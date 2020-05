10 geriausių individualių sezonų LKL istorijoje

Nuotr.: BNS, AP-Scanpix Nuotr. BNS, AP-Scanpix Praėjusią savaitę apžvelgus geriausius individualius NBA sezonus, tinklalapis „BasketNews.lt“ šįkart siūlo grįžti į gimtinę ir prisiminti įspūdingiausius krepšininkų sezonus Lietuvos krepšinio lygoje. Paminėtieji sezonai taip pat nėra išvardyti nuo prasčiausio iki geriausio ar atvirkščiai, o tiesiog išdėlioti chronologine tvarka. Gintaras Einikis 1994-1995 m. 27 PPG | 10,8 RPG | 1,5 APG | 31,9 EFF Statistiškai geriausias LKL sezonas istorijoje. Didesnio pelnomų taškų ir renkamų naudingumo balų vidurkių neturėjo joks kitas LKL žaidęs krepšininkas. Būtent šiame sezone Einikis taip pat sužaidė geriausias rungtynes LKL istorijoje. 1995-ųjų kovo 31-ąją, rungtynėse su Kauno NECA, Einikis vos per 24 minutes pelnė 61 tašką (30/34 dvit., 0/3 trit., 1/1 baudos), atkovojo 12 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 68 naudingumo balus. „Žalgiris“ šias rungtynes laimėjo daugiau nei užtikrintai – 120:85. Tai nebuvo vienintelis toks įspūdingas Einikio pasirodymas. Spalio 15-osios dvikovoje su Kauno „Olimpu“ Einikis surengė 50 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 50 naudingumo balų pasirodymą. „Žalgirio“ centras taip pat dvejose rungtynėse surinko 41 tašką, o per 37-erias reguliariojo sezono rungtynes Einikis 30-ies taškų ribą pasiekė 12 kartų. Einikio žaidimo epizodai nuo 03:40: „Žalgiris“ reguliariajame sezone pasiekė 36 pergales, patyrė 4 pralaimėjimus ir užėmė pirmąją vietą, o toks Einikio dominavimas uždirbo jam antrąjį MVP apdovanojimą per pirmuosius du LKL sezonus. Pūkis atkrintamosiose apsukų nemažino – šioje sezono stadijoje jo statistika siekė 20,3 taško, 10,3 atkovoto kamuolio, 1,4 bloko ir 24,3 naudingumo balo. Pagal pelnomus taškus, atkovotus kamuolius bei naudingumo balus „Žalgirio“ centras buvo pirmas visoje lygoje. Geriausią pasirodymą atkrintamosiose Einikis surengė pirmose pusfinalio rungtynėse su „Šiauliais“. Tuomet puolėjas pelnė 36 taškus (11/12 trit., 2/2 trit., 8/8 baudos), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 45 naudingumo balus. Finalo serijoje „Žalgiris“ susitiko su „Atletu“, o Einikis pagrindiniu pergalės kalviu buvo trečiajame serijos mače. Tąkart centras per 40 minučių įmetė 27 taškus (9/18 dvit., 1/2 trit., 6/7 baudos), sugriebė 12 kamuolių, blokavo 3 metimus bei surinko 31 naudingumo balą. Nė karto atkrintamųjų metu nepralaimėjęs „Žalgiris“ finalo seriją laimėjo 3-0 ir iškovojo antrąjį LKL titulą. Einikis finalo serijoje vidutiniškai rinko po 14,7 taško, 13,7 atkovoto kamuolio ir 22,7 naudingumo balo bei buvo pripažintas šios serijos MVP. Žydrūnas Ilgauskas 1994-1995 m. 22,2 PPG | 13,9 RPG | 0,8 APG | 30,8 EFF Taip jau sutapo, jog du statistiškai geriausi sezonai LKL istorijoje buvo sužaisti tais pačiais metais. Kol Einikis dominavo „Žalgiryje“, Ilgauskas paskui save tempė „Atleto“ komandą. Ilgauskui priklauso atkovotų kamuolių rekordas – joks kitas LKL krepšininkas vieno sezono metu nesugriebė tiek kamuolių, kiek tai padarė „Atleto“ centras. Pagal atliktus blokus (vid. 3 blk.) Ilgauskas šį sezoną į priekį užleido tik vieną krepšininką – Eurelijų Žukauską, kuris vidutiniškai atlikdavo net po 4,7 bloko per rungtynes. Geriausias sezono ir karjeros LKL rungtynes Ilgauskas sužaidė 1995-ųjų sausio 14-ąją su Plungės „Olimpo“ ekipa. Tąkart „Atleto“ aukštaūgis pelnė 33 taškus (14/22 dvit., 5/6 baudos), sugriebė 28 kamuolius, atlikus 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 53 naudingumo balus. 