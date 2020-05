10 geriausių individualių sezonų moderniosios Eurolygos istorijoje

Nuotr.: Reuters, ITAR-TASS-Scanpix Nuotr. Reuters, ITAR-TASS-Scanpix Pastarąsias dvi savaites tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlė prisiminti geriausius individualius NBA ir LKL pirmenybių krepšininkų sezonus, o šį kartą bus apžvelgti įspūdingiausi krepšininkų metai iš moderniosios Eurolygos istorijos. Renkant 10 įspūdingiausių asmeninių sezonų, į jį nebuvo įtraukti 2000-2001 m. sezone puikius sezonus turėję Podgoricos „Budučnost“ centras Dejanas Tomaševičius ir Bolonijos „Fortitudo“ puolėjas Gregoras Fučka. Tomaševičiaus statistika siekė 22,9 taško, 11,5 atkovoto kamuolio, 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir 30,9 naudingumo balo. Pastarasis skaičius – didžiausias moderniosios Eurolygos istorijoje. Vis tik Tomaševičius minėtąjį sezoną sužaidė viso labo 12 rungtynių, 10 iš jų – grupės etape, kuriame „Budučnost“ varžovais buvo „Barcelona“, Frankfurto „Skyliners“, Londono „Towers“, Salonikų PAOK ir Veronos „Muller“. Kadangi dauguma grupės varžovų nebuvo aukščiausio kalibro komandos, o lyginant su kitais žaidėjais sužaistas rungtynių yra mažiausias, buvo nuspręsta Tomaševičiaus neįtraukti. Tuo metu Fučka tame pačiame sezone vidutiniškai rinko po 19,7 taško, 8,4 atkovoto kamuolio, 0,7 rezultatyvaus perdavimo ir 25,2 naudingumo balo. Kaip ir Tomaševičiaus atveju, Fučka grupių etape susidūrė ne su pačiais stipriausiais varžovais. „Fortitudo“ žaidė prieš Kauno „Žalgirį“, Zadaro „Zadar“, Lugano „Snakes“, Madrido „Estudiantes“ ir Atėnų „Peristeri“ klubus. Nepaisant to, jog „Fortitudo“ pasiekė Eurolygos pusfinalį, pirmenybė buvo suteikta vėlesniuose sezonuose žaidusiems krepšininkams dėl išaugusio turnyro pajėgumo. 10 geriausių asmeninių sezonų nėra išvardyti nuo prasčiausio iki geriausio ar atvirkščiai, o tiesiog išdėlioti chronologine tvarka. Alphonso Fordas 2001-2002 m. 24,8 PPG | 4,8 RPG | 3,2 APG | 23,4 EFF Šis legendinis gynėjas aukščiausią pavarą įjungė nuo pat sezono pradžios. Pirmose dvejose sezono rungtynėse su Stambulo „Efes Pilsen“ ir Berlyno ALBA Fordas atseikėjo po 28 taškus ir sėkmingai vedė Pirėjo „Olympiakos“ į pergales. Rezultatyviausią asmeninį sezono pasirodymą amerikietis surengė mače su Malagos „Unicaja“, kuomet pelnė 34 taškus (9/16 dvit., 4/6 trit., 4/6 baudos), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 24 naudingumo balus. Vis tik geriausios Fordo rungtynės buvo prieš ALBA, kai atsakomajame mače jis vėl įmetė 28 taškus (6/10 dvit., 2/5 trit., 10/10 baudos), atkovojo 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 8 pražangas bei surinko 33 naudingumo balus. „Olympiakos“ A grupėje liko trečioje vietoje, iškovojusi 10 pergalių ir patyrusi 4 nesėkmes. Daugiau nei 10 pergalių reguliariajame sezone pasiekė viso labo trys klubai. „Top 16“ etape Fordas geriausias rungtynes sužaidė tada, kai komandai reikėjo labiausiai. Dvikovoje su Atėnų „Panathinaikos“ Fordas atseikėjo 33 