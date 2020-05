Geriausi visų laikų NBA krepšininkai: 11-40 vietos

Nuotr.: AP – Scanpix Nuotr. AP – Scanpix JAV sporto žiniasklaidos giganto ESPN žurnalistai atrinko 74 metus skaičiuojančios NBA lygos 74 geriausius visų laikų krepšininkus. Pristatome ESPN atrinktus geriausius žaidėjus nuo 40 iki 11 vietos: 40. Chrisas Paulas Vid. 18,5 tšk., 4,5 atk. kam., 9,5 rez. perd., 2,2 per. kam. Chriso Paulo vieta šiame sąraše nukrito dėl jo nesugebėjimo komandą atvesti link NBA titulo, bet tai neatims to, ką jis parodė ant parketo. Įžaidėjas aštuonis kartus buvo įtrauktas į geriausių sezono krepšininkų penketukus, o keturis sykius – į geriausią penketuką. Pagal vidutiniškai atliekamų rezultatyvių perdavimų skaičių Paulas užima ketvirtąją vietą NBA istorijoje, be to, jis yra vienas geriausių žaidėjų gynyboje. Atakų organizatorius devynis kartus buvo įtrauktas į geriausiai besiginančių žaidėjų penketukus, be to, šešis kartus pirmavo pagal perimtus kamuolius. 39. Waltas Frazieras Vid. 18,9 tšk., 5,9 atk. kam., 6,1 rez. perd. 193 cm ūgio krepšininkas Frazieras buvo legendinės aštuntojo dešimtmečio Niujorko „Knicks“ komandos veidas. Gynėjas pasižymėjo solidžiu puolimu, o jo gynyba nepaliko skylių. Frazieras su „Knicks“ dukart tapo NBA čempionu, septynis kartus žaidė „Visų žvaigždžių“ rungtynėse, taip pat septynis kartus buvo išrinktas į geriausiai besiginančių krepšininkų komandas bei šešis sykius – į geriausių NBA žaidėjų simbolinius penketukus. 1970 metų NBA finalo septintose rungtynėse Frazieras surinko 36 taškus, atliko 19 rezultatyvių perdavimų, atkovojo 7 ir perėmė 6 kamuolius, o „Knicks“ pirmąjį kartą laimėjo titulą. 38. Bobas Pettit Vid. 26,4 tšk., 16,2 atk. kam., 3 rez. perd.



Savo eroje Petittas buvo dominuojantis krepšininkas. Jis rungtyniavo nuo 1954 iki 1965 metų. 206 cm ūgio krepšininkas NBA sužaidė 11 sezonų ir 10 kartų buvo išrinktas į geriausių krepšininkų pirmąjį penketuką ir tik paskutinį karjeros sezoną pateko į antrąjį penketuką. Aukštaūgis dukart laimėjo MVP apdovanojimą, taip pat keturis kartus tapo „Visų žvaigždžių“ rungtynių MVP, o 1958 metais su Sent Luiso „Hawks“ atsiėmė NBA žiedą. 37. Patrickas Ewingas Vid. 21 tšk., 9,8 atk. kam., 2,4 bl. 213 cm ūgio Ewingas yra Niujorko „Knicks“ legenda, o šiame klube jis žaidė nuo 1985 iki 2000 metų. „Knicks“ jis iki šiol pirmauja pagal pelnytus taškus (23,665), atkovotus kamuolius (10,759) ir blokus (2,758). Nors savo geriausiais laikais komandoje buvo vienintele žvaigžde, Ewingas „Knicks“ komandai padėjo tapti pretendente iškovoti NBA titulą. Vienas šokliausių NBA aukštaūgių „Knicks“ ekipą 13 sezonų iš eilės atvedė į atkrintamąsias, bet jam Michaelo Jordano eroje niekada nepavyko iškovoti NBA titulo. 