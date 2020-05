10 geriausių individualių NBA sezonų 21-ajame amžiuje

Nuotr.: AFP, AP – Scanpix Nuotr. AFP, AP – Scanpix Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo apžvelgti geriausius NBA krepšininkų individualius sezonus 21-ajame amžiuje. Į vertinimo kriterijus buvo įtraukta ne tik asmeninė žaidėjų statistika, bet ir komandiniai rezultatai bei sužaistų rungtynių skaičius. Paminėtieji sezonai taip pat nėra išvardyti nuo prasčiausio iki geriausio ar atvirkščiai, o tiesiog išdėlioti chronologine tvarka. Allenas Iversonas, 2000-2001 m. 31,1 PPG | 3,8 RPG | 4,6 APG Nuotr. AP-Scanpix Tai buvo vienas geriausių Iversono sezonų per visą jo karjerą. Tuometinis Filadelfijos „76ers“ lyderis vidutiniškai rinko po 31,1 taško (44 proc. dvit., 32 proc. trit., 81 proc. baudos) bei buvo rezultatyviausias lygos krepšininkas. Be to, Iversonas lygoje pirmavo ir pagal perimtus kamuolius (vid. 2,5 per rungtynes). Šį sezoną Iversonas 40-ies pelnytų taškų ribą viršijo net 17 kartų, o geriausias rungtynes jis sužaidė su Klivlando „Cavaliers“, kuomet 2001-ųjų sausio 6-ąją jis pelnė 54 taškus (16/23 dvit., 4/7 trit., 10/13 baudos). Be abejo, Iversonas dalyvavo ir vasarį vykusiose „Visų žvaigždžių“ rungtynėse. Tuomet gynėjas atseikėjo 25 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir atvedė Rytų konferencijos komandą į pergalę 111:110 bei atsiėmė naudingiausio rungtynių žaidėjo apdovanojimą. Sezonas sėkmingas buvo ir „76ers“ klubui. Filadelfijos ekipa reguliariajame sezone iškovojo 56 pergales bei patyrė 26 nesėkmes ir užėmė pirmąją vietą Rytų konferencijoje. Geresnį rezultatą visoje lygoje turėjo tik San Antonijaus „Spurs“ (58-24). Nepaisant to, Iversonas surinko didžiąją dalį pirmosios vietos balsų ir buvo pripažintas naudingiausiu reguliariojo sezono krepšininku. Atkrintamosiose „76ers“ sunkiai, tačiau pateisino savo favoritų statusą Rytuose. Pirmajame etape „76ers“ 3-1 pranoko Indianos „Pacers“, antrajame 4-3 įveikė Toronto „Raptors“, o konferencijos finale 4-3 – Milvokio „Bucks“. Pagrindiniame NBA finale „76ers“ ekipos laukė Los Andželo „Lakers“ su Kobe Bryantu ir Shaquille‘u O‘Nealu priešakyje. Šis barjeras Iversonui ir kompanijai buvo per aukštas – „Lakers“ triumfavo 4-1. Vis dėlto finalo serijoje Iversonas demonstravo dar įspūdingesnę statistiką – 35,6 taško, 5,6 atkovoto kamuolio ir 3,8 rezultatyvaus perdavimo. Iversonas geriausią pasirodymą finale surengė jau pačiose pirmose rungtynėse. „Staples Center“ arenoje Iversonas ant parketo praleido net 53 minutes ir pelnė 48 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, atkovojo ir perėmė po 5 kamuolius bei atvedė „76ers“ į vienintelę pergalę finalo serijoje. Tąkart „76ers“ per pratęsimą „Lakers“ palaužė 107:101. Timas