taškus (6/13 dvit., 3/6 trit., 12/15 baudos), atkovojo 3 kamuolius, išprovokavo 10 pražangų ir surinko 30 naudingumo balų. Vis tik „Olympiakos“ nusileido 78:88, o kaip parodė laikas, šis pralaimėjimas buvo lemiamas ir Pirėjo klubui užkirto kelią į finalo ketvertą. „Panathinaikos“ „Top 16“ etapą baigė su 5 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu, kai „Olympiakos“ – 4 laimėjimais ir 2 nesėkmėmis. Nepaisant to, Fordas „Top 16“ etape demonstravo puikią statistiką. Per šešerias šio etapo rungtynes amerikietis fiksavo 25 taškų (53 proc. dvit., 37 proc. trit.), 6,3 atkovoto kamuolio, 3,2 rezultatyvaus perdavimo ir 26,7 naudingumo balo statistiką. Mirsadas Turkčanas 2002-2003 m. 14,6 PPG | 11,8 RPG | 2,1 APG | 24 EFF Vien reguliariajame 2002-2003 m. sezone Turkčanas buvo surengęs ne vieną įsimintiną pasirodymą. Absoliučiai geriausias sezono rungtynes turkas sužaidė su „Panathinaikos“. Tuomet puolėjas pelnė 19 taškų (6/8 dvit., 2/3 trit., 1/2 baudos), atkovojo 16 ir perėmė 7 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 43 naudingumo balus, o Sienos „Montepaschi“ triumfavo 77:69. Dar vieną įspūdingą pasirodymą Turkčanas surengė prieš Podgoricos „Budučnost“. Paskutiniajame reguliariojo sezono mače puolėjas pelnė 24 taškus (6/10 dvit., 2/3 trit., 6/7 baudos), atkovojo 13 ir perėmė 4 kamuolius, blokavo 3 metimus bei surinko 40 naudingumo balų. Tuo metu „Montepaschi“ (6-8) savo varžovus nušlavė 112:49 ir taip įsiropštė į „Top 16“ etapą, už nugaros palikdami Kauno „Žalgirį“ (5-9). Rungtynėse su Kauno ekipa Turkčanas taip pat fiksavo puikius skaičius. Pirmajame mače jis pelnė 19 taškų (4/7 dvit., 3/4 trit., 2/5 baudos), sugriebė 11 ir perėmė 4 kamuolius bei surinko 30 naudingumo balų. Antrajame – 21 taškas (7/10 dvit., 1/1 trit., 4/4 baudos), 13 atkovotų kamuolių ir 32 naudingumo balai. Nepaisant to, kad „Montepaschi“ į „Top 16“ etapą pateko kaip šešta B grupės komanda, Italijos klubas E grupėje sugebėjo triumfuoti ir taip prasibrauti į finalinį ketvertą. Geriausias „Top 16“ rungtynes Turkčanas sužaidė prieš tą patį „Panathinaikos“. Tuomet turkas surinko 24 taškus (8/9 dvit., 2/3 trit., 2/5 baudos), 10 atkovotų kamuolių, 7 išprovokuotas pražangas ir 36 naudingumo balus. Apskritai, šiame etape Turkčanas fiksavo 16,3 taško, 11,8 atkovoto kamuolio, 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir 27 naudingumo balų statistiką. Tokie puolėjo skaičiai neliko nepastebėti ir jis buvo pripažintas „Top 16“ etapo MVP. Vis tik Turkčanas pradingo, kai jo komandai reikėjo labiausiai. Pusfinalyje su Trevizo „Benetton“ puolėjas per 29 minutes nepėlnė nė taško (0/4 dvit., 0/2 trit.), atkovojo 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, užsidirbo 5 asmenines pražangas ir surinko -3 naudingumo balus, o „Montepaschi“ nusileido 62:65. „Montepaschi“ lyderiui reabilituotis pavyko bronzinėje dvikoje. Tuomet Turkčanas mače su Maskvos CSKA pelnė 16 taškų (2/6 dvit., 2/5 trit., 6/6 baudos), atkovojo 14 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 30 naudingumo balų. Turkčanas vien antroje pusėje