36. Kevinas McHale’as Vid. 17,9 tšk., 7,3 atk. kam., 1,7 bl. Visą karjerą (nuo 1980 iki 1993 metų) Bostono „Celtics“ klube praleidęs 208 cm ūgio krepšininkas septynis kartus žaidė „Visų žvaigždžių“ rungtynėse ir tris kartus tapo NBA čempionu, žaisdamas kartu su NBA garsenybėmis Larry Birdu ir Robertu Parishu. Itin ilgomis rankomis išsiskyręs aukštaūgis šešis kartus pateko į NBA geriausiai besiginančių žaidėjų penketukus, o 1986-87 metų sezone, kai vidutiniškai pelnė po 26,1 taško ir atkovojo po 9,9 kamuolio, pateko į geriausių NBA žaidėjų pirmąjį penketuką. 35. Jasonas Kiddas Vid. 12,6 tšk., 6,3 atk. kam., 8,7 rez. perd., 1,9 per. kam. Jasonas Kiddas tapo vienu geriausių visų laikų įžaidėjų, kadangi gebėjo ne tik puikiai atlikti perdavimus, bet ir atkovoti kamuolius, dirbti gynyboje bei bėgti į greitas atakas. Per savo karjerą Kiddas atliko 12,091 rezultatyvų perdavimą ir perėmė 2,684 kamuolius. Abu skaičiai NBA rekordų knygoje nusileidžia tik Johno Stocktono pasiekimams. Kiddas laimėjo du olimpinius aukso medalius ir su Dalaso „Mavericks“ 2011 metais triumfavo NBA. 34. George’as Mikanas Vid. 23,1 tšk., 13,4 atk. kam., 2,8 rez. perd. 208 cm ūgio krepšininkas su Mineapolio „Lakers“ šešis kartus laimėjo NBA čempionų titulus, o 1948 metais buvo išrinktas naudingiausiu sezono krepšininku. Nuo 1949 iki 1951 metų jis tris sezonus iš eilės tapo rezultatyviausiu sezono žaidėju. 33. Johnas Havlicekas Vid. 20,8 tšk., 6,3 atk. kam., 4,8 rez. perd. Nuo 1962 iki 1978 metų Havlicekas žaidė tik Bostono „Celtics“ ekipoje bei sugebėjo 8 kartus iškovoti NBA čempionų titulą. 1974 metais jis tapo NBA finalo serijos MVP, be to, 13 kartų žaidė „Visų žvaigždžių“ rungtynėse ir keturis kartus buvo išrinktas į geriausių NBA žaidėjų pirmąjį penketuką. Per savo karjerą Havlicekas pelnė 26,395 taškus, o tai iki šiol yra „Celtics“ klubo rekordas. 32. Jamesas Hardenas Vid. 25,1 tšk., 5,3 atk. kam., 6,3 rez. perd. Hardenas tapo vienu geriausių šios eros žaidėjų puolime. Snaiperis tris kartus buvo rezultatyviausiu NBA sezono krepšininku ir vieną sykį – atlikusiu daugiausiai rezultatyvių perdavimų. 2018 metais Hardenas buvo išrinktas sezono MVP. Gynėjas dar nė karto nelaimėjo NBA titulo. 31. Isiah Thomasas Vid. 19,2 tšk., 3,6 atk. kam., 9,3 rez. perd. Visą karjerą, nuo 1981 iki 1994 metų Detroito „Pistons“ gretose žaidęs Thomasas, mylite jį ar jo nekenčiate, yra vienas geriausių visų laikų NBA krepšininkų. Dėl to nėra diskusijos, nors ir Detroito blogiukai dėl savo fizinio žaidimo nesusirado daug draugų. Thomasas komandą vedė į du NBA čempionų titulus, o 1990 metais tapo finalo MVP. Krepšininkas taip pat dusyk laimėjo „Visų žvaigždžių“ MVP apdovanojimą. Thomasas yra vienas iš kelių krepšininkų, kurie gali pasigirti tuo, kad įveikė geriausių laikų Magicą Johnsoną, Larry Birdą ir Michaelą Jordaną. 