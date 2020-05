Žurnalistai įvardijo NBA reitingo klaidas: turėjo įtraukti Carmelo, Howardą ir kitas legendas

kasioguru

ir kuo blogai? asmeniskai RW mano vienas nekenciamiausiu zaideju ever, galbut netgi pirmas tarp ju, bet negali paneigt, kad 3 sezonus is eiles trigubu dubliu vare, nors ten del tu statsu klounada dare. laimejo MVP. buvo vienas is lyderiu komandos, kuri keleta metu is eiles buvo viena is favoriciu laimet cempa. o ka McGrady be scorinimo? asmeniskai nematau, del ko jis turetu but auksciau. yra ten, kur ir turetu but, kartu su to paties lygio zaidejais kaip Pierce, Carter ir pan. nematau tarp ju esminio skirtumo.