28 atkovoti kamuoliai vieneriose rungtynėse iki šiol tebėra LKL rekordas. Ilgauskas bent du kartus buvo itin arti trigubo dublio. Jau trečiajame sezono mače su Vilniaus „Statyba“ Ilgauskas pelnė 26 taškus, atkovojo 14 kamuolių bei blokavo 8 metimus. Tuo metu dvikovoje su „Šilute“ kaunietis taip pat atseikėjo 26 taškus, sugriebė 10 kamuolių ir atliko 8 blokus. Geriausias rungtynes atkrintamosiose Ilgauskas sužaidė prieš tą patį „Olimpą“. Antrajame ketvirtfinalio serijos mače Ilgauskas pelnė 32 taškus (13/19 dvit., 1/2 trit., 3/6 baudos), atkovojo 11 kamuolių, blokavo 3 metimus bei surinko 40 naudingumo balų. Toks Ilgausko pasirodymas padėjo „Atletui“ išlyginti serijos rezultatą, o trečiąsias rungtynes taip pat laimėjo Kauno klubas ir taip prasibrovė į pusfinalį. Jame „Atletas“ 2-0 pranoko Kauno „Laverą“. Vis tik Ilgauską sustabdyti pavyko „Žalgiriui“. „Atleto“ lyderis žaidė tik dvejose finalo serijos rungtynėse, per kurias vidutiniškai rinko po 9 taškus, 9 atkovotus kamuoliuss ir 11,5 naudingumo balo. Joey Vickery 1995-1996 m. – 23,4 PPG | 3,3 RPG | 4,3 APG | 24,7 EFF Vickery buvo rezultatyviausias ir antras naudingiausias 1995-96 m. LKL sezono krepšininkas. Plungės „Olimpo“ legionieriaus pastangų dėka Žemaitijos klubas reguliariajame sezone su 25 pergalėmis ir 11 nesėkmių užėmė trečiąją vietą bei buvo itin arti antroje pozicijoje likusio „Žalgirio“ (27-9). Kanadietis žaidė visose 36-eriose reguliariojo sezono rungtynėse ir visose pelnė dviženklį taškų skaičių. Vis tik fenomenaliausią pasirodymą Vickery surengė rungtynėse su Panevėžio „Lietkabeliu“. 1996-ųjų kovo 2-ąją Vickery per 33 minutes pelnė 54 taškus (5/8 dvit., 13/19 trit., 5/5 baudos), atliko 12 rezultatyvių perdavimų, perėmė 8 ir atkovojo 4 kamuolius bei surinko 68 naudingumo balus, taip pakartodamas Einikio pasiekimą. „Olimpas“ šią dvikovą laimėjo daugiau nei užtikrintai – 134:82. 13 pataikytų tritaškių tebėra LKL rekordas, o 134 taškai – trečias rezultatyviausias vienos komandos pasirodymas lygos istorijoje. Vis dėlto toks sėkmingas sezonas Vickery naudingiausio krepšininko apdovanojimo neatnešė. Jis atiteko kitam „Olimpo“ legionieriui Timui Brooksui, kuris per 18 sužaistų mačų fiksavo 16 taškų, 2,6 atkovoto kamuolio, 5,4 rezultatyvaus perdavimo ir 18,7 naudingumo balo statistiką. Tiesa, Vickery prasčiau atrodė atkrintamųjų metu. Per penkerias sužaistas rungtynes amerikietis vidutiniškai rinko po 9,6 taško, 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir 8,8 naudingumo balo. Vienintelis „Olimpo“ legionieriaus blykstelėjimas buvo pirmajame pusfinalio serijos mače su „Žalgiriu“, kuomet Vickery atseikėjo 26 taškus (5/10 dvit., 4/8 trit., 4/4 baudos), atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 24 naudingumo