriausybės, sezoną nusprendė nutraukti Klaipėdos krepšinio mėgėjų lyga (KLKML), kuri balandžio 15-ąją išplatino oficialų pranešimą, paskelbdama lygų čempionus pagal tuomet esančius rezultatus.

„Sprendimą priėmė lygos valdyba, kurią sudaro ir komandų atstovai. Pašnekėję bendrai nusprendėme, jog šiuo gyvenimo laikotarpiu yra svarbiausia sveikata, – „BasketNews.lt“ priimtą sprendimą komentavo KLKML direktorius Vygantas Nagys. – Mėgėjai nėra profesionalai, tai – šeimų žmonės ir mėgėjų lyga jiems yra pramoga, o ne darbas. Pasinaudojome galimybe pramogą iškeisti į saugumą ir neturėdami įsipareigojimų rėmėjams, teikiame prioritetą kitam sezonui, kad jį galėtume pradėti sveiki, su tokiu pačiu komandų skaičiumi.“

Alternatyvūs scenarijai

Nors dauguma mėgėjų lygų vadovų dar nelaidoja 2019-2020 metų sezono, alternatyvių varžybų vykdymo scenarijų veikiausiai išvengti nepavyks.

Patogiausioje padėtyje atsidūrė Klaipėdos „Urbovitos lyga“, kurioje vykdomos dvejos pirmenybės, o jų stadija yra arba pasiekusi pusfinalį, arba – arti jo.

„Su komandomis jau apsitarėme ir visi linksta link to, jog užbaigtume sezoną anksčiau ar vėliau. Žinoma, rungtynės bus vykdomos tuščiose salėse, bet jei išeitų pratęsti pirmenybes birželio viduryje, niekas tame problemos nematytų, juolab, kad liko sužaisti po kelias rungtynes. Vis tiek Vyriausybė bent jau savaitė prieš paskelbs, kuomet galima atnaujinti veiklą ir jei tai būtų liepos mėnesis, tada vėl tartumėmės su komandomis ir ieškotume alternatyvų“, – sakė Klaipėdos „Urbovitos lyga“ direktorius Rumiancevas.

Nuotr. Facebook

VKL lygos vadovas Miškinis nuo alternatyvių sezono užbaigimo scenarijų įvardinimo susilaikė, o kitos to paties miesto mėgėjų lygos SKL direktorius Indriliūnas mato tris galimus variantus.

„Kol nėra aiškumo, kada bus galima įeiti į sales, tol negalime priimti sprendimų ir tik gavę leidimą iš Vyriausybės, aptarsime tolimesnius galimus veiksmus su komandomis. Galimi scenarijai yra trys – nutraukti čempionatą, pabaigti jį, veikiausiai sutrumpinus, vasarą arba pasielgti kaip FIBA ir perkelti lygas į rugsėjį“, – aiškino Indriliūnas.

Daugiausiai idėjų, kaip galėtų būti pratęstas sezonas ir kaip visa tai turėtų atrodyti, pateikė KKL vadas Sliežauskas.

2006-aisiais Kauno mėgėjų lygą įkūręs Sliežauskas pripažįsta, jog tai – neeilinė situacija, kuri pareikalaus ir neeilinių sprendimų.

„Įdomu bus, ar apskritai atsiras daug norinčių eiti į aikštelę, bet dabar yra du variantai – perkelti lygas į rugsėjį arba užbaigti čempionatus vasarą. Vis dėlto, jei vykdysime varžybas birželio-liepos mėnesiais, bus sunku ne tik komandoms surinkti žaidėjus, bet ir mums – personalą, todėl visų lygų tikrai negalėsime atnaujinti vasarą.

Tarsimės su komandų vadovais, kaip daryti, bet dabar galvoju, kad kai kurios lygos tikrai bus įšaldytos iki rudens, o kaip alternatyvą joms surengsime trumpą vieno minuso turnyrą, kad žmonės turėtų, kur pajudėti“, – planus atskleidė Sliežauskas.