surinko 14 taškų, o Fordo dvitaškis rungtynių pabaigoje lėmė „Montepaschi“ pergalę 79:78. Arvydas Sabonis 2003-2004 m. 16,7 PPG | 10,7 RPG | 2,4 APG | 26,3 EFF 2003-2004 m. sezone 40-metis Arvydas Sabonis įrodė, kad amžius – tik skaičius ir fiksavo tokius skaičius, kokių galėtų pavydėti dauguma aukščiausią karjeros zenitą pasiekusių žaidėjų. Jau pirmosiose sezono rungtynėse Sabonis prieš „Panathinaikos“ pelnė 15 taškų (4/6 dvit., 7/10 baudos), atkovojo 9 kamuolius, išprovokavo 8 pražangas ir surinko 26 naudingumo balus, o „Žalgiris“ Kauno sporto halėje triumfavo 80:74. Tuo metu dvikovoje su Malagos „Unicaja“ Sabonis pademonstravo dar aukštesnę klasę – pelnė 23 taškus (9/11 dvit., 1/2 trit., 2/3 baudos), sugriebė 8 kamuolius, išrašė 4 blokus ir surinko 34 naudingumo balus. Reguliariajame sezone Sabo statistika siekė 15,9 taško, 10,3 taško, 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir 26,4 naudingumo balus. Tokie skaičiai niekam nepraslydo pro akis ir Sabonis atsiėmė MVP apdovanojimą. „Žalgiris“ B grupėje iškovojo 6 pergales, patyrė 8 pralaimėjimus ir, užėmęs šeštąją vietą, pateko į „Top 16“ etapą. Jau pirmajame mače su Stambulo „Ulker“, Sabonis surengė geriausią asmeninį sezono pasirodymą – jis pelnė 25 taškus (6/7 dvit., 2/2 trit., 7/9 baudos), atkovojo 16 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 9 pražangas bei surinko 47 naudingumo balus. Dar rezultatyviau Sabonis sužaidė istoriškai skaudžiame pralaimėjime su „Maccabi“. Tąkart „Žalgirio“ puolėjas įmetė 29 taškus (6/7 dvit., 4/6 trit., 5/8 baudos), sugriebė 9 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir susitikimą baigė surinkęs 36 naudingumo balus. Per visas šešerias „Top 16“ etapo rungtynes Sabonis vidutiniškai rinko po 18,2 taško, 11,5 atkovoto kamuolio, 2,8 rezultatyvaus perdavimo ir 26 naudingumo balus bei atsiėmė „Top 16“ etapo MVP apdovanojimą. Anthony Parkeris 2004-2005 m. 18 PPG | 5,3 RPG | 3,6 APG | 24,9 EFF MVP apdovanojimą 2004-2005 m. sezone atsiėmęs Parkeris buvo praktiškai nesustabdomas. Geriausiose sezono rungtynėse su Vilerbano ASVEL amerikietis pelnė 33 taškus (13/17 dvit., 7/8 baudos), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 10 pražangų bei surinko 47 naudingumo balus. Pagal pastarąjį rodiklį tai buvo trečias geriausias pasirodymas to sezono Eurolygoje. Paminėjimo verta dvikova ir su „Montepaschi“, kuomet Parkeris atseikėjo 28 taškus (8/13 dvit., 2/3 trit., 6/6 baudos), atkovojo 9 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 40 naudingumo balų. Nuo Parkerio taiklių dūrių kentėjo ir „Žalgiris“. Pirmoje tarpusavio dvikovoje gynėjas pelnė 19 taškų, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 20 naudingumo balų, kuomet antroje įmetė 31 tašką, perėmė 4 kamuolius, išprovokavo 8 pražangas bei susitikimą užbaigė su 35 naudingumo balais. „Maccabi“ reguliariajame sezone iškovojo 10 pergalių, patyrė 4 pralaimėjimus ir B grupėje užėmė pirmąją vietą. „Top 16“ etapo rungtynėse su „Montepaschi“ Parkeris buvo itin arti trigubo dublio. Jis pelnė 22 taškus (5/8 dvit., 2/2 trit., 6/9 