Geriausi visų laikų NBA krepšininkai: 1-10 vietos

kasioguru

nesiimciau vertint zaideju, kuriu nerode realiu laiku per tv, t.y. pries MJ era, bet nuo MJ eros asmeniskai top10 isrinkciau toki - Jordan, Olajuwon, Lebron, Shaq, Duncan, Malone, Barkley, Kobe, Durant, Nowitzki. cia pagal tai, kaip ryskiai zaidejai spindejo lygoje asmeniskai, neskaitant komandos pasiekimu, nes komanda yra komanda. tokie kaip Malone ar Barkley liko be ziedu is esmes del Bulls su MJ priesaky dominavimo, bet tai nemenkina ju pasiekimu.