30. Steve’as Nashas Vid. 14,3 tšk., 8,5 rez. perd. Nashas NBA rado puikų trenerį Mike’ą D’Antoni, kurio puolimo taisyklė „septynios sekundės arba mažiau“ padėjo krepšininkui dukart paeiliui laimėti MVP apdovanojimą. Kanadietis tapo tikru perdavimų genijumi, o Finikso „Suns“ – viena geriausių komandų, nelaimėjusių NBA titulo. Dalaso ir Finikso klubuose Nashas devynis sezonus paeiliui vadovavo geriausiam lygos puolimui. Nashas pagal atliktus rezultatyvius perdavimus yra trečioje vietoje NBA istorijoje, o pagal šį rodiklį pirmavo 5 sezonus. 29. Allenas Iversonas Vid. 26,7 tšk., 3,7 atk. kam., 6,2 rez. perd. Iversonas buvo NBA ikona. Įžaidėjas, kuris keturis kartus NBA pirmavo pagal rezultatyvumą ir kartą tapo lygos MVP. 2000-2001 metais krepšininkas Filadelfijos klubą atvedė į NBA finalą, kuriame pirmajame mače į „Lakers“ krepšį įmetė 48 taškus. Visgi jis niekada laimėjo NBA titulo. 28. Johnas Stocktonas Vid. 13,1 tšk., 10,5 rez. perd., 2,2 per. kam. Nuo 1984 iki 2003 metų „Jazz“ žaidęs atakų organizatorius visada pirmiausia bandydavo atlikti perdavimą. Rezultatyviausiame savo karjeros sezone jis rinko tik po 17,2 taško, bet devynis sezonus iš eilės buvo nepralenkiamas pagal rezultatyvius perdavimus. Stocktonas NBA istorijoje yra lyderis pagal rezultatyvius perdavimus ir perimtus kamuolius, o už artimiausią konkurentą Kiddą jis atliko 3,715 rezultatyvių perdavimų daugiau ir perėmė 581 kamuoliu daugiau. 27. Giannis Antetokounmpo Vid. 20 tšk., 8,9 atk. kam., 4,3 rez. perd., 1,3 bl. Gianniui Antetokounmpo dar tik 25-eri, bet nuo 2013 metų Milvokio „Bucks“ žaidžiantis graikas NBA jau paliko ryškų pėdsaką. Šį sezoną jis buvo realus kandidatas antrąjį kartą paeiliui tapti lygos MVP, o geriausi jo metai, atrodo, tik laukia ateityje. 26. Dwyane’as Wade’as Vid. 22 tšk., 4,7 atk. kam., 5,4 rez. perd. Per tuos ketverius metus, kai Majamio „Heat“ žaidė NBA finale, Wade’as nebuvo tik LeBrono Jameso pagalbininkas. Dar 2006 metais, savo trečiaisiais metais NBA, Wade’as buvo išrinktas NBA finalo MVP ir šventė titulą su „Heat“ klubu. Gynėjas aštuonis kartus buvo išrinktas į NBA simbolinius geriausių žaidėjų penketukus. 25. Kawhi Leonardas Vid. 18,6 tšk., 6,4 atk. kam., 2,7 rez. perd., 1,8 per. kam. Leonardas sužaidė jau devynis sezonus, bet atrodo, kad jis dar tik ruošiasi savo didžiajam iškilimui. 2014 ir 2019 metais puolėjas laimėjo NBA ir buvo išrinktas finalo MVP. Kuomet ateina svarbiausi momentai, Leonardas parodo aukščiausią klasę – praėjusį sezoną jo metimas išplėšė pergalę serijoje su Filadelfijos „76ers“. 24. Davidas Robinsonas Vid. 21,1 tšk., 10,6 atk. kam., 2,5 rez. perd. Admirolo pravardę turintis Robinstonas NBA debiutavo tik 24-erių metų, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo pašauktas NBA naujokų biržoje. To priežastis – tarnyba jūrų laivyne. Per pirmuosius šešis sezonus jis visada pateko į „Visų žvaigždžių“ rungtynes, taip pat laimėjo metų naujoko, geriausiai besiginančio krepšininko ir naudingiausio žaidėjo apdovanojimus. San Antonijaus „Spurs“ aukštaūgis su klubu dukart tapo NBA čempionu. 