baudos), atkovojo 11 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus bei surinko 40 naudingumo balų. Tel Avivo klubas „Top 16“ etapą užbaigė be pralaimėjimų ir užtikrintai žengė į ketvirtfinalį, kuriame susitiko su Pezaro „Scavolini“ ekipa. Antrajame serijos mače Parkeris surinko 20 taškų (6/7 dvit., 0/1 trit., 8/10 baudos), 6 atkovotus kamuolius ir 28 naudingumo balus bei išvedė „Maccabi“ į finalo ketvertą. Finalo ketverte „Maccabi“ komandoje pirmuoju smuiku jau griežė Šarūnas Jasikevičius, tačiau savo indėlį įdėjo ir Parkeris. Per dvejas rungtynes gynėjas fiksavo 12,5 taško, 4,5 rezutlatyvaus perdavimo, 4 atkovotų kamuolių ir 14,5 naudingumo balo statistiką bei svariai prisidėjo prie „Maccabi“ komandos triumfo. Andrejus Kirilenka 2011-2012 m. 14,1 PPG | 7,5 RPG | 2,4 APG | 24,2 EFF Nuotr. Reuters-Scanpix Dar vienas Eurolygos MVP laureatas. Nors reguliariajame sezone Kirilenka sužaidė viso labo 5 mačus, tolimesniuose etapuose rusas demonstravo įspūdingą sportinę formą bei įrodė, kad tą sezoną rungtyniavo NBA kalibro krepšininkas. Galingą Kirilenkos žaidimą pajuto ir „Žalgiris“. „Žalgirio“ arenoje Maskvos CSKA puolėjas per 32 minutes pelnė 17 taškų (6/10 dvit., 1/2 trit., 2/4 baudos), atkovojo 15 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, blokavo 4 metimus bei surinko 37 naudingumo balus. Tuo metu mače su Malagos „Unicaja“ rusas per 35 minutes įmetė 17 taškų (1/2 dvit., 1/1 trit., 12/13 baudos), atkovojo 9 ir perėmė 6 kamuolius, išprovokavo 7 pražangas bei surinko 39 naudingumo balus, taip surengdamas antrą geriausią to Eurolygos sezono pasirodymą. Savo ruožtu CSKA reguliarųjį sezoną užbaigė nepatyrusi nė vieno pralaimėjimo ir iškovodama visas 10 pergalių. Stabiliai gerai „Top 16“ etape žaidęs Kirilenka vidutiniškai rinko po 11,2 taško, 5,3 atkovoto kamuolio, 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir 19,8 naudingumo balo. Ketvirtfinalio serijoje su Bilbao „Basket“ Kirilenkos žvaigždė suspindo ryškiau. Antrajame serijos mače CSKA puolėjas pelnė 20 taškų (4/6 dvit., 1/5 trit., 9/12 baudos), atkovojo 12 kamuolių ir surinko 31 naudingumo balą. Tuo metu ketvirtosiose rungtynėse jis pasižymėjo 23 taškais (3/4 dvit., 4/7 trit., 5/8 baudos), 8 atkovotais kamuoliais ir 29 naudingumo balais. CSKA šią dvikovą laimėjo 73:71 ir pateko į finalinį ketvertą, kuriame Kirilenka vėl buvo vienas iš lyderių. Pusfinalyje su „Panathinaikos“ jis pelnė 17 taškų (4/9 dvit., 2/4 trit., 3/7 baudos), atkovojo 9 kamuolius, blokavo 4 metimus ir surinko 25 naudingumo balus. Itin atkaklioje dvikovoje pergalę 66:64 šventė CSKA. Tuo metu tragiškai pasibaigusiame finale Kirilenka buvo geriausias CSKA krepšininkas. Jis įmetė 12 taškų (3/4 dvit., 1/1 trit., 3/4 baudos), atkovojo 10 kamuolių ir mačą baigė su 25 naudingumo balais. Kirilenka CSKA gretose buvo vienintelis krepšininkas, surinkęs dviženklį naudingumo balų skaičių. Bobanas Marjanovičius 2014-2015 m. 16,6 PPG | 10,7 RPG | 1 APG | 25,7 EFF Nuotr. BasketNews.lt/M.Gailiūnas Belgrado „Crvena Zvezda“ gretose spindėjęs Marjanovičius 2014-2015 m. sezoną tapo