Leo Westermannas: „Norėčiau dar kartą žaisti Jasikevičiaus komandoje“

Stambulo „Fenerbahče“ įžaidėjas Leo Westermannas vakar po ilgos pertraukos turėjo pirmąją treniruotę su komanda, o po jos krepšininkas davė interviu oficialiai Prancūzijos lygos svetainei.

Krepšininkas pateikė savo nuomonę apie galimą sezono pratęsimą, papasakojo apie ištobulintą sugebėjimą atlikti perdavimus, įvardijo geriausiai perdavimus atliekantį Eurolygos krepšininką bei pažymėjo, kad dar kartą norėtų sužaisti Šarūno Jasikevičiaus treniruojamoje komandoje.

Westermannas Kauno „Žalgiryje“ rungtyniavo 2016-2017 m. ir 2018-2019 m. sezonuose.

– Kaip Stambule palaikote formą?

– Namuose stengiamės išlaikyti kuo geresnę formą. Aš nusipirkau dviratį, svorių, daugybę dalykų. Bet niekas negali pakeisti krepšinio aikštelės. Šiandien (gegužės 4-ąją – aut. past.) turėjome pirmąją treniruotę, dirbome su tais, kurie liko Stambule. Malonu paliesti kamuolį, pajautėme, kad tuomet iškart visų pastangos yra kitokios. Aš į krepšį mėčiau tik vieną valandą, o jaučiausi lyg atlikęs trijų valandų treniruotę. Pirmąjį kartą nuo tada, kai buvau 5-6 metų ir pradėjau mėtyti į krepšį, net du mėnesius išbuvau be kamuolio ir krepšinio. Turime vėl pajusti ritmą.

– Ar įsivaizduojate, kad Eurolygos sezonas gali būti pratęstas?

– Man tai atrodo komplikuota, net ir tuo atveju, jeigu sezoną tęstume vienoje vietoje. Jie kalba apie Lietuvą, Belgradą ir Atėnus. Treniruotėms neturėtume daug laiko, bet reikėtų sugrįžti į savo ritmą. Tai nebus lengva. Galbūt bus pratęsta Turkijos lyga, tai atrodo lengviau, nes mes liktume toje pačioje šalyje. Viską nulems Sporto ir Sveikatos Ministerijos.

Leo Westermann Komanda: Stambulo Fenerbahce

Pozicija: PG, SG Amžius: 27 Ūgis: 198 cm Svoris: 86 kg Gimimo vieta: Haguenau, Prancūzija

– Perdavimai visada buvo jūsų gražiausi epizodai. Kaip jūs jaunystėje įgavote šį įgūdį ir tapote įžaidėju?

– Yra daug aspektų. Tai lėmė ir įgimtas charakteris. Man visada patiko pirmiausia pasistengti dėl kitų ir tik po to pačiam pasilinksminti. Man tai suteikia daugiau emocijų, jaučiuosi geriau, kai po gero perdavimo pelnomi taškai. Taip jaučiuosi nuo vaikystės.

Be to, yra dalykų, kuriuos gali patobulinti. Kuomet buvau vaikas, prieš savo bendraamžius dominavau fiziškumu. Galėjau pelnyti daug taškų, tuomet man nereikėjo atlikti perdavimo tam, kad komanda pelnytų taškus. Dėl to aš visada žaidžiau su kur kas vyresniais vaikais ir taip tobulėjau. Taip gali išmokti technikos, nes esi silpnesnis už varžovą ir privalai surasti kitus būdus jį įveikti. Be to, yra įgimtos savybės, žaidimo skaitymas, supratimas, kur komandos draugas atsidurs.

– Jūsų tėtis Marcas taip pat buvo profesionalus krepšininkus, o savo karjerą 1989-1991 metais baigė antroje Prancūzijos lygoje. Kiek jis turėjo įtakos jūsų karjeros pasirinkimui?

– Dėl jo ir esu krepšinyje. Tėtis taip pat buvo įžaidėjas, tačiau mūsų žaidimas skiriasi. Jis buvo žemesnis, bet labai greitas. Jis nuo vaikystės mane palikdavo prie televizoriaus žiūrėti Eurolygos rungtynių. Pamenu, kai stebėdavo NBA rungtynes, jis dažnai žiūrėdavo į Steve’o Nasho ir Jasono Kiddo žaidimą. Žiūrėdavau ir Magico Johnsono epizodus per „YouTube“. Man labai patiko stebėti šiuos krepšininkus. Kalbant apie Eurolygą, užaugau žiūrėdamas į Jasikevičiaus ir Diamantidžio žaidimą.

– Kurie žaidėjai ir treneriai jums padėjo pasiekti aukščiausią lygį ir suprasti krepšinį?

– Būdamas paaugliu dirbau su Seidou Njoya. Jis buvo puikus krepšininkas, bet jį stabdė traumos. Iš jo labai daug išmokau. Mes nuolat žaisdavome vienas prieš kitą. Man tuomet buvo 14 metų, o jam – 17-18 metų. Kuomet žaidžiau INSEP, man padėjo Philippe’as Urie. Jis buvo reiklus, padėjo suprasti daug dalykų, ypatingai apie discipliną.

Žaidžiau su puikiais krepšininkas. Sergio Rodriguezas, su savo talentu, IQ, taip pat jau kelis metus žaidžiu su Nando De Colo. Prie mano žaidimo labai prisidėjo tai, kad mane treniravo Šarūnas Jasikevičius. Jis yra tas, kuris mane labiausiai išmokė žaisti du prieš du. Tai yra konkretus pavyzdys. Jis tam skiria laiko, paaiškina. Jasikevičius prašo konkrečių dalykų. Mokytis iš tokio vyruko – lyg premija. Žaisti jo komandoje buvo puiku, tikiuosi, kad dar kada nors žaisiu jo komandoje.

– Kas, jūsų manymu, Eurolygoje yra geriausiai perdavimus atliekantis žaidėjas?

– Nickas Calathes. Nėra geriau perdavimus atliekančio krepšininko. Tuo, kaip jis žaidžia, kokią turi techniką, kaip kamuolį valdo abiem rankomis, kaip atkovoja kamuolius ir bėga į greitas atakas, jis yra išskirtinis. Dėl to jo perdavimai yra neprilygstami Europoje, galbūt ir NBA.

– NBA yra paradoksas, jog daugiausiai perdavimų atliekantys krepšininkai nebūtinai yra geriausiai perdavimus atliekantys žaidėjai. Pavyzdžiui, Russellas Westbrookas fiksavo 10 rezultatyvių perdavimų vidurkį.

– Jeigu rungtynėse turi 60 atakų ir pats atlieki 30 metimų, tuomet per likusias 30 atakų turi kažką padaryti su kamuoliu. Tokia jau NBA. Ten yra milžiniški talentai, todėl gynyboje su vienu krepšininku dirba keli žaidėjai, o dėl to perdavimas yra būtinas. Jie gali sugavę kamuolį dėti tris žingsnius ir vis tiek įskaitomas rezultatyvus perdavimus, todėl atlikti daugiau rezultatyvių perdavimų yra lengviau. Bet ten žaidžia nežemiški krepšininkai, kurie yra labai stiprūs žaidžiant ir vienas prieš vieną, ir vienas prieš du.