Federacijos paramą jaučianti Lietuvos trijulių rinktinė tikisi, jog olimpinė atranka įvyks šiemet

Nuotr.: Krepšinio namai

Karantinas tapo proga apsigydyti traumas olimpinėse žaidynėse debiutuosiančio krepšinio 3×3 Lietuvos rinktinės nariams.

Jei ne pandemija, jie kovo 18-22 d. Indijos sostinėje Delyje jau būtų kovoję olimpiniame atrankos turnyre. Burtai lėmė, kad pirmajame etape lietuviai turėtų žaisti su JAV, Belgijos, Pietų Korėjos ir Naujosios Zelandijos ekipomis. Iš viso dėl trijų likusių olimpinių kelialapių kovos 20 rinktinių. Tačiau dabar neaišku, nei kada, nei kur įvyks šios varžybos.

„Sezonas susijaukė. Pavasarį turėjusius vykti pasaulio turo penkis etapus nukėlė į antrąją metų pusę. Gali būti, kad sezonas tęsis net žiemą.

Dėl olimpinės atrankos, iš pradžių kalbėta, kad ji vyks vasarą, dabar jau minimas rugsėjis. Manau, jos nekels į kitus metus, nes tuo metu jau bus smarkiai pasikeitęs pasaulio reitingas. O dabar juk jau ir burtai ištraukti. Neaišku ir kur vyks varžybos. Svarstyta galimybė žaisti Europoje, bet kai čia tokia situacija, tai nežinia“, – kalbėjo LTeam apdovanojimuose geriausia 2019 m. Lietuvos komanda išrinktos krepšinio 3×3 rinktinės treneris Dainius Novickas.

Pernai 3×3 krepšinio pasaulį sudrebinusios ir į šeštąją vietą planetos reitinge pakilusios Šakių „Gulbelės“ pagrindu sudarytos Lietuvos rinktinės nariai Marijus Užupis, Paulius Beliavičius, Šarūnas Vingelis ir Aurelijus Pukelis repeticijas prieš olimpinę atranką pradėjo sausį Rusijoje.

Rengdamiesi olimpinei atrankai lietuviai spėjo sužaisti net keturiuose Jungtinės Europos lygos etapuose Sankt Peterburge. Čia jėgas teko išbandyti ir Lietuvos mėgėjų bei 3×3 krepšinio legenda vadinamam Novickui, kuris trečiajame etape pakeitė Pukelį. Šiam dėl kelio traumos medikai patarė laikinai nesportuoti.

Kovo 13 d., grįžę iš Rusijos, krepšininkai užsidarė saviizoliacijai.

„Nuo to laiko kasdien po porą valandų namie ar lauke savarankiškai sportuojame. Net ir aš. Be to, gydytojas Laimonas Šiupšinskas atsiuntė programas, darome specifinius pratimus, skirtus kiekvienam atskirai pagal traumų pobūdį. Dirbame kryptingai“, – aiškino Novickas.

Tačiau treneris pripažįsta – tvyrant nežiniai žaidėjus po truputį apima apatija.

„Sunku prisiversti, kai nežinai, kada viskas vėl atsigaus. Bet stengiuosi nuraminti žaidėjus, įkvėpti. Labai sunku, kad negalime sportuoti drauge su kamuoliu. Todėl kai tik bus galimybė, visi kartu keliausime į kokią kaimo turizmo sodybą su krepšinio aikštele ir ten surengsime bent poros savaičių stovyklą. Turiu parengęs naujų derinių, schemų, reikia jas išbandyti. O vasaros viduryje, jei viskas vyks, kaip dabar planuojama, prisijungsime prie didžiojo krepšinio rinktinės per jos stovyklą Palangoje“, – sakė Novickas, bandantis dėlioti vasaros planus.

3×3 krepšinio rinktinės strategas džiaugėsi Lietuvos krepšinio federacijos ir LTOK dėmesiu.

„Federacija tikrai labai rūpinasi, Mindaugas Špokas dažnai skambina, klausia, ar ko netrūksta. Parūpina reikiamos reabilitacinės įrangos. LTOK irgi palaiko. Tai labai svarbu, ypač psichologiškai.“

Novickas tikisi, kad iki olimpinės atrankos vyks keletas turnyrų, kuriuose jo auklėtiniai įgis dar daugiau patirties.

„Gal pavyks atsikratyti jaudulio, nes iki šiol jis jautėsi. Ne kartą sakiau vyrams, kad mes šešti pasaulyje, todėl ne mes turime bijoti, o mūsų. Reikia ugdyti nugalėtojų mentalitetą.“