daugelio varžovų baubu. Viena iš labiausiai nuo Bobano nukentėjusių komandų tapo Klaipėdos „Neptūnas“. Belgrade vykusioje dvikovoje Marjanovičius per 33 minutes pelnė 24 taškus (11/13 dvit., 2/4 baudos), atkovojo 12 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 36 naudingumo balus. Tiesa, klaipėdiečiai gali pasigirti ir tuo, jog buvo vienintelė komanda, kuriai rimčiau pavyko sulaikyti „Crvena Zvezda“ milžiną. Uostamiestyje Marjanovičius pelnė 11 taškų, sugriebė 3 kamuolius bei surinko 8 naudingumo balus. Tai buvo vienintelis atvejis viso sezono metu, kai Marjanovičius nepasiekė dviženklės naudingumo balų ribos. Tuo metu mače su Stambulo „Galatasaray“ serbas atseikėjo 23 taškus (7/10 dvit., 9/11 baudos), atkovojo 17 kamuolių, išprovokavo 8 pražangas bei surinko 39 naudingumo balus, taip surengdamas vieną geriausių asmeninių sezono pasirodymų. Pergales „Crvena Zvezda“ ekipai skynęs Marjanovičius ištempė ją iki antrosios D grupės vietos. 6 pergales ir 4 nesėkmes patyrusi „Crvena Zvezda“ į priekį užleido tik „Olympiakos“ (8-2). „Top 16“ etape Marjanovičiaus šėlsmas tęsėsi, tačiau komandos pergalių skaičius stabtelėjo. Serbijos ekipos negelbėjo net ir geriausias puolėjo sezono pasirodymas. Dvikovoje su ALBA Marjanovičius pelnė 27 taškus (9/12 dvit., 9/11 baudos), atkovojo 10 kamuolių, išprovokavo 8 pražangas bei surinko 40 naudingumo balų, tačiau „Crvena Zvezda“ suklupo 68:73. Apskritai, per 14 sužaistų rungtynių „Top 16“ etape, Marjanovičius vidutiniškai rinko po 16,4 taško, 10,6 atkovoto kamuolio, 1 rezultatyvų perdavimą ir 26,2 naudingumo balo. Vis tik „Crvena Zvezda“ iškovojo tik 4 pergales ir su Eurolyga turėjo atsisveikinti. Nando De Colo 2015-2016 m. 19,4 PPG | 3,6 RPG | 5 APG | 24,3 EFF Nuotr. AFP - Scanpix Viso reguliariojo sezono metu De Colo buvo stabiliai geras, tačiau prancūzui pavyko driokstelėti rungtynėse su Bambergo „Brose“. Tuomet CSKA gynėjas per 30 minučių pelnė 27 taškus (7/9 dvit., 3/5 trit., 4/4 baudos), atliko 11 rezultatyvių perdavimų bei surinko 33 naudingumo balus. CSKA reguliariajame sezone suklupo viso labo sykį ir, iškovojusi 9 pergales, užtikrintai triumfavo D grupėje. Atėjus „Top 16“ etapo kovoms, De Colo motoras dar labiau užsikūrė. Per 12 sužaistų rungtynių prancūzas vos sykį pelnė mažiau nei 19 taškų, o vieną įspūdingiausių pasirodymų surengė prieš „Žalgirį“. Tuomet De Colo per 30 minučių įmetė 26 taškus (5/7 dvit., 3/4 trit., 7/7 baudos), atkovojo 7 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 6 pražangas ir surinko 35 naudingumo balus. Viso „Top 16“ etapo metu De Colo vidutiniškai rinko po 21 tašką (52 proc. dvit., 52 proc. trit.), 4,9 rezultatyvaus perdavimo, 4,1 atkovoto kamuolio ir 26,8 naudingumo balo. Užtikrintai „Crvena Zvezda“ barjerą ketvirtfinalyje peržengusi CSKA pateko į finalinį ketvertą, kuriame De Colo įjungė aukščiausią pavarą. Pusfinalyje su Krasnodaro „Lokomotiv“ prancūzas per 33 minutes pelnė 30 taškų (9/14 dvit., 2/4 trit., 6/6 baudos), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 3 kamuolius bei surinko 30 naudingumo balų. Būtent