Duncanas, 2002-2003 m. 23,3 PPG | 12,9 RPG | 3,9 APG Nuotr. AP – Scanpix Duncanas 2002-2003 m. sezoną pasitiko būdamas naudingiausiu lygos krepšininku ir šį titulą jam pavyko apginti. Nepaisant to, jog „Spurs“ puolėjas nebuvo rezultatyviausias lygos krepšininkas, jis buvo tarp lyderių pagal atkovotus kamuolius (vid. 12,9, trečia vieta) bei blokuotus metimus (vid. 2,9, trečia vieta). Stabilumą viso sezono metu demonstravęs ir 81-erias rungtynes sužaidęs Duncanas atvedė „Spurs“ į Vakarų konferencijos viršūnę – San Antonijaus ekipa minėtąjį sezoną pasiekė 60 pergalių ir patyrė 22 nesėkmes. Atkrintamosiose Duncanas įjungė dar aukštesnę pavarą ir jų metu fiksavo 24,7 taško, 15,4 atkovoto kamuolio, 5,3 rezultatyvaus perdavimo ir 3,3 bloko statistiką. Tuo metu „Spurs“ perlipo Finikso „Suns“ barjerą, nukarūnavo tuometinius čempionus Los Andželo „Lakers“ ir pranoko identišką rezultatą reguliariajame sezone turėjusius Dalaso „Mavericks“. Visos šios komandos buvo nugalėtos identišku rezultatu 4-2. Duncanas nemažino apsukų ir NBA finalo serijoje su Naujojo Džersio „Nets“. Jau pirmosiose serijos rungtynėse „Spurs“ lyderis atseikėjo 32 taškus (11/17 dvit., 10/14 baudos), atkovojo 20 kamuolių, blokavo 7 metimus ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Apskritai, visos serijos metu Duncanas išlaikė fenomenalią statistiką. „Spurs“ vidutiniškai šios serijos metu rinkdavo po 87,8 taško per susitikimą, tačiau vien Duncanas įmesdavo po 24,2 taško. Be visa to, jis taip pat fiksavo 17 atkovotų kamuolių, 5,3 bloko ir 5,3 rezultatyvaus perdavimo rodiklius. „Spurs“ įveikė „Nets“ 4-2, o toks pasirodymas Duncanui garantavo finalo serijos MVP apdovanojimą. Kevinas Garnettas, 2003-2004 m. 24,2 PPG | 13,9 RPG | 5 APG Nuotr. USA Today – Scanpix Tai buvo istorinis sezonas tiek Garnettui, tiek „Timberwolves“ klubui. Garnettas visoje lygoje buvo antras pagal rezultatyvumą ir pirmas pagal atkovotus kamuolius. 2003-ųjų gruodį Garnettas sužaidė tuo metu geriausias karjeros rungtynes, kai į Dalaso „Mavericks“ krepšį suvertė 35 taškus ir pridėjo 10 atkovotų kamuolių. Jau po mažiau nei dviejų mėnesių mače su Klivlando „Cavaliers“ „Timberwolves“ žvaigždė pakartojo rezultatyvumo rekordą. „Timberwolves“ reguliariojo sezono metu iškovojo 58 pergales bei suklupo 24 sykius. Tai buvo pirmasis ir iki šiol yra vienintelis atvejis „Timberwolves“ klubo istorijoje, kuomet Minesotos klubas užėmė pirmąją vietą Vakarų konferencijoje. Visa tai buvo vainikuota pirmuoju bei vieninteliu Garnetto MVP apdovanojimu. „Timberwolves“ istorinis sezonas tęsėsi ir atkrintamosiose. Pirmajame etape Garnettas fiksavo 25,8 taško ir 12,8 atkovoto kamuolio statistiką, o jo vedami „Timberwolves“ užtikrintai 4-1 pranoko Denverio „Nuggets“. Tai buvo pirmasis atvejis, kuomet Minesotos ekipa peržengė pirmąjį atkrintamųjų