balus. Vis tik amerikiečio pastangų nepakako – „Žalgiris“ tąkart laimėjo 90:87. Antroje serijos dvikovoje kauniečiai taip pat laimėjo 73:71 bei prasibrovė į LKL finalą. Andrius Giedraitis 1997-1998 m. 19 PPG | 4,4 RPG | 4,5 APG | 25 EFF Vilniaus „Sakalų“ komandos lyderiu buvęs Giedraitis pasirūpino, jog jo komanda reguliariajame sezone liktų antroje turnyrinės lentelės vietoje. Stabilumą viso sezono metu demonstravęs Giedraitis vos vieneriose rungtynėse nesurinko dviženklio taškų skaičiaus. Po reguliariojo sezono komandos skilo į dvi grupes: į vieną iš jų pateko 1-4 vietas užėmusios komandos, į kitą – 5-8 pozicijas užėmę klubai. Tai reiškė, kad „Sakalams“ (13-5) reikėjo žaisti su „Žalgirio“ (17-1), „Olimpo“ (13-5) ir „Atleto“ (10-8) komandomis. Būtent šioje atkarpoje Giedraitis spindėjo ryškiausiai. Per šešerių rungtynių atkarpą „Sakalų“ gynėjas fiksavo 27,7 taško, 5,3 atkovoto kamuolio, 4,3 rezultatyvaus perdavimo ir 32,5 naudingumo balo statistiką. Geriausią sezono ir antrojo etapo pasirodymą Giedraitis surengė prieš „Atletą“, kuomet pelnė 36 taškus (8/11 dvit., 2/2 trit., 14/16 baudos), atkovojo 6 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei surinko 40 naudingumo balų. „Sakalai“ po antrojo etapo dar labiau sustiprino savo pozicijas ir atkrintamąsias pasitiko užtikrintai būdami antroje vietoje. Pirmajame etape, kuriame Giedraitis ir surengė geriausią pasirodymą, sostinės klubas susitiko su „Šiauliais“. Trečiosiose serijos rungtynėse „Sakalų“ lyderis pelnė 32 taškus (9/12 dvit., 0/1 trit., 14/15 baudos), atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 33 naudingumo balus. „Sakalai“ šventė pergalę 95:80 ir seriją laimėję 3-0, pateko į pusfinalį. Pirmajame serijos mače „Sakalai“ šventė pergalę, bet tačiau po to pralaimėjo dvejas rungtynes paeiliui ir turėjo kautis dėl LKL bronzos. Vis dėlto „Sakalams“ sėkmė nenusišypsojo ir čia – serijoje dėl trečiosios vietos 0-3 buvo pralaimėta Vilniaus „Statybai“. Nepaisant to, Giedraitis buvo statistiškai geriausias ir tarp daugiausiai atkrintamųjų rungtynių sužaidusių krepšininkų. 1997-1998 m. atkrintamosiose Giedraitis fiksavo 20,8 taško, 4,8 atkovoto kamuolio, 4,4 rezultatyvaus perdavimo ir 22 naudingumo balų statistiką. Ramūnas Šiškauskas 2002-2003 m. 17,5 PPG | 3,3 RPG | 2,5 APG | 19,9 EFF Šiškauskas buvo naudingiausias šio LKL reguliariojo sezono krepšininkas, o jo vedamas Vilniaus „Lietuvos rytas“ su 33 pergalėmis ir 3 nesėkmėmis užėmė pirmąją vietą. Geriausią sezono mačą Šiškauskas sužaidė su „Žalgiriu“. 2002-ųjų lapkričio 2-ąją Šiškauskas pelnė 33 taškus (9/12 dvit., 3/6 trit., 6/8 baudos), atkovojo 10 ir perėmė 3 kamuolius, surinko 36 naudingumo balus bei nukalė „Lietuvos ryto“ pergalę 90:80. Dar vieną įsimintiną pasirodymą Šiškauskas surengė rungtynėse su „Šiauliais“, kuomet varžovams atseikėjo 22 taškus (6/6 dvit., 2/4 trit., 4/4 baudos), sugriebė 4 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 34 naudingumo balus. Tiesa, atkrintamųjų metu Šiškausko rodikliai šiek tiek smuktelėjo: vid. 13 taškų, 3,5 atkovoto kamuolio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 12,3 naudingumo balo per 10 sužaistų rungtynių. Geriausias atkrintamųjų