De Colo baudos metimai rungtynių pabaigoje įtvirtino CSKA pergalę 88:81. Finale Rusijos ekipos laukė Stambulo „Fenerbahče“ klubas. Šiose rungtynėse ir vėl spindėjo De Colo. Gynėjas aikštelėje išbuvo 28 minutes, per kurias atseikėjo 22 taškus (5/12 dvit., 1/3 trit., 9/10 baudos), atliko 7 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 11 pražangų ir mačą baigė su 26 naudingumo balais. Vien pratęsimo metu De Colo surinko 10 taškų, taip CSKA ekipai nukaldamas Eurolygos trofėjų. Tiek finale, tiek pusfinalyje puikiai žaidęs gynėjas atsiėmė finalinio ketverto MVP trofėjų, tapdamas trečiuoju žaidėju Eurolygos istorijoje, kuriam per vieną sezoną pavyko tapti tiek reguliariojo sezono, tiek finalo ketverto naudingiausiu žaidėju. Ekpe Udoh 2016-2017 m. 12,1 PPG | 7,8 RPG | 2,2 APG | 20,7 EFF Nuotr. Arnaud Andrieu/SIPA-Scanpix Udoh toli gražu nebuvo taškų rinkimo mašina, tačiau užtikrinta kova dėl atšokusių kamuolių ir dominavimas baudos aikštelėje puolėjui leido demonstruoti itin efektyvų žaidimą. Nepaisant to, kartas nuo karto Udoh iššaudavo ir puolime, o tai bendrą jo statistiką gerino dar labiau. Pavyzdžiui, mače su „Galatasaray“ puolėjas pelnė 21 tašką (8/12 dvit., 5/6 baudos), atkovojo 13 kamuolių bei surinko 31 naudingumo balą. Vieną geriausių sezono pasirodymų Udoh surengė mače su „Crvena Zvezda“, kuomet pelnė 15 taškų (5/7 dvit., 5/9 baudos), atkovojo 9 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, blokavo 5 metimus, išprovokavo 7 pražangas ir surinko 34 naudingumo balus. Naujojo formato Eurolygoje, kuomet reguliariajame sezone visos komandos tarpusavyje žaidžia du kartus, „Fenerbahče“ su 18 pergalių ir 12 pralaimėjimų liko penkti ir ketvirtfinalyje susitiko su Atėnų „Panathinaikos“. Geriausias serijos rungtynes Udoh sužaidė antrajame serijos mače, kuriame per 35 minutes pelnė 22 taškus (11/14 dvit.), atkovojo 9 kamuolius, blokavo 2 metimus ir surinko 34 naudingumo balus. Tuo metu „Fenerbahče“ seriją laimėjo užtikrintai 3-0 bei pateko į finalinį ketvertą. Jame Udoh buvo tiesiog mašina. Pusfinalyje su „Real“ į trigubą dublį besitaikęs puolėjas per 39 minutes pelnė 18 taškų (8/12 dvit., 2/2 baudos), atkovojo 12 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus ir surinko 36 naudingumo balus bei atvedė Stambulo ekipą į pergalę 84:75. Finale su „Olympiakos“ Udoh apsukų praktiškai nemažino. Per 37 minutes jis pelnė 10 taškų (1/2 dvit., 8/10 baudos), atkovojo 9 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, blokavo 5 metimus, išprovokavo 6 pražangas bei surinko 29 naudingumo balus. „Fenerbahče“ triumfavo 80:64, o finalo ketverto metu vidutiniškai po 14 taškų, 10,5 atkovoto kamuolio, 6 rezultatyvius perdavimus ir 32,5 naudingumo balo rinkęs Udoh buvo pripažintas finalo ketverto MVP. Luka Dončičius 2017-2018 m. 16 PPG | 4,8 RPG | 4,3 APG | 21,5 EFF Nuotr. „BasketNews.lt“/V.Mikaitis Luka magija Europos krepšinio gerbėjai galėjo pasidžiaugti jau metais anksčiau nei NBA aistruoliai. Joks 18-metis nedemonstravo to, ką išdarinėjo Dončičius. Geriausias karjeros rungtynes Eurolygoje slovėnas