Vince'as Carteris paaiškino, kodėl nesivaikė NBA žiedo

kasioguru

ziopliai bnews, geriausias jo sezonas buvo Toronte 00-01, kai rinko po 27,6 tasko. o siaip Vinces karjera buvo dvejopa. iki Magic buvo smagu ziuret, o po to, kai isspyre is Magic i Suns taip sedo, kad paskui ir nebeatsigavo, pasidare role playeriu, kuriam toks ispudis labiau rupejo pasisaugot ir tiesiog pazaist savo malonumui, nei ardytis del pergaliu. daugelis zvaigzdziu kai jau mate, kad nebegali but lyderiais, po sezono kito pakabino kedus, o Vince dar atlose 10 metu.