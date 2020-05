„Rytas“ pasirinko žaisti FIBA Čempionų lygoje

lvl

Klubas eina spirale zemyn i isnykima. Gaus keliais simtais stuku daugiau. Ilgiau varzybos tesis. Keliom bereiksmem pergalem daugiau. Ir viskas. O cia "pliusai": Savivaldybes parama turetu mazeti Remeju isvis nebus Sugadins santykiai su Uleb ir Eurolyga Zemesnis lygis, i kuri zaidejus prisikviest bus dar sunkiau Tas pats galioja ir garsiajai jaunimo piramidei. Tuoj visi issilakstys, nuo Marcelos iki Echodo. I arena rinksis po 500 zmoniu Per televizija ziurimumas smuks Klubas negali egzistuoti su tokia politika ir tokia valdzia. Manau B Tribuna turetu imtis kazko. Kad ir kaip juos visi koliotu, atrodo, kad jie vieninteliams, kuriems sis klubas is tikruju rupejo ir rupi per 20 metu. Dar Vainauskai. Visi kiti sarlatanai tik ateina pasisildyt prie savivaldybes pinigu arba pazaist krepsinio menedzeri. Geda!!!