etapą. Vakarų konferencijos pusfinalyje „Timberwolves“ laukė Sakramento „Kings“ iššūkis. Garnettas geriausias rungtynes šio sezono atkrintamosiose sužaidė tada, kai to reikėjo labiausiai – septintajame serijos mače. Tuomet Garnettas „Kings“ atseikėjo 32 taškus, atkovojo 21 kamuolį ir blokavo 5 metimus, o „Timberwolves“ triumfavo 83:80. „Timberwolves“ žygis baigėsi Vakarų konferencijos finale, kuriame 2-4 buvo nusileista Los Andželo „Lakers“ klubui. Vis dėlto, tai tebėra geriausias „Timberwolves“ sezonas istorijoje, kuris buvo vainikuotas statistiškai geriausiai Garnetto sezonu. Dirkas Nowitzki 2004-2005 m. 26,1 PPG | 9,7 RPG | 3,1 APG Nuotr. Reuters-Scanpix Nowitzki sužaidė savąjį MVP sezoną 2006-2007 m., tačiau jo pabaiga buvo tokia, kurią „Mavs“ klubui ir jo gerbėjams norėtųsi pamiršti kuo greičiau. Vis tik 2004-2005 m. sezonas vokiečiui buvo geresnis tiek statistiškai, tiek komandiškai. Nowitzki pagal rezultatyvumą visoje lygoje buvo ketvirtas, o pagal atkovotus kamuolius pateko į pirmąjį dešimtuką. Būtent tą sezoną „Mavericks“ puolėjas sužaidė geriausias karjeros rungtynes. Susitikime su Hjustono „Rockets“ Nowitzki pelnė 53 taškus (13/27 dvit., 2/5 trit., 21/22 baudos), atkovojo 16 kamuolių ir blokavo 4 metimus. „Mavericks“ reguliarųjį sezoną užbaigė su 58 pergalėmis bei 24 pralaimėjimais ir pagal šį rezultatą buvo treti Vakaruose, tačiau smuktelėjo į ketvirtąją poziciją, nes tuo metu NBA galiojo taisyklė pagal kurią pirmąsias tris vietas išsidalindavo divizionų nugalėtojai. Tai leido Sietlo „SuperSonics“ (52-30) ekipai šoktelėti aukštyn. Pirmajame atkrintamųjų etape „Mavericks“ susitiko su „Rockets“, o šios poros nugalėtojas sprendėsi septintosiose rungtynėse. Tiesa, Nowitzki tąkart nebuvo toks rezultatyvus, kaip įprasta. Jis pelnė 14 taškų ir atkovojo 14 kamuolių, tačiau tokio indėlio buvo daugiau nei pakankama – „Mavericks“ savo varžovus nušlavė 116:76. Vis dėlto visos serijos metu Nowitzki buvo pagrindins „Mavs“ vedlys ir fiksavo 21,3 taško bei 8,9 atkovoto kamuolio statistiką. Antrajame atkrintamųjų etape „Mavericks“ keliai susikirto su reguliariojo sezono nugalėtojais Finikso „Suns“. Nepaisant to, jog po ketverių rungtynių serijos rezultatas buvo lygus (2-2), Dalaso ekipa suklupo dukart paeiliui ir baigė savo pasirodymą. „Mavericks“ neišgelbėjo ir puikus Nowitzki žaidimas penktajame ir šeštajame susitikimuose. Iš pradžių Nowitzki pelnė 34 taškus ir atkovojo 10 kamuolių, o kitose rungtynėse įmetė 28 taškus bei sugriebė 13 kamuolių. Kobe Bryantas, 2005-2006 m. 35,4 PPG | 5,3 RPG | 4,5 APG Nuotr. AP-Scanpix Tokio rezultatyvumo NBA gerbėjai nebuvo matę beveik 20 metų nuo 1986-1987 m. sezono, kuriame Michaelas Jordanas fiksavo 37 taškų vidurkį. Vien 40-ies taškų ribą Bryantas pasiekė net 26 sykius, o 5 kartus buvo fiksuota ir 50-ies taškų riba. Vis dėlto, labiausiai