23. Charlesas Barkley Vid. 22,1 tšk., 11,7 atk. kam., 3,7 rez. perd., 1,5 per. kam. „Šlovės muziejaus“ puolėjas ir NBA buvo dvigubų dublių mašina. 1992-1993 metais jis tapo lygos MVP, taip pat su JAV rinktine 1992 ir 1996 metais laimėjo olimpinių žaidynių aukso medalius. 1986-87 metais jis buvo nepralenkiamas pagal atkovotus kamuolius, nors Barkley ūgis – 196 cm. 22. Elginas Bayloras Vid. 27,4 tšk., 13,5 atk. kam., 4,3 rez. perd. Dar viena puolimo mašina – nuo 1958 iki 1972 metų NBA žaidęs, o 1961-62 metų sezone vidutiniškai po 38,3 taško rinkęs Bayloras. Tuomet jis žaidė tik savaitgaliais, kadangi aktyviai dalyvavo kariuomenės veikloje. Jis atkrintamosiose pelnė 61 tašką ir pasiekė rekordą, kuris nebuvo pagerintas iki 1986 metų Michaelo Jordano pasirodymo. 21. Scottie Pippenas Vid. 16,1 tšk., 6,4 atk. kam., 5,2 rez. perd., 2 per. kam. Nors žaidė šalia Michaelo Jordano, Pippenas vis tiek tapo NBA legenda. Tai vienas universaliausių NBA krepšininkų, kuris aštuonis kartus buvo išrinktas į geriausiai besiginančių žaidėjų pirmąjį penketuką. Kai Jordanas 1993-1994 metų sezone išvyko žaisti beisbolo, Pippenas vidutiniškai pelnė po 22 taškus, atkovojo po 8,7 ir perėmė po 2,9 kamuolio bei atliko po 5,6 rezultatyvaus perdavimo. Tą sezoną „Bulls“ laimėjo 55 rungtynes, bet Rytų konferencijos pusfinalyje nusileido „Knicks“. Pippenas per savo karjerą laimėjo 6 NBA žiedus. 20. Kevinas Garnettas Vid. 17,8 tšk., 10 atk. kam., 3,7 rez. perd., 1,4 bl. MVP ir geriausiai besiginantis NBA žaidėjas su Minesotos klubu nerado sėkmės NBA atkrintamosiose, bet galiausiai tapo NBA čempionu su Bostono „Celtics“. Garnettas NBA sužaidė 21 sezoną, o tai antras geriausias rezultatas NBA istorijoje. 19. Dirkas Nowitzki Vid. 20,7 tšk., 7,5 atk. kam. Nowitzki visam laikui pakeitė NBA aukštaūgių žaidimą, kadangi įrodė, kad 7 pėdų (213 cm) ūgio krepšininkai gali dominuoti atakuojant krepšį iš tolimesnių distancijų. Vokietis 2011 metais su Dalaso „Mavericks“ laimėjo NBA titulą, nors tuomet komandoje buvo vienintelis, kuris žaidė „Visų žvaigždžių“ mače. 18. Mosesas Malone’as Vid. 20,3 tšk., 12,3 atk. kam., 1,3 bl. Malone’as buvo vienas pirmųjų žaidėjų, kuris į lygą žengė būdamas dar paaugliu. Jis buvo dominuojantis taškų rinkėjas ir kovotojas dėl kamuolių, o ypatingai gerai rinkti atšokusius kamuolius jam sekėsi puolime – jų aukštaūgis sugriebdavo po 6,1. Malone’as tris sykius tapo NBA MVP, o 1982-83 metų sezone buvo pripažintas ir NBA finalų MVP, kai „76ers“ atvedė link čempionų titulo. 17. Karlas Malone’as Vid. 25 tšk., 10,1 atk. kam., 3,6 rez. perd. Malone’as tris kartus pateko į NBA finalą, bet žiedo taip ir neiškovojo. Visgi šis krepšininkas iki šiol yra antras rezultatyviausias NBA krepšininkas, nusileidžiantis tik legendai Kareemui Abdul-Jabbarui. 16. Jerry Westas Vid. 27 tšk., 5,8 atk. kam., 6,8 rez. perd. Vienas geriausių NBA atakuojančių gynėjų, kuris NBA finale žaidė devynis kartus, bet titulą iškovojo vos kartą. Reguliariajame sezone Westas rinkdavo po 27 taškus, o atkrintamosiose – po 29,1 taško. Westas NBA istorijoje yra nemirtingas, kadangi jo siluetas puošia NBA logotipą. 