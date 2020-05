„Lietkabelis“ pateikė paraišką dėl dalyvavimo Europos taurėje

:)

Stai, prasau, Liekabelis - klubas mazame mieste su 1 mln. biudzetu. Stabiliai konkurencingas ir LKL, ir Europoje patriuksmauja. Surenkama patraukli komanda be kazkokiu rimtesniu skolu. Sumanaus ir ekonomisko valdymo pavyzdys. Neprisiperka neaiskiu zaideju, kuriuos tuoj pat tenka atleisti. Be teisesaugos isikisimo neapsieita, bet vis tiek pastato Vilniaus klubo diletantus i vieta, kurie, turedami komanda krepsinio salies sostineje niekaip negali surinkti 5 mln. biudzeto, todel, apkaltine visus aplinkui, bega pas ta, kuris suteiks laikina prieglobsti. Issivalys tas skolas, bet tokia profesionalu vadyba tuoj vel ju pridarys, tai kas is to?