rungtynes Šiškauskas sužaidė finalo serijoje su „Žalgiriu“. Trečiajame serijos mače Šiškauskas įmetė 18 taškų (6/8 dvit., 2/7 trit.), sugriebė 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 20 naudingumo balų. „Lietuvos rytas“ tąkart laimėjo 75:63 ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Vis tik čempionų titulas atiteko „Žalgiriui“, seriją laimėjusiam 4-2. Tanoka Beardas 2004-2005 m. 19,4 PPG | 10,8 RPG | 2,4 APG | 26,1 EFF Nuotr. BNS Tuo metu Beardas tapo vos trečiuoju krepšininku LKL istorijoje, kuriam reguliariojo sezono metu pavyko fiksuoti dvigubo dublio vidurkį, o „Žalgiris“, kaip ir įprasta, buvo LKL lyderis. Pirmąją vietą reguliariajame sezone užėmę kauniečiai šį sezoną iškovojo 21 pergalę bei patyrė 3 nesėkmes. Įspūdingiausią sezono pasirodymą centras surengė mače su „Atletu“, kuomet pelnė 26 taškus (9/12 dvit., 1/2 trit., 5/7 baudos), atkovojo 19 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus ir surinko 42 naudingumo balus. Panašiai kliuvo ir „Panevėžio“ klubui. 2004-ųjų gruodį Beardas į Aukštaitijos klubo krepšį supurtė 30 taškų (11/16 dvit. 8/11 baudos), atkovojo 13 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir susitikimą baigė surinkęs 40 naudingumo balų. Beardas aukštą lygmenį išlaikė ir atkrintamųjų metu, tačiau labiausiai sublizgėjo tuomet, kai „Žalgiriui“ to reikėjo labiausiai – finalinėje serijoje su „Lietuvos rytu“. Ketvirtajame finalo serijos mače Beardas sužaidė geriausias rungtynes atkrintamosiose, kuomet pelnė 20 taškų (6/9 dvit., 1/3 trit., 5/8 baudos), atkovojo 16 ir perėmė 4 kamuolius bei surinko 30 naudingumo balų. „Žalgiris“ šias rungtynes laimėjo 88:71 ir taip serijoje padėjo tašką, laimėdami ją 4-0. Beardo statistika finalinėje serijoje siekė 19,5 taško, 12,8 atkovoto kamuolio ir 22,5 naudingumo balo. Chuckas Eidsonas 2008-2009 m. 11,3 PPG | 3,4 RPG | 3,1 APG | 15,1 EFF Nuotr. AP-Scanpix Nors šie skaičiai vargiai prilygsta tiems, kuriuos fiksavo kiti sąraše išvardyti krepšininkai, Eidsonas buvo vienas „Lietuvos ryto“ lyderių. Pagal pelnomus taškus jis komandoje buvo trečias, pagal atliekamus rezultatyvius perdavimus – pirmas, o pagal naudingumo balus – antras. Amerikietis įsimintiną pasirodymą sugebėjo surengti ir reguliariajo sezono mače su „Šiauliais“, kai pelnė 22 taškus (4/5 dvit., 2/4 trit., 8/9 baudos), atliko 7 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 6 ir perėmė 5 kamuolius bei surinko 36 naudingumo. Vis tik įspūdingoji šio Eidsono sezono dalis slypi atkrintamosiose. Jų metu gynėjo statistikos rodikliai šoktelėjo iki 17,4 taško, 4,2 atkovoto kamuolio, 5,3 rezultatyvaus perdavimo ir 24,3 naudingumo balo. Ryškiausiomis spalvomis Eidsonas sušvito finalo serijoje. Jau pirmajame serijos mače amerikietis į „Žalgirio“ krepšį supurtė 30 taškų (5/10 dvit., 3/6 trit., 11/13 baudos), atliko 6 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 12 pražangų bei surinko 36 naudingumo balus. Tuo metu geriausias sezono rungtynes „Lietuvos ryto“ vedlys sužaidė penktosiose LKL finalo rungtynėse. Tuomet Eidsonas pelnė 34 taškus (6/13 dvit., 3/8 trit., 13/17 baudos), atkovojo 10 kamuolių, išprovokavo 14 pražangų, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 