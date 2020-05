Tiltus su Jordanu sudeginęs Barkley: „Jis vis tiek man yra geriausias visų laikų krepšininkas“

djgaffer

Iš Jordano po tokių žodžių tikrai skambučio nesulauks.Kiek jau buvo rašyta po The Last Dance epizodu,kad MJ yra sunku pasiekti,jis pats nemėgsta per daug bendrauti.Tai Barkley gali nesitikėti skambučio.Gal kai kam toks MJ būdas atrodo arogantiškas,bet jis renkasi,su kuo jam geriausia bendrauti,todėl ir yra toks sėkmingas verslininkas.