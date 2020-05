Intrigos RKL: sezonas uždarytas ignoruojant aukščiausiąjį valdymo organą?

uz zalgiri

is tikro tai teisingai viska dare Jurgilas,neskubejo nutraukinet ir lauke kaip pasielgs kiti.lkl irgi galejo palaukt bent pora savaiciu ir butu isvenge to gedingo cempionu skelbimo nes pamatytu kad kiti neskelbia.bet kadangi klubai nenorejo daugiau leist $ matydami kad sezonas finito,nusprende kad reikia greit baigt cempionata ir deja visiskai nepataike su sprendimu.reikia tiketis valdzia grazins koncertus,varzybas ir kitus masinius renginius nes krepsinis ar koncertas be ziurovu tai kaip gumine lele