Bilietai į olimpinę atranką Kaune galios perkeltai datai

Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) ir Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) paskelbė, jog olimpinės atrankos krepšinio turnyrai vyks 2021 metų birželio 29-liepos 4 dienomis. Šios kovos turėjo vykti šių metų birželio 23-28 dienomis, bet dėl COVID-19 viruso, kartu su olimpinėmis žaidynėmis buvo perkeltos į kitus metus.

Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) pranešime spaudai skelbia, kad sirgaliai, kurie buvo įsigiję bilietus į „Žalgirio“ arenoje vyksiantį turnyrą, gali būti ramūs. Visi bilietai automatiškai yra perkeliami ir galios naujai renginio datai: 2021 m. birželio 29 – liepos 4 dienomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu dėl kompensavimo už atšauktus renginius, pirkėjai, kuriems netinka naujo renginio data, per 60 kalendorinių dienų (nuo gegužės 15 iki liepos 14 d. imtinai) gali kreiptis į info@bilietai.lt dėl kompensacijos už įsigytus bilietus. Pirkėjams sutikus, bus suteiktas kuponas, kurį reikės panaudoti per 12 mėnesių, atsiskaitant už kitus organizatoriaus renginius. Nepanaudojus kupono, pirkėjas per 14 dienų turės teisę kreiptis į info@bilietai.lt dėl pinigų grąžinimo. Sirgaliams rekomenduojama pasilikti bilietus, nes jie artėjant renginiui brangs.

„Paaiškėjus naujai turnyro datai galime nuraminti sirgalius, kad visi bilietai, kuriuos jie buvo įsigiję, galios ir kitų metų turnyrui Kaune. Smagu, kad sirgaliai tiki rinktine ir dar net nepaaiškėjus finalo dalyviams yra užpildyta daugiau nei trečdalis arenos į finalines rungtynes. Manome, kad laukia tikrai geras turnyras ir su sirgalių užnugariu galime įveikti šį etapą bei vėl dalyvauti olimpinėse žaidynėse“, – sakė LKF generalinis sekretorius-direktorius Mindaugas Špokas.