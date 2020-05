Michaelas Jordanas: „Būčiau pasirašęs sutartį su „Bulls“ siekti septintojo titulo“

Nuotr.: AP – Scanpix

Po to, kai 1997-1998 metų sezone iškovojo šeštąjį NBA titulą, Michaelas Jordanas būtų sutikęs pratęsti savo karjerą Čikagos „Bulls“ klube, rašo ESPN.

Michael Jordan Pozicija: SF, SG Amžius: 57 Ūgis: 199 cm Svoris: 98 kg Gimimo vieta: JAV

Tai paaiškėjo pasirodžius paskutinėms dokumentinio serialo „Paskutinis šokis“ dalims, kuriose apie tai prakalbo ir pats Jordanas.

„Jeigu visiems vyrukams, kurie laimėjo 1998 metais, būtų pasakę: „Mes jums duosime vienerių metų kontraktus pabandyti laimėti septintąjį kartą“, manote, kad jie būtų pasirašę? Taip, jie būtų pasirašę. Ar aš būčiau pasirašęs sutartį vieneriems metams? Taip, aš būčiau pasirašęs kontraktą. Aš ir iki tol pasirašiau vienerių metų sutartis“, – sakė Jordanas.

Kalbos apie tai, kad tai bus paskutinis legendinės „Bulls“ sudėties sezonas, prasidėjo dar prieš 1997-1998 metų sezoną, kai komandos generalinis direktorius Jerry Krause’as Philui Jacksonui pasakė, kad po šių metų jis nebebus vyriausiuoju treneriu.

Dėl to tą sezoną Jacksonas pavadino „Paskutiniu šokiu“. Be to, apie Jacksono likimą Krause’as atskleidė ir viešumoje.

Visgi iškovojus dar vieną titulą, Jacksonas sulaukė komandos savininko Jerry Reinsdorfo pasiūlymo likti komandoje.

„Iškovojus šeštąjį titulą, aš jam pasiūliau galimybę sugrįžti. Pasakiau, kad nusipelnei galimybės grįžti, nepaisant to, kas buvo pasakyta anksčiau“, – atskleidė Reinsdorfas.

Jacksonas pasiūlymo atsisakė.

„Pasakiau, kad turėčiau atsipūsti. Nemaniau, kad tai buvo teisinga Krause’o atžvilgiu, žinojau, kad jam tai būtų sunku priimti“, – teigė Jacksonas.

„Bulls“ savininkas Reinsdorfas aiškino, kad komandą reikėjo atnaujinti, kadangi senstančių krepšininkų sutartys tapo pernelyg išpūstos. Jis įvardijo Scottie Pippeną, Dennisą Rodmaną, Steve’ą Kerrą ir Roną Harperį.

„Jie nebuvo verti tų pinigų, kuriuos ketino gauti rinkoje“, – pažymėjo Reinsdorfas.

Jis pridėjo, kad Jacksonas nebuvo suinteresuotas komandos atsinaujinimu. „Tai ir buvo pabaiga. Viskas baigėsi savaime. Jeigu būtume turėję sveiką Michaelą Jordaną, o Philas būtų norėjęs sugrįžti, tuomet neabejoju, kad su Krause’u būtume atnaujinę sudėtį ir per kelis metus subūrę čempionišką komandą. Bet tai negalėjo įvykti akimirksniu“, – sakė Reinsdorfas.

Stebint šiuos Reinsdorfo pareiškimus, Jordanas pakėlė savo antakius, o jo veide atsirado netikra šypsena.

„Jau 1997-1998 metų sezono pradžioje Krause’as pasakė, kad Philas gali laimėti visas 82 rungtynes, bet jis daugiau komandos netreniruos, – sakė Jordanas. – Tad kai Philas pasakė, kad tai bus paskutinis šokis, būtent tai ir buvo. Žinojome, kad jie nesiruošia išlaikyti komandos.

Ar Philas būtų pasiryžęs bandyti laimėti septintąjį titulą? Taip. Pippeną būtų reikėjus įtikinti. Bet jeigu Philas būtų likęs, turėtume Dennisą, MJ, o mes bandytume laimėti septintąjį titulą, tai Pippenas nebūtų to praleidęs.“

Jordanas mano, kad jis didžiausią meistriškumą pasiekė būtent 1998 metais, o šį čempionų titulą pavadino geriausiu iš visų. Visgi paklaustas, ar jam buvo malonu pasitraukti esant viršūnėje, Jordanas atsakė neigiamai.

„Tai pykdo, nes jaučiau, kad galime laimėti septintąjį titulą. Tikrai tuo tikėjau. Galbūt ir nebūtume to padarę, bet net neturėti galimybės to padaryti, tai yra kai kas, ko negaliu priimti. Tiesiog negaliu to priimti“, – kalbėjo Jordanas.

Galiausiai Jacksonas paliko savo postą, Pippenas ir Kerras buvo išmainyti, komanda atsisveikino ir su Rodmanu, o Jordanas antrą kartą baigė karjerą, tiesa, ir vėl tik laikinai. Taip „Bulls“ pradėjo atsinaujinimo procesą.

Po sezono Jacksonas paskutinį kartą sukvietė visą komandą. Kiekvienas žaidėjas turėjo ant lapelio užrašyti, ką jam reiškė būti šioje komandoje. Po to visi krepšininkai garsiai perskaitė savo lapelius ir juos sumetė į dėžę. Jordanas parašė poemą.

„Mes Jordaną kartais matėme kaip chuliganą, bet tą dieną jis visiems mums parodė empatiją, – prisiminė Kerras. – Tuomet visi savo popierius sumetėme į dėžę, Philas išjungė šviesas ir mūsų užrašus uždegė. Tai – vienas galingiausių dalykų, kuriuos esu matęs.“