39 naudingumo balus. „Lietuvos rytas“ finalo seriją laimėjo 4-1, nors „Žalgiris“ reguliariajame sezone nė karto nebuvo pralaimėjęs. Finalo serijos MVP tapęs Eidsonas fiksavo 22 taškų, 4,6 atkovoto kamuolio, 5,4 rezultatyvaus perdavimo ir 28,2 naudingumo balo statistiką. Mindaugas Kuzminskas 2009-2010 m. 16,9 PPG | 6,2 RPG | 2,3 APG | 20,2 EFF Nuotr. Alfredo Pliadžio (sportas.info) Kuzminsko lūžio sezonas „Šiauliuose“, kuriame jis buvo trečias pagal rezultatyvumą ir antras pagal naudingumą krepšininkas visoje lygoje. Geriausią sezono atkarpą 20-metis Kuzminskas sužaidė 2010-ųjų kovą. Tuo metu „Šiauliai“ susitiko su Kauno „Aisčiais“, „Lietuvos rytu“ ir „Žalgiriui“. Dvikovoje su „Aisčiais“ Kuzminskas pelnė 24 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 34 naudingumo balus. Mače su „Lietuvos rytu“ – 27 taškai, 7 atkovoti kamuoliai ir 32 efektyvumo balai, o rungtynėse su „Žalgiriu“ – 21 taškas, 8 atkovoti kamuoliai bei 27 naudingumo balai. Per šią atkarpą Kuzminsko rodikliai siekė 24 taškus, 6,7 atkovoto kamuolio ir 31 naudingumo balą. Apskritai, Kuzminskas reguliarųjį sezoną užbaigė itin stipriai ir per paskutinius 7 susitikimus vidutiniškai rinko po 22,1 taško, 5,9 atkovoto kamuolio, 2,4 rezultatyvaus perdavimo bei 26,4 naudingumo balo. Atkrintamųjų metu Kuzminsko apsukos nemažėjo. Ketvirtfinalio seriją „Šiauliai“ prieš Panevėžio „Techasą“ laimėjo 2-0, o Kuzminskas pirmajame mače pelnė 24 taškus, antrajame – 22. Vis tik pusfinalio serijoje jaunąjį „Šiaulių“ lyderį sustabdė „Žalgiris“. Tuomet Kauno ekipa serijoje triumfavo 2-0, o Kuzminskas pirmajame mače buvo sulaikytas iki 4 taškų, o antrajame susitikime – 10-ies. Nepaisant to, Kuzminskas reabilitavosi bronzinėje serijoje su Utenos „Juventus“. Per tris mačus „Šiaulių“ puolėjas vidutiniškai rinko po 17,3 taško, 6,7 atkovoto kamuolio ir 17,3 naudingumo balo, o jo ekipa serijoje triumfavo 3-0. Jonas Valančiūnas 2011-2012 m. 14,7 PPG | 7,7 RPG | 0,7 APG | 21,9 EFF Nuotr. AP-Scanpix Prieš pradedant karjerą NBA, Valančiūnas Lietuvą paliko su trenksmu. Nepaisant to, jog buvo 19-metis, Valančiūnas visoje LKL rikiavosi trečias pagal pelnomus taškus, antras – pagal atkovojamus kamuolius ir pirmas – pagal renkamus naudingumo balus. Rezultatyviausias sezono ir karjeros LKL rungtynes JV sužaidė jau ketvirtajame ture. Tąkart mače su Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“ Valančiūnas per 35 minutes pelnė 25 taškus (8/10 dvit., 9/9 baudos), sugriebė 12 kamuolių, blokavo 6 metimus bei surinko 38 naudingumo balus. Dar vieną puikų pasirodymą uteniškis surengė ir mače su Palangos „Nagliu“, kai įmetė 22 taškus (8/10 dvit., 6/6 baudos), atkovojo 11 kamuolių ir susitikimą baigė surinkęs 35 naudingumo balus. Puikus žaidimas viso sezono metu ir „Lietuvos ryto“ užimta antroji pozicija turnyrinėje lentelėje lėme, kad Valančiūnui buvo įteiktas MVP apdovanojimas. 