Nuotr. Facebook

Tiesa, jei dalis lygų bus pratęsiamos vasarą, jų formatas bus trumpinamas, o griebiantis aukščiausių saugumo priemonių, Sliežauskas neatmeta galimybės žaisti su apsauginėmis kaukėmis.

„Kai pasieksime ketvirtą karantino atlaisvinimo etapą, realu, kad mėgėjų krepšinio lygos gaus papildomus nurodymus laikytis saugos taisyklių – nuolat dezinfekuoti žaidybinį kamuolį bei žaidėjų rankas, nes jei ir atsinaujins socialinis gyvenimas šalyje, nereiškia, jog tas virusas dings, – dėstė KKL vadovas. – Dėl apsauginių kaukių, aišku, žaidėjai nežais, bet jei atsirastų norinčių, mes tikrai nedraustume jiems.“

Dar viena Sliežausko idėja – dalį pratęstų lygų rungtynių vasarą, esant geram orui, perkelti į lauko aikšteles.

„Jei geras oras, kodėl gi ne? Manau komandoms būtų įdomu paįvairinti turnyrą ir jei turėsime tokias sąlygas, neatmetu šios galimybės. Tiesa, neaišku, ar lankus po viso šio reikalo greitai grąžins į vietas“, – kalbėjo Sliežauskas.

Visgi tokiai idėjai kontrargumentų turėjo VKL vadovas Miškinis, tokios alternatyvos atveju matantis daugiau minusų nei pliusų.

„Sunku pasakyti, ar tai būtų išeitis, nes pradėjus čempionatą vienomis sąlygomis, žaisti lauke yra visai kas kita. Visų pirma, tai padaryti būtų labai sudėtinga ir nelabai įsivaizduoju, kur galėtų būti sudarytos tokios sąlygos.

Pritaikyti aikštelę tinkamoms sąlygoms kainuotų, o skirti papildomas lėšas šiuo metu, labai abejoju, ar kuri nors lyga gali sau tai leisti“, – sakė Miškinis.

Nusiteikę laukti Vyriausybės sprendimų, mėgėjų lygų vadovai galutinį sprendimą priimti dėl 2019-2020 metų sezono nori paskelbti vėliausiai iki birželio vidurio.

Galima grąža komandoms

Mėgėjų lygų vadovai pagalvoja ir apie prasčiausią scenarijų – nutraukti sezoną, o po tokio sprendimo gali atsirasti ginčai su komandų vadovais.

Nors beveik visuose čempionatuose yra sužaisti reguliarieji sezonai, nutraukus pirmenybes komandos liktų be numatytų atkrintamųjų, o dėl tokios situacijos mėgėjų ekipų vadovai gali apeliuoti ir prašyti kompensacijų.

Nusprendus lygoms užsidaryti, jų vadovai galėtų atsižvelgti į KLKML pavyzdį, kuri, panašu, išvengė konflikto su komandomis.

„Išplatinę pranešimą apie lygos nutraukimą, paskelbėme ir čempionus, bet, žinoma, komandos, kurios pasiekė atkrintamąsias iš 4-5 pozicijų, potencialiai galėjo reikšti pretenzijas ir jų šiek tiek buvo, ginant sportinį principą, – pasakojo KLKML direktorius Nagys. – Suprantame juos, bet mums tai buvo jubiliejinis dešimtasis sezonas ir norėjome turėti čempionus.“

„Kalbant apie finansinius klausimus, buvo užklausimų iš komandų, kaip yra skaičiuojama likutinė rungtynių vertė ir kas bus daroma, – tęsė KLKML vadovas. – Yra kelios idėjos, o viena jų, jei bus įmanoma, prieš kito sezono pradžią suorganizuoti nemokamą turnyrą visoms komandoms, kurios šiemet dalyvavo. Kita mintis – jei nepavyktų dėl koronaviruso surengti turnyro, galbūt sumažinti startinį mokestį, bet dar apie tai planuoti – labai anksti.“

Nuotr. KLKML

Sužaisto reguliariojo sezono svarbą šioje situacijoje akcentavo SKL direktorius Indriliūnas, pabrėždamas, jog kitų metų startiniai mokesčiai neišvengiamai mažės.

