„Ryto“ talentas Ąžuolas Tubelis keliasi į NCAA

Debiliuk, taip debiliuk. Tubelis is Marciulionis gali iseiti i NCAA.be jokių išpirkų ir apribojimų lygiai kaip išėjo Kriisa is zalgirio, pamirsai jau? Marekui pateiktas naujas pasiulymas,jis niekur nebega. Geriau papasakok kodel is zelionkos pabego Kriisa, Kulboka, Motiejunas ir kiti?