2011-2012 m. sezone „Lietuvos rytas“ ir „Žalgiris“ automatiškai pateko į pusfinalį, tad atkrintamosiose Lietuvos krepšinio flagmanai sužaidė viso labo penkerias rungtynes. Geriausios atkrintamųjų rungtynės Valančiūnui buvo antrasis pusfinalio mačas su „Šiauliais“, kuriame jis pelnė 23 taškus (7/14 dvit., 9/10 baudos), atkovojo 7 kamuolius, išprovokavo 7 pražangas bei surinko 28 naudingumo balus. Serija su „Žalgiriu“ tokia sėkminga nebuvo nei „Lietuvos rytui“, nei 20-ies jau sulaukusiam Valančiūnui. Finalo serijoje JV per trejas rungtynes vidutiniškai rinko po 10,3 taško, 4,6 atkovoto kamuolio ir 16 naudingumo balų. Kauno klubas finalo seriją laimėjo sausu rezultatu 3-0. Laurynas Birutis 2017-2018 m. 14,9 PPG | 7,3 RPG | 0,9 APG | 20,8 EFF Nuotr. BNS 2017-2018 m. sezoną Birutis po ketverių metų pertraukos tapo pirmuoju LKL žaidėju, kuriam reguliariajame sezone pavyko perlipti 20-ies naudingumo balų ribą. „Šiauliams“ atstovavęs Birutis pirmavo visoje LKL pagal pelnomus taškus, atkovojamus kamuolius blokuojamus metimus ir, be abejo, renkamus naudingumo balus. Vienas geriausių sezono ir karjeros rungtynių Birutis sužaidė 2018-ųjų kovo 4-ąją su Utenos „Juventus“. Tuomet centras per 31 minutę pelnė 27 taškus (12/14 dvit., 1/1 trit.), atkovojo 6 kamuolius, blokavo 3 metimus ir surinko 37 naudingumo balus, o „Šiauliai“ varžovus nušlavė 120:84. Puikų pasirodymą Birutis surengė ir dvikovoje su Alytaus „Dzūkija“, kurioje įmetė 19 taškų (7/14 dvit., 5/5 baudos), sugriebė 12 kamuolių ir surinko 33 naudingumo balus. Sėkmingai veikęs Biručio ir Donato Sabeckio duetas „Šiauliams“ leido iškovoti 16 pergalių, kurių užteko penktajai pozicijai. Tai buvo aukščiausia „Šiaulių“ užimta vieta reguliariajame sezone nuo 2011-2012 m. Atkrintamosiose Birutis savo žaidimo kartelę pakėlė dar aukščiau. Trečiajame ketvirtfinalio serijos mače jis sužaidė geriausias karjeros rungtynes LKL ir pelnė 24 taškus (7/11 dvit., 10/10 baudos), atkovojo 7 kamuolius, išprovokavo 12 pražangų bei surinko 38 naudingumo balus. Tuo metu ketvirtosiose rungtynėse „Šiaulių“ lyderis įmetė 18 taškų (6/10 dvit., 6/6 baudos), sugriebė 8 kamuolius, išprovokavo 8 pražangas, blokavo 3 metimus ir surinko 33 naudingumo balus. Apskritai, ketvirtfinalio serijoje Birutis fiksavo 17 taškų, 6 atkovotų kamuolių, 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir 24,5 naudingumo balo statistiką. Nepaisant net ir tokio žaidimo, Biručio pastangų „Šiaulių“ ekipai nepakako – „Lietkabelis“ ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-1.

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Lietuvoje esantys žalgiriečiai vėl rinkosi į treniruotę Čempionų lyga toliau medžioja Europos taurės klubus: bando pervilioti bent 4 ekipas „Bulls“ savininkas džiaugiasi Karnišovo atvykimu: „Esu tikras, kad priėmėme teisingą sprendimą“ Melavimu Jordaną apkaltinęs Grantas: „Buvę komandos draugai žino, jog 90 proc. filmo – nesąmonė“ „Knicks“ klubo vadovybėje – du naujokai „Žalgirio“ arenos balsas Žiurauskas: apie savo darbo specifiką, kuriozus ir dainas su Kalniečiu Rodyti komentarus Naujausi

Geriausi Atrinkti (0) Visi (2) rg Tu teisus: Pts 24.9 eef 29.3 +1 Atsakyti a_White37 Patrick Jones is Olimpo galejot paminet - jis tikrai buvo nerealus zaidejas ir turejo ispudinga sezona +3 Atsakyti Rodyti daugiau komentarų Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą. >

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 2

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.