„Sezono pradžioje kiekvienai komandai žadame būtinas rungtynes, kurias jos sužais reguliariajame sezone, – aiškino Indriliūnas. – Realiai, pas mus sužaisti beveik visi reguliarieji sezonai ir liko tik atkrintamosios.

100 procentų, kad kitais metais bent jau simboline suma mažės starto mokesčiai ir dėl to nukentėsime finansiškai, bet grąžinti pinigus už šį sezoną kaip ir nėra pagrindo.“

Tuo metu VKL vadovas Miškinis įžvelgia situacijos sudėtingumą, manantis, jog visoms pusėms laimėti šį kartą gali ir nepavykti.

„Situacija netradicinė, nes su ja tiek organizacija, tiek dalyviai susiduria pirmą kartą. Priimti sprendimą, kuris tenkintų visas puses, bus tikrai nelengva, bet tam dedame dideles pastangas, stebėdami situaciją šalyje.

Vis dėlto negalime atmesti ir tos galimybės, kad pirmiausia lygai reikės žiūrėti savęs, jog ji galėtų sėkmingai gyvuoti ir ateityje. Veikiausiai, jei nutrauksime čempionatus, bus priimtas tarpinis sprendimas ir komandos vienpusiai tikrai nebus nuskriaustos“, – svarstė Miškinis.

Sujaukti planai ir miglota ateitis

COVID-19, jei ir nesutrukdys užbaigti prasidėjusių 2019-2020 metų sezono lygų, vis tiek padarys finansinės žalos mėgėjų krepšinio organizacijoms.

Pirmiausia, jau dabar aišku, kad numatytos kasmetinės Pavasario lygos miestuose neįvyks ir tik vienintelė Klaipėdos „Urbovitos lyga“ šią taurę perkelė į rudenį ir dėl to finansinių nuostolių patirti neturėtų.

Vis dėlto, jei KKML direktorius Navickas tikino, jog Pavasario taurės didelės įtakos jų biudžetui neturi ir jos yra labiau daromos dėl pramogos žaidėjams, baigusiems sezonus anksčiau laiko, tai Vilniuje situacija kitokia.

Apie didelius nuostolius dėl neįvyksiančių Pavasario taurės turnyrų prakalbo tiek VKL, tiek SKL vadovai, o pastarasis dar ir išreiškė abejonę dėl kito sezono pradžios.

Nuotr. R.Lukoševičiaus

„Esame populiariausia Pavasario ir Vasaros taurių lyga Lietuvoje ir jau dabar aišku, kad Pavasario taurė neįvyks, o tai mums reiškia tikrai didelius nuostolius. Jeigu neįvyktų ir Vasaros taurė, kas labai tikėtina, tie nuostoliai dar labiau padidėtų ir tuomet būtume priversti ieškoti kažkokių sprendimų, kaip tą lėšų skirtumą kompensuoti“, – kalbėjo VKL vadovas Miškinis.

„Pavasario taurė sudarydavo ženklią mūsų sezono pajamų sumą, o dabar jos nebus, – nuogąstavo Indriliūnas. – Man dabar svarbiausia, kad rudenį galėtume pradėti sezoną, nes kiek kalbu su specialistais, yra didelė tikimybė antros viruso bangos, o tada – neaišku, kaip bus. Su laukiančiais nuostoliais mes jau susitaikėme.“

SKL vadovai pabandė prognozuoti, kiek dabartinė situacija šalyje įtakos komandų skaičiaus kritimą kitą sezoną.

„Nemanau, kad žmonės bijos kontaktų ateityje, bet kito sezono komandų skaičius neabejotinai trauksis, o tam didžiausią įtaką, mano nuomone, turės finansų krizė, – tęsė Indriliūnas. – Spėju, jog būtent dėl šios priežasties komandų skaičius lygoje sumažės apie 10-15 procentų.“

Vis dėlto, nors beveik visi lygų vadovai prognozuoja komandų skaičiaus kritimą, jie mano, jog sportas iš žmonių gyvenimo niekur nepasitrauks, todėl šiuo metu yra apsišarvavę kantrybe ir laukia dienų, kai krepšinio kamuolys vėl bumbsės salėse.