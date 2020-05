Krepšinio klasika: su Nashu lyginto Pauliaus Jankūno vienintelis trigubas dublis

Koronavirusui sustabdžius krepšinio sezonus visame pasaulyje, tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo prisiminti klasikines įvairių lygų rungtynes. Kas dieną pateiksime jums po vieną atrinktą susitikimą, kurį aprašysime ir pakviesime peržiūrėti laisvu laiku.

Šešiasdešimtoji pirmoji dvikova – 2014 metų LKL finalas, kuriame Paulius Jankūnas surinko pirmąjį karjeros trigubą dublį.

Lietuvos krepšinio lygoje per 21 metus, per 92 rungtynes, per šimtus žaidėjų niekas nebuvo atlikęs trigubo dublio svarbiausioje sezono serijoje.

2014 metų gegužės 28 dieną Kauno „Žalgirio“ puolėjas Paulius Jankūnas tapo pirmojo LKL istorijoje trigubo dublio finale autoriumi.

Tuomet „Žalgiris“ pirmąjį kartą istorijoje finale kovėsi su Klaipėdos „Neptūnu“, o trečiose serijos rungtynėse uostamiestyje Jankūnas per 31 minutę pelnė 15 taškų (3/8 dvit., 3/4 trit.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir taip surinko 31 naudingumo balą.

„Žalgirio“ kapitonas jau įpusėjus mačui galėjo užuosti neeilinį pasiekimą. Po dviejų kėlinių jis buvo pelnęs 9 taškus, atkovojęs 8 kamuolius ir atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus.

Dvigubą dublį Jankūnas pasiekė ketvirtojo kėlinio viduryje, kai atkovojo dešimtąjį kamuolį. Rezultatyvių perdavimų jis tada turėjo 8.

Penkių paskutinių dvikovos minučių užteko atlikti paskutiniams dviem perdavimams.

Iš pradžių Jankūnas rado po krepšiu Artūrą Gudaitį ir šis mesdamas į krepšį išprovokavo pražangą. Žalgirietis įmetė antrą baudą, taip padėdamas Jankūnui įsirašyti devintąjį rezultatyvų perdavimą.

Po kelių atakų Jankūnas rado Javtoką, tačiau šio metimas tikslo nepasiekė. Aukštaūgis pasitaisė jau kitoje atakoje. Justinas Dentmonas nepataikė tritaškio, Jankūnas atkovojo kamuolį puolime, perdavė jį Javtokui, ir šis kabliu kaire ranka pelnė taškus.

Paulius Jankūnas Komanda: Kauno Žalgiris

Pozicija: PF Amžius: 36 Ūgis: 205 cm Svoris: 107 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

„Steve'as Nashas!“ – taip praeidami pro Paulių Jankūną, jam šaukė komandos draugai.

„Nežinojau nieko, – po rungtynių „BasketNews.lt“ paklaustas, ar jautė, kad pasiekė trigubą dublį, atsakė Jankūnas. – Treneris Priitas Vene po rungtynių pasakė ir truputį nustebino, nes tikrai nesitikėjau.

Aišku smagu, bet tie dubliai, žinote… Vieną dieną dublis, kitą dieną gali būti visi nuliai. Svarbu, kad laimėjome.“

„Žalgiris“ susitikime triumfavo 82:75 ir LKL finalo serijoje išsiveržė į priekį 2-1. Finalo seriją jie laimėjo 4-2.

Po 2014-ųjų finalo serijos nė vienas LKL žaidėjas lemiamoje sezono stadijoje tokio rezultato neužfiksavo. Jankūnas antrojo trigubo dublio kol kas neįsirašė.

Anot LRT žurnalisto Ryčio Kazlausko straipsnio, LKL istorijoje iš viso buvo atlikta 10 trigubų dublių. Jankūno trigubas dublis yra vienintelis per pastaruosius 12 metų.

10 rezultatyvių perdavimų iki šiol tebėra Jankūno rekordas žaidžiant profesionaliai.

