Thomasas prisiminė Chamberlaino pastabą Jordanui: „NBA keitė taisyklės, kad nebedominuočiau, o tau leido dominuoti“

Nuotr.: pintereset.com

Nuotr. pintereset.com

Viešojoje erdvėje verdant diskusijoms, kas yra geriausias visų laikų NBA krepšininkas, bene dažniausiai skamba Michaelo Jordano pavardė, į šalį nustumiant senąsias lygos legendas, tokias kaip Magicas Johnsonas, Kareemas Abdul-Jabbaras ar Wiltas Chamberlainas.

Wilt Chamberlain Pozicija: C Amžius: 83 Ūgis: 216 cm Svoris: 125 kg Gimimo vieta: Filadelfija, JAV

Pastarojo pasiekimai dažnai užmirštami dėl eros, kurioje 216 cm ūgio bokštas rungtyniavo – 1958-1973 metais.

Centras 13 sykių buvo išrinktas į „Visų žvaigždžių“ mačą, 11 sezonų buvo geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių, 7 metus iš eilės buvo pripažintas rezultatyviausiu pirmenybių krepšininku, 4 kartus tapo naudingiausiu pirmenybių krepšininku, 2 sykius laimėjo NBA ir kartą nuskynė finalo MVP titulą.

Chamberlaino karjeros statistika buvo išties beprotiška: 30,1 taško ir 22,9 atkovoto kamuolio per 1045 sužaistas karjeros rungtynes.

Jo bičiulis Isiah Thomasas prisiminė momentą, kai Chamberlainas sykį diskutavo su Jordanu, kuris iš jų visgi yra geresnis.

„Wiltas sakė Jordanui: „Skirtumas tarp mūsų yra tas, jog NBA privalėjo keisti taisykles, jog aš nedominuočiau, o tau sukūrė erdvę dominavimui pritaikant taisyklių pakeitimus“, – dviejų legendų pokalbiu pasidalijo „Pistons“ žvaigždė.

Jordanas per 1072 mačus fiksavo 30,1 taško, 6,2 atkovoto kamuolio bei 5,3 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Thomasas nekomentavo, kokias taisykles Chamberlainas galimai turėjo omeny, tačiau apžvalgininkai išskiria kelis momentus.

NBA reglamentas didžiąja dalimi Chamberlaino įtakos nustatė, jog žaidėjas, metantis baudų metimus, negali peržengti linijos, kol kamuolys nepalietė lanko.

Taip pat pažymima, kad Chamberlaino dominavimas prisidėjo, jog būtų praplatinta baudos aikštelė. Be to, buvo įvestas draudimas išmetant kamuolį iš už galinės linijos permesti jį per krepšio lentą.

Tokie ryškūs pakeitimai sumažino aukštaūgių dominavimą bei atvėrė kelius didesnei žemesnių žaidėjų įtakai.