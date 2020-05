Alternatyvūs NBA apdovanojimai: maloniu siurprizu tapęs Sabonis ir neapdainuotas Jutos herojus

Nuotr.: AP, AFP, Reuters – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija

Iki Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezono sustabdymo komandoms buvo likę sužaisti mažiau nei 15 reguliariojo sezono rungtynių, tad susidaryti bendrą vaizdą apie klubų bei krepšininkų sezoną buvo užtektinai.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ surengė alternatyvius NBA apdovanojimus, kuriuose žaidėjai ir komandos buvo įvertintos įvairiose kategorijose – nuo labiausiai nustebinusio krepšininko iki labiausiai nuvylusios komandos.

Labiausiai nustebinusi komanda – Memfio „Grizzlies“

Šioje kategorijoje „Grizzlies“ itin daug konkurentų neturi. Prieš prasidedant sezonui atrodė, kad tai bus pirmieji netrumpo proceso metai, kuriuose „Grizzlies“ pradės savo komandos atnaujinimą.

NBA vyriausiojo trenerio patirties neturintis strategas Tayloras Jenkinsas ir viena jauniausių sudėčių visoje lygoje neatrodė kaip kombinacija, galinti žaisti atkrintamosiose.

Juolab, kad sezono pradžia taip pat nieko gero nežadėjo – „Grizzlies“ per pirmąsias 20 rungtynių buvo pasiekę viso labo 6 pergales.

Vis tik sezono metu Jenkinso auklėtiniai įsibėgėjo, o už tai galima pagirti ir Joną Valančiūną. Slogiai sezono pradžioje atrodęs ir po traumos žaidybinio ritmo ieškojęs lietuvis sužvėrėjo taip, kad gerino „Grizzlies“ klubo rekordus bei statistiškai fiksavo geriausią karjeros sezoną.

Net jeigu NBA lygoje ir būtų atnaujintas reguliarusis sezonas, Memfio klubą iškrapštyti iš aštuntosios pozicijos būtų nelengva, mat „Grizzlies“ prieš artimiausius persekiotojus turi trijų pergalių persvarą.

Belieka nukelti kepurę prieš gerai atliktą trenerių ir žaidėjų darbą bei pasveikinti komandos sirgalius su puikiu sezonu.

Verti paminėjimo: Oklahomos „Thunder“.

Labiausiai nuvylusi komanda – Portlando „Trail Blazers“

Pernai įspūdingą sezoną turėję „Blazers“ sugrįžo ten, kur nebuvo 19 metų – į Vakarų konferencijos finalą, tačiau šį sezoną užfiksavo ilgai nematytas žemumas ir jei reguliarusis sezonas nebus atnaujintas, klubas nedalyvaus atkrintamosiose.

Tai būtų pirmasis atvejis nuo 2013-2014 m. sezono, kuomet Portlando ekipa nesivaržytų atkrintamosiose varžybose.

„Blazers“ problemų turėjo nuo pat sezono pradžios ir netgi trumpam buvo atsidūrę Vakarų konferencijos dugne, o lemiamo spurto atkrintamųjų link taip ir nesugebėjo surengti.

Komandos negelbėjo ir pačioje sezono pradžioje desperatiškai atrodęs Carmelo Anthony pasikvietimas. Tiesa, reikia pripažinti, kad toks ėjimas visiškai pasiteisino, tačiau net ir 35-erių veterano pastangų nebuvo gana.

Portlando ekipai trūko traumuoto Jusifo Nurkičiaus, į kitas komandas išvykusių Setho Curry, Eneso Kanterio ir gynyboje savo indėlio įnešančio Al-Farouq Aminu. Palyginimui, praėjusį sezoną „Blazers“ vidutiniškai praleisdavo po 110,5 taško per susitikimą (14 vieta lygoje), o šiemet – 115,2 (26).

Įtakos prastiems rezultatams turėjo ir ne koks vieno iš lyderių C.J. McCollumo sezono startas, kelias rungtynes dėl traumos buvo praleidęs ir pagrindinis pergalių kalvis Damianas Lillardas.

Panašu, kad tokios įvairios smulkmenos ir praėjusio sezono netektys neleido susiklijuoti dabartiniam „Blazers“ kolektyvui, kuris nepasiekė to, kas prieš sezoną atrodė gan akivaizdu.

Verti paminėjimo: Filadelfijos „76ers“.

Labiausiai nuvylęs žaidėjas – Mike‘as Conley

Praėjusių metų vasarą toks Jutos „Jazz“ ėjimas atrodė kaip tikra pergalė ir Conley atvykimas buvo pelnytai laikomas įžaidėjo pozicijos sustiprinimu vietoje išvykusio Ricky Rubio.

„Jazz“ branduolys su Conley, Donovanu Mitchellu ir Rudy Gobertu priešakyje atrodė kaip rimta jėga konkurencingoje Vakarų konferencijoje, leidžiančia galvoti apie tolimą Jutos klubo žygį atkrintamosiose.