įsimintinas pasirodymas buvo surengtas 2006-ųjų sausį, kuomet „Lakers“ susitiko su Toronto „Raptors“. Bryantas šiose rungtynėse pelnė 81 tašką (21/33 dvit., 7/13 dvit., 18/20 baudos) ir užfiksavo antrą rezultatyviausią pasirodymą NBA istorijoje. Įspūdingą sezoną sužaidęs Bryantas grąžino „Lakers“ į atkrintamąsias – Los Andželo klubas su 45 pergalėmis ir 37 pralaimėjimais užėmė septintąją vietą Vakaruose. Nepaisant įspūdingos statistikos, Bryantui MVP apdovanojimas įteiktas nebuvo – jis atiteko Steve‘ui Nashui iš Finikso „Suns“. Per pirmus keturis serijos mačus Bryantas tokių įspūdingų rodiklių nefiksavo, bet visai komandai reikalai klostėsi puikiai – tris pergales paeiliui pasiekę „Lakers“ pirmavo 3-1. Vis dėlto Los Andželo ekipa per likusią serijos dalį subyrėjo ir patyrusi tris pralaimėjimus paeiliui buvo priversti užbaigti sezoną. „Lakers“ neišgelbėjo ir Bryanto šou šeštajame mače, kuriame pelnė 50 taškų, atkovojo 8 kamuolius bei pridėjo 5 rezultatyvius perdavimus. LeBronas Jamesas, 2011-2012 m. 27,1 PPG | 7,9 RPG | 6,2 APG Nuotr. Reuters – Scanpix Karjeros zenitą pasiekęs LeBronas buvo neabejotinas lyderis žvaigždžių kupinoje Majamio „Heat“ komandoje. Nors tai ir nebuvo rezultatyviausias Jameso sezonas karjeroje, tačiau jis buvo vienas efektyviausių. Jamesas dvitaškius realizuodavo 56 proc. (antras rezultatas karjeroje), o tritaškius – 36 proc. (trečias rezultatas karjeroje). Reguliariojo sezono metu nepersistengę „Heat“ dėl lokauto sutrumpintame reguliariajame sezone iškovojo 46 pergales ir patyrė 20 pralaimėjimų, į priekį užleisdami Čikagos „Bulls“ (50-16). Nepaisant to, Jamesas atsiėmė reguliariojo sezono MVP apdovanojimą. Vis tik atkrintamosiose LeBronas buvo tiesiog nesustabdomas ir savotiškai įrodė, kodėl šis apdovanojimas buvo skirtas jam. Atkrintamosiose Jameso statistika siekė 30,3 taško, 9,7 atkovoto kamuolio ir 5,6 rezultatyvaus perdavimo. Pirmajame etape „Heat“ 4-1 užtikrintai susitvarkė su Niujorko „Knicks“, antrajame – 4-2 buvo nugalėti Indianos „Pacers“, o Rytų konferencijos finale laukė Bostono „Celtics“. „Heat“ vienu metu serijoje atsiliko 2-3 ir Floridos klubui sezonas buvo pakibęs ant plauko. Vis tik šeštosiose rungtynėse Bostone Jamesas atseikėjo 45 taškus (17/22 dvit., 2/4 trit., 5/9 baudos), atkovojo 15 kamuolių ir ištempė „Heat“ į užtikrintą pergalę 98:79. Septintasis ir lemiamas serijos mačas vėl buvo pažymėtas LeBrono šou. Jame Jamesas surinko 31 tašką (8/16 dvit., 1/5 trit., 12/17 baudos), sugriebė 12 kamuolių, o „Heat“ triumfavo 101:88 ir išsikapstė į pagrindinį NBA finalą. Jame „Heat“ ekipa tiek daug problemų nebeturėjo ir seriją laimėjo 4-1. Jos metu Jamesas fiksavo 28,6 taško, 10,2 atkovoto kamuolio bei 7,4 rezultatyvaus perdavimo statistiką bei kartu su pirmuoju NBA čempionų titulu atsiėmė ir finalo serijos MVP apdovanojimą. Kevinas Durantas, 2013-2014 m. 32 PPG | 7,4 RPG | 5,5 APG Nuotr. Reuters-Scanpix Geriausiame karjeros sezone Durantui neprilygo niekas. Rezultatyviausiu lygos krepšininku buvęs Durantas būtent tą sezoną ir sužaidė geriausias karjeros rungtynes. Ironiška, tačiau Durantas 54 taškų kruša nubaudė ne bet ką, o „Golden State Warriors“ klubą. 