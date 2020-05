COVID-19 pakoregavo „Paskutinio šokio“ darbų pabaigą: „Trijų minučių darbas virto trijų valandų“

Nuotr.: Reuters – Scanpix

Nuotr. Reuters – Scanpix

„Paskutinio šokio“ direktorius Jasonas Hehiras atskleidė, kad koronaviruso pandemija smarkiai pakoregavo šios dokumentikos darbų pabaigą bei pasidalijo kitomis filmo detalių subtilybėmis.

„Paskutinį šokį“ iš pradžių buvo planuojama rodyti vykstant NBA finalo serijai, tačiau tomis dienomis, kai rungtynės nebūtų vykusios.

„2020-ųjų sausio 1-ąją nebuvome paruošę nė vienos serijos, – „The Los Angeles Times“ pasakojo Hehiras. – „Šis skaičius prieš kovo 16-ąją, kai viskas buvo sustabdyta, padidėjo iki trijų.“

Koronaviruso pandemija pakoregavo kūrybinės grupės darbus. Paskutinius du „Paskutinio šokio“ epizodus komanda buvo priversta užbaigti dirbdami namuose, mat du iš penkių montažo grupės narių užsikrėtė koronavirusu.

„Įprastomis sąlygomis aš galėjau pereiti per koridorių, stabtelti ties montažo grupės biuru ir pasiūlyti jiems išbandyti vieną ar kitą kadrą arba kitokią dainą tam tikroje vietoje.vKuomet dirbome iš namų, visos šios diskusijos buvo vykdomos per „Zoom“ programą, o failas būdavo atsiunčiamas man, kurį gaudavau per elektroninį paštą.

Tuomet turėdavau atsisiųsti failą bei įkelti jį į „Vimeo“ platformą ir tuomet peržiūrėjęs atsiųstą failą pažymėdavau pastabas ir tada turėdavome dar vieną susitikimą. Procesas, kuris įprastai užtrukdavo tris minutes, pavirto į trijų valandų darbą, kuris retkarčiais truko ir porą dienų“, – prisiminė Hehiras.

Vis tik „Paskutinio šokio“ direktorius įsitikinęs, kad galutinis produktas dėl to nenukentėjo.

„Manau, kad 9 ir 10 serijos yra vienos geriausių visoje dokumentikoje. Šie epizodai buvo sukurti visą laiką dirbant iš namų, bet galvoju, kad dėl to nepraradome nė lašo kokybės“, – teigė Hehiras.

Koronaviruso sukeltos sąlygos lėmė ir tai, kad į interneto platybes buvo nutekintos pirmosios 8 serijos prieš planuotą jų pasirodymo datą. Vis tik šios problemos buvo išspręstos ir paskutinių dviejų epizodų programišiai pasiekti negalėjo.

Paklaustas, ką galvoja apie tai, kad žmonės pasinaudojo galimybe išvysti minėtąsias serijas anksčiau nei kiti, Hehiras pasidalijo dvejopa nuomone.

„Jeigu norėjote sukčiauti ir žiūrėti nebaigtą serijos versiją, tuomet galėjote ją rasti. Atlygis, kurį žmonės gavo, sulaukę originalios išleidimo dienos buvo toks, kad jie pamatė užbaigtą serijų versiją. Tokią versiją, kokią ir norėjome, kad būtų pamatyta.

Jie taip pat galėjo dalintis emocijomis su savo draugais ar šeimos nariais – lygiai taip pat, lyg būtų žiūrėję tiesioginę rungtynių transliaciją“, – sakė Hehiras.

„Esu šiek tiek nusivylęs, kad kai kurie žmonės žiūrėjo neužbaigtą produktą. Jie išėmė pyragą iš orkaitės, kai jis vis dar nebuvo iškepęs. Negaliu sustabdyti žmonių nuo to darymo, tačiau nekantraudamas laukiu paskutinių dviejų serijų, kuomet visi žiūrovai stebės užbaigtą produktą. Šiuo metu neturime daug vienybės momentų, kuriais galėtume džiaugtis kartu su visais“, – užbaigė Hehiras.

Devintasis ir dešimtasis „Paskutinio šokio“ epizodai Lietuvoje pasirodys jau pirmadienį 10 val. Lietuviai šią dokumentiką gali stebėti „Netflix“ platformoje.