Po pirmųjų dešimties sezono rungtynių Conley statistika siekė 13,6 taško, 3,6 rezultatyvaus perdavimo ir 2,7 atkovoto kamuolio. Tuo metu buvo galima teigti, kad „Jazz“ komanda yra lygesnė nei buvo „Grizzlies“, o ir buvo pati sezono pradžia, tad reikia laiko įsibėgėjimui.

Vis tik sužaidus 41 mačą, Conley rodikliai ženkliai nepakilo. Dabar jie siekia 13,8 taško, 4,3 rezultatyvaus perdavimo ir 3,2 atkovoto kamuolio.

Lyginant su praėjusiu sezonu, Conley rodikliai krito septyniose kategorijose: rezultatyvumas (21,1 taško prieš 13,8), rezultatyvūs perdavimai (6,4 prieš 4,3), atkovoti (3,4 prieš 3,2) ir perimti (1,3 prieš 0,8) kamuoliai, blokai (0,3 prieš 0,1), dvitaškių pataikymas (49 proc. prieš 43 proc.) bei baudų metimų pataikymo procentas (85 proc. prieš 80 proc.).

Be abejo, gynėjui nepadėjo ir patirta kirkšnies trauma, tačiau tokiam drastiškam žaidimo kokybės kritimui pateisinimų rasti sunku. Nepaisant to, kad šį sezoną Conley vidutiniškai žaidžia penkiomis minutėmis mažiau, jo klaidų skaičius išliko identiškas praėjusiam sezonui – vidutiniškai po 1,9 per susitikimą.

Taigi, vienu iš „Jazz“ lyderių turėjęs būti Conley tikrai neįsiliejo į kolektyvą taip, kaip iš jo buvo tikimasi.

Vertas paminėjimo: Lauri Markkanenas.

Labiausiai nustebinęs žaidėjas – Domantas Sabonis

Dar prieš sezono pradžią buvo galima nedrąsiai spėti, kad Indianos „Pacers“ Sabonį išmainys, o kalbos apie galimą lietuvio patekimą į „Visų žvaigždžių“ rungtynes tiesiog neegzistavo. Lietuvis 2020-ųjų NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse atrodė lyg didžiausia įmanoma utopija.

Vis dėlto Sabonis liko Indianoje ir liko ne šiaip, o tapo tikru komandos lyderiu. Šio statuso bent jau kol kas neperėmė ir po traumos buksuojantis Victoras Oladipo.

18,5 taško, 12,4 atkovoto kamuolio, 5 rezultatyvūs perdavimai, 0,8 perimto kamuolio bei 0,5 bloko. Visos šios statistikos eilutės yra geriausios Sabonio karjeroje ir nedarytų gėdos pirmo ryškumo žvaigždei.

Be jokios abejonės, dar viena šio Sabonio sezono puošmena tapo ir trigubi dubliai. Iš viso jų puolėjas atliko keturis, tačiau istorinis ir tuo pačiu įsimintiniausias trigubas dublis buvo užfiksuotas sausio 20-ąją.

Denveryje „Pacers“ šventė pergalę 115:107, o Sabonis per 41 minutę pelnė 22 taškus, atkovojo 15 kamuolių bei atliko 10 rezultatyvių perdavimu, tapdamas pirmuoju NBA lietuviu istorijoje, surinkusiu trigubą dublį.

Prieš pat sezono sustabdymą Sabonis mače su Dalaso „Mavericks“ surinko 50-ąjį dvigubą dublį ir taip pagerino „Pacers“ klubo rekordą, kuris iki tol priklausė Troy Murphy, surinkusiam 49 dvigubus dublius 2008-2009 m. sezone.

Apie Sabonio svarbą komandai kalbėjo tiek komandos draugai, tiek vyriausiasis treneris.

„Jis dėl mūsų padaro labai daug. Ne vien dėl atkovotų kamuolių, bet apskritai puolime. Praktiškai visas mūsų puolimas eina per jį arba jį įtraukus“, – teigė vyriausiasis treneris Nate‘as McMillanas.

Verti paminėjimo: Bamas Adebayo, Davis Bertans, Duncanas Robinsonas.

Geriausias naujokas – Ja Morantas

Ne paslaptis, kad šioje kategorijoje Morantas didelės konkurencijos neturėjo. Zionas Williamsonas didžiąją dalį sezono praleido dėl traumos, tad puikų žaidimą demonstravęs „Grizzlies“ naujokas nepaliko abejonių.

Efektingu žaidimo stiliumi pasižymintis Morantas turi itin staigų pirmąjį žingsnį bei labai gausų judesių arsenalą. Morantas taip pat išsiskiria puikiomis atletinėmis savybėmis, kurios ne tik leidžia kurti gražius epizodus, bet ir įgyti pranašumą prieš savo varžovus.

Dar viena Moranto stiprybė – geras žaidimas du prieš du situacijose. Būtent staigus pirmasis žingsnis gynėjui suteikia pranašumą prieš oponentus, o geras aikštės matymas leidžia kurti progas komandos draugams.

