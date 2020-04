„Kings“ vieną salę ligoninei skyrė nemokamai, o už kitą pasiprašė pusės milijono per mėnesį

Nuotr.: AP – Scanpix

Sakramento „Kings“ klubo vadovybė nusprendė apmokestinti savo pagalbą COVID-19 virusą pažaboti siekiančiai Kalifornijos valdžiai.

Sakramento žiniasklaida praneša, kad komanda sulaukė užklausos dėl galimybės panaudoti „Kings“ priklausančias patalpas bei už įleidimą į senąją klubo „Sleep Train“ areną užsiprašė pusės milijono JAV dolerių per mėnesį.

Trijų mėnesių sutartis tarp abiejų pusių buvo pasirašyta apie tai neskelbiant viešai. Į ją bus perkelta apie 400 pacientų.

Pažymima, kad šalia arenos esančią treniruočių salę „Kings“ prieš tai ligoninei paskyrė nemokamai.

Be to, klubas per pandemijos piką skelbė paskyręs 250 tūkst. JAV dolerių bei planavo suorganizuoti 100 tūkst. medicininių kaukių.

Milijonus dėl atšauktų NBA rungtynių praradusi „Kings“ algoms 2019-2020 m. sezone išleis apie 120 mln. JAV dolerių.

„Sleep Train“ arenoje Sakramento ekipa žaidė 1988-2016 metais. Nuo 2016-2017 m. sezono „Kings“ žaidžia naujame beveik 560 mln. JAV dolerių kainavusiame „Golden 1“ komplekse.