2014-ųjų sausį KD realizavo 14 dvitaškių iš 19, 5 tritaškius iš 9, 11 baudų iš 13, o prie visa to pridėjo 6 rezultatyvius perdavimus bei 4 sugriebtus kamuolius. Oklahomos „Thunder“ reguliarųjį sezoną užbaigė su 59 laimėjimais ir 23 nesėkmėmis bei Vakarų konferencijoje į priekį užleido tik San Antonijaus „Spurs“ (62-20). Būtent „Spurs“ ir sustabdė „Thunder“ žygį atkrintamosiose. Iki Vakarų konferencijos finalo Durantas per atkrintamąsias fiksavo sau įprastą rezultatyvumą – 31,4 taško per rungtynes, tačiau San Antonijaus ekipai pavyko pristabdyti „Thunder“ lyderį. Serijoje su „Spurs“ Duranto rezultatyvumas smuktelėjo iki 25,8 taško ir Greggo Popovichiaus ekipa serijoje triumfavo 4-2. Stephenas Curry 2015-2016 m. 30,1 PPG | 5,4 RPG | 6,7 APG Nuotr. USA Today Sports-Scanpix 2015-2016 m. sezonas buvo istorinis ne tik Curry, bet ir visai „Golden State Warriors“ komandai. Tuomet Curry tapo pirmuoju ir iki šiol vieninteliu NBA krepšininku, per sezoną pataikiusiu daugiau nei 400 tritaškių. Vieną įspūdingiausių sezono ir karjeros pasirodymų Curry surengė rungtynėse su „Thunder“, kai pelnė 46 taškus (2/8 dvit., 12/14 trit., 6/8 baudos). Tuomet 12 tritaškių buvo geriausias Curry pasiekimas karjeroje, o paskutinį tolimą metimą jis atseikėjo praktiškai iš aikštės vidurio, kuomet iki mačo pabaigos tebuvo likusios 0,6 sekundės. Kaip paaiškėjo, tai buvo pergalingas šūvis. Rungtynėse su Naujojo Orleano „Pelicans“ Curry vos per 36 minutes supurtė 53 taškus ir buvo per tašką nuo karjeros rezultatyvumo rekordo. Visa tai buvo vainikuota istoriniu „Warriors“ sezonu, kuriame Steve‘o Kerro auklėtiniai pasiekė 73 pergales bei suklupo vos 9 sykius. Pirmą kartą NBA istorijoje Curry buvo vienbalsiai išrinktas reguliariojo sezono MVP. Atkrintamųjų metu Curry savo ekipą gelbėti turėjo jau Vakarų konferencijos finale, kuomet „Warriors“ serijoje prieš „Thunder“ atsiliko 1-3. Curry per kitas trejas rungtynes vidutiniškai rinko po 32,7 taško ir iš viso atseikėjo 16 tritaškių bei pasirūpino, kad jo komandos neištiktų fiasko – „Warriors“ žengė į NBA finalą, laimėję seriją 4-3. Vis dėlto su šiuo įspūdingu Curry ir „Warriors“ sezonu komandą visada lydės ir dėmė istoriniame NBA finale. 