Vidutiniškai po 6,9 rezultatyvaus perdavimo atliekantis „Grizzlies“ gynėjas pagal šį rodiklį yra 14-as visoje NBA ir absoliučiai nepavejamas tarp lygos naujokų. Antroje vietoje esantis Jordanas McLaughlinas renka po 4,2 rezultatyvaus perdavimo, bet yra sužaidęs viso labo 30 rungtynių, kuomet Morantas – 59 mačus.

59-eriose rungtynėse išbėgęs buvo ir Klivlando „Cavaliers“ pirmametis Darius Garlandas, tačiau jo rezultatyvių perdavimų vidurkis siekia 3,9.

Žvelgiant į pelnomus taškus, Morantas taip pat yra tarp lyderių. Nors šiuolaikinėje NBA 17,6 taško vidurkis neatrodo itin įspūdingas rodiklis, tačiau to pakanka, kad Morantas pagal šią statistiką būtų pirmas Memfio klube.

Tuo metu tarp naujokų Morantas užima antrąją vietą, į priekį praleisdamas tik Zioną Williamsoną. Tiesa, jaunoji Naujojo Orleano „Pelicans“ žvaigždė yra sužaidusi 19 rungtynių, tad imties skirtumas – akivaizdus.

Galų gale, Moranto akcijas šioje kategorijoje itin smarkiai kelia ir „Grizzlies“ rezultatai. 18-metis įžaidėjas jau pirmaisiais metais nuvedė komandą į atkrintamąsias, kai niekas to nesitikėjo.

Vertas paminėjimo: Zionas Williamsonas.

Labiausiai nuvertintas žaidėjas – Bojanas Bogdanovičius

Pagalvojus apie „Jazz“ ekipą, veikiausiai pirmi trys į galvą šaunantys vardai yra Donovanas Mitchellas, Rudy Gobertas ir Joe Inglesas, o kai kurie, galbūt, įvardytų ir tą patį Mike‘ą Conley. Vis tik Jutoje yra dar vienas neapdainuotas herojus – Bojanas Bogdanovičius.

Karjeros sezoną žaidžiantis kroatas vidutiniškai renka po 20,2 taško, sugriebia po 4,1 kamuolio, atlieka po 2,1 rezultatyvaus perdavimo, o vidutiniškai po 7,3 tritaškio išmetantis puolėjas juos realizuoja 41 proc. tikslumu.

Kalbant apie tritaškius, Bogdanovičių galima drąsiai vadinti elitiniu snaiperiu. Už kroatą daugiau tolimų metimų ir geresniu procentu juos metančių žaidėjų visoje NBA yra viso labo du: Duncanas Robinsonas iš Majamio „Heat“ ir Vašingtono „Wizards“ taikliarankis Davis Bertans.

Bogdanovičiaus sugebėjimai atakuoti iš toli šiemet įvertinti nebuvo. Nepaisant to, kad prieš „Visų žvaigždžių“ savaitgalį Bogdanovičiaus tritaškių taiklumas buvo dar šiek tiek geresnis (42,5 proc.), jis į snaiperių konkursą pakviestas nebuvo.

Sirgalių palaikymo šiuo klausimu sulaukęs „Jazz“ atstovas tikino, kad jam tai ir yra svarbiausia.

„Jūsų palaikymas man reiškia daugiau nei smirdantys NBA kvietimai“, – susiklosčiusią situaciją komentavo Bogdanovičius.

Tokie kroato skaičiai nėra tušti ir kalbant apie komandos rezultatus. Kuomet Bogdanovičius būdavo aikštelėje, „Jazz“ per 100 atakų vidutiniškai įmesdavo 113,5 taško, o praleisdavo – 108, tad Jutos ekipa su kroatu priešakyje rinkdavo po 5,5 taško daugiau nei varžovai.

Prisiminti galima ir pergalingus Bogdanovičiaus metimus. Iš pradžių kroatas lapkričio mėnesį tolimu šūviu palaidojo geriausią rezultatą lygoje turinčią Milvokio „Bucks“ ekipą.

Tai taip pat buvo vienos geriausių Bogdanovičiaus sezono rungtynių. Jose puolėjas pelnė 33 taškus (4/9 dvit., 5/10 trit., 10/10 baudos) ir atkovojo 5 kamuolius.

Vasario mėnesį išmušė Hjustono „Rockets“ ekipos valanda. Likus 1,6 sekundės iki rungtynių pabaigos, Bogdanovičius smeigė itin tolimą tritaškį į P.J. Tuckerio bei Jameso Hardeno veidą ir taip Jutos klubui padovanojo dar vieną pergalę.

Nepaisant to, jog dažniau tenka girdėti Mitchello ar Goberto vardus, Bogdanovičius šį sezoną yra kertinė „Jazz“ ekipos dalis.

Vertas paminėjimo: Danilo Gallinari.