15. Julius Ervingas Vid. 24,2 tšk., 8,5 atk. kam., 4,2 rez. perd. Ervingas 1981 metais buvo NBA MVP, o 1983 metais laimėjo čempionų žiedą. Tai buvo universalus krepšininkas, kuris aikštėje galėjo daryti viską, o savo žymę jis paliko ir šiuo įspūdingu dėjimu: 14. Kevinas Durantas Vid. 27 tšk., 7,1 atk. kam., 4,1 rez. perd. Net jeigu rytoj Durantas nuspręstų pakabinti sportbačius ant vinies, jo karjera vis tiek būtų įspūdinga. „Thunder“ komandoje jis ketverius metus buvo rezultatyviausias lygos krepšininkas, o sykį triumfavo ir MVP rinkimuose. Kad ir kaip vertintume Duranto du titulus su „Warriors“ komanda, jie vis tiek amžinai liks jo gyvenimo aprašyme. Be to, puolėjas kartą tapo finalo MVP. Su dar vienu titulu Durantas turėtų patekti ir į geriausių krepšininkų dešimtuką. 13. Stephenas Curry Vid. 23,5 tšk., 4,5 atk. kam., 6,6 rez. perd. Geriausias visų laikų snaiperis. Curry gebėjimas pataikyti iš visų distancijų pakeitė NBA žaidimą. Jis „Warriors“ komandą vedė link trijų NBA titulų, o pats dusyk tapo MVP. 2016 metais įžaidėjas tapo pirmuoju krepšininku NBA istorijoje, kuris vienbalsiai buvo išrinktas NBA MVP. 12. Hakeemas Olajuwonas Vid. 21,8 tšk., 11,1 atk. kam., 1,7 per. kam., 3,1 bl. Olajuwonas su Hjustono „Rockets“ komanda dvejus metus paeiliui laimėjo NBA ir buvo finalo MVP. Per šiuo sezonus atkrintamosiose atletas vidutiniškai pelnė po 30,9 taško, atkovojo po 10,7 kamuolio, atliko po 4,4 rezultatyvaus perdavimo, blokavo po 3,4 metimo ir perėmė po 1,5 kamuolio. Be to, aukštaūgis yra vienas labiausiai gynyboje dominavusių krepšininkų. Jo NBA rekordas, 3,830 blokų, gali būti, kad niekada nebus pagerintas. 11. Oscaras Robertsonas Vid. 25,7 tšk., 7,5 atk. kam., 9,5 rez. perd. Robertsonas tapo pirmuoju krepšininku NBA istorijoje, kuris viename sezone vidutiniškai rinko po trigubą dublį. Jis su Milvokio klubu laimėjo vienintelį savo NBA titulą. Tai vienintelis krepšininkas, kuris NBA istorijoje patenka tarp 10 geriausių krepšininkų ir pagal pelnytus taškus, ir pagal atliktus rezultatyvius perdavimus. ESPN reitingo vietos nuo 74 iki 41: 74. Artisas Gilmore'as 73. Dikembe Mutombo 72. Damianas Lillardas 71. Bobas Lanieris 70. Tony Parkeris 69. Bernardas Kingas 68. Pete'as Maravichas 67. Alexas Englishas 66. Dave'as Cowensas 65. Pau Gasolis 64. Earlas Monroe 63. Alonzo Mourningas 62. Dennisas Rodmanas 61. Robertas Parishas 60. Willisas Reedas 59. Bobas McAdoo 58. Manu Ginobili 57. Clyde'as Drexleris 56. Ray Allenas 55. Vince'as Carteris 54. Paulas Pierce'as 53. Gary Paytonas 52. Tracy McGrady 51. Jamesas Worthy 50. Wesas Unseldas 49. Reggie Milleris 48. Billas Waltonas 47. George'as Gervinas 46. Dominique Wilkinsas 45. Anthony Davisas 44. Elvinas Hayesas 43. Rickas Barry 42. Russellas Westbrookas 41. Bobas Cousy