3-1 serijoje prieš Klivlando „Cavaliers“ pirmavę „Warriors“ pralaimėjo tris sykius paeiliui ir paleido titulą iš rankų. Russellas Westbrookas, 2016-2017 m. 31,6 PPG | 10,7 RPG | 10,4 APG Nuotr. AP – Scanpix 2020-aisiais Westbrooko trigubi dubliai niekam nebekelia nuostabos ir dažnai netgi nėra priimami labai rimtai. Vis tik tai, ką Westbrookas išdarinėjo 2016-2017 m. sezone, amą atėmė daug kam. Westbrookas tapo vos antruoju krepšininku NBA istorijoje, kuris reguliarųjį sezoną užbaigė turėdamas trigubo dublio vidurkius. Iki tol pirmą ir paskutinį kartą toks pasiekimas buvo užfiksuotas 1961-1962 m. sezone, kuomet Oscaras Robertsonas vidutiniškai rinko po 30,8 taško, 12,5 atkovoto kamuolio ir 11,4 rezultatyvaus perdavimo. Lyg to nebūtų gana, Westbrookas tuo metu taip pat buvo rezultatyviausias žaidėjas lygoje ir vienintelis, fiksavęs didesnį nei 30 taškų vidurkį. Nepaisant to, jog „Thunder“ su 47 pergalėmis ir 35 pralaimėjimais Vakarų konferencijoje liko šešti, Westbrookui buvo įteiktas reguliariojo sezono MVP. Oklahomos ekipos žygis atkrintamosiose taip pat baigėsi itin greitai – pirmajame etape „Rockets“ 4-1 eliminavo „Thunder“, tačiau tuo metu Westbrookas kūrė istoriją, kuri yra verta paminėjimo. Jamesas Hardenas 2018-2019 m. 36,1 PPG | 6,6 RPG | 7,5 APG Nuotr. AP- Scanpix Kaip Bryantas fiksavo įspūdingus skaičius 2005-2006 m. sezone, taip pat įspūdingai ir dar net šiek tiek geriau juos štampavo Hardenas. „Rockets“ žvaigždė 40-ies pelnytų taškų ribą buvo pasiekęs 27 kartus, o 50-ies – devynis. Geriausią karjeros pasirodymą Hardenas surengė mače su Niujorko „Knicks“, kuomet atseikėjo 61 tašką, sugriebė 15 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Šią dvikovą po atkaklios kovos 114:110 laimėjo „Rockets“. 2018-ųjų gruodį Hardenas įrašė savo pavardę į NBA metraščius. Rungtynėse su Los Andželo „Lakers“ Hardenas pelnė 50 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimo. Tai buvo ketvirtasis Hardenas trigubas dublis su pusšimčiu taškų – daugiausiai NBA istorijoje. Pagal šį pasiekimą gynėjas nėra aplenktas iki šiol. Vis dėlto, kaip ir Bryanto atveju, Hardenas MVP rinkimuose balsuotojų tąkart neįtikino – naudingiausio žaidėjo apdovanojimas buvo skirtas Milvokio „Bucks“ žvaigždei Gianniui Antetokounmpo. Hardenui koją veikiausiai pakišo komandiniai rezultatai. Minėtame sezone „Rockets“ pasiekė 53 pergales ir patyrė 29 nesėkmes bei Vakarų konferencijoje liko ketvirti. Tuo metu „Bucks“ su 60 laimėjimų ir 22 pralaimėjimais tapo Rytų konferencijos nugalėtojais. Atkrintamosios „Rockets“ ekipai prasidėjo sklandžiai – pirmajame etape 4-1 buvo nugalėta Jutos „Jazz“ komanda, tačiau Vakarų konferencijos pusfinalyje „Warriors“ barjeras ir vėl buvo per aukštas. Nepaisant to, jog serijoje su „Warriors“ Hardenas fiksavo 34,8 taško, 7 atkovotų kamuolių ir 5,5 rezultatyvaus perdavimo statistiką, „Rockets“ turėjo pripažinti varžovų pranašumą 2-4. Nors „Rockets“ sezonas atkrintamosiose nebuvo ilgas, tačiau Hardenas šiuo metu yra užfiksavęs patį rezultatyviausią sezoną 21-ajame amžiuje ir septintą rezultatyviausią sezoną per visą NBA istoriją.