sužaidė su Milano „AX Armani Exchange“ ekipa, kuriai atseikėjo 27 taškus (5/9 dvit., 2/5 trit., 11/12 baudos), atkovojo 8 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimius, išprovokavo 10 pražangų bei surinko 41 naudingumo balą. Dončičiaus talentu įsitikinti galėjo ir „Žalgirio“ arena. Tąkart Dončičius į „Žalgirio“ krepšį suleido 28 taškus (5/7 dvit., 4/6 trit., 6/6 baudos), sugriebė 9 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir aikštelę paliko sąskaitoje turėdamas 35 naudingumo balus. „Real“ vunderkindo negąsdino ir garsūs vardai. Dvikovoje su tuometiniais čempionais, „Fenerbahče“, Dončičius pelnė 20 taškų, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, atkovojo 8 kamuolius bei surinko 37 naudingumo balus. Madrido ekipa su 19 pergalių bei 11 pralaimėjimų liko penktoje reguliariojo sezono vietoje, tačiau nepaisant to, po 16,9 taško, 4,8 atkovoto kamuolio, 4,6 rezultatyvaus perdavimo ir 22,7 naudingumo balo rinkęs Dončičius buvo pripažintas naudingiausiu Eurolygos krepšininku. Ketvirtajame ketvirtfinalio serijos mače su „Panathinaikos“ Dončičius įmetė 17 taškų (1/1 dvit., 4/8 trit., 3/4 baudos), atliko 5 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 7 pražangas bei surinko 24 naudingumo balus, o jo vedamas „Real“ triumfavo 89:82 ir pateko į finalinį ketvertą. Finalo ketverte slovėno statistika siekė 15,5 taško 5 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus ir 17,5 naudingumo balo. „Real“ pusfinalyje pranoko CSKA, o finale – „Fenerbahče“ ir Dončičiui buvo įteiktas finalo ketverto MVP apdovanojimas. Shane‘as Larkinas 2019-2020 m. 22,2 PPG | 3,1 RPG | 4,1 APG | 25,8 EFF Nuotr. BasketNews.lt/D. Lukšta Nors šis sezonas oficialiai nebuvo užbaigtas ir jame jokių apdovanojimų dalijama nebuvo, tačiau galima neabejoti, kad MVP prizas buvo rezervuotas Larkinui. Stambulo „Anadolu Efes“ lyderis iš toli atakavo 50,9 proc. (88 iš 173 trit.) taiklumu ir pretendavo tapti pirmuoju Eurolygos žaidėju istorijoje, tritaškius metusiu didesniu nei 50 proc. tikslumu (išmetus daugiau nei 150 tritaškių). Net jeigu šis procentas ir būtų kiek nukritęs, jis vis tiek būtų tapęs pirmuoju krepšininku, kuriam tritaškių taiklumą pavyko išlaikyti virš 45 proc. ribos (išmetus 173 tritaškius). Negalima nepaminėti Larkino šou lapkričio 29-ąją, kuomet į Miuncheno „Bayern“ krepšį jis supurtė 49 taškus (5/7 dvit., 10/12 trit., 9/10 baudos), atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius, išprovokavo 5 pražangas ir surinko 53 naudingumo balus. 49 taškai – absoliučiai rezultatyviausias pasirodymas, o 53 naudingumo balai – penktas geriausias rezultatas per visą Eurolygos istoriją. Tuo metu 10 tikslių tritaškių – pakartotas Eurolygos rekordas. Tiek pat tritaškių 2014-aisias buvo įskraidinęs ir Andrew Goudelockas. Larkinas šį sezoną uždarė ne ką mažiau triukšmingai. Kaip parodė laikas, paskutinėse sezono rungtynėse amerikietis į „Olympiakos“ krepšį sumetė 40 taškų (3/6 dvit., 10/15 trit., 4/4 baudos), atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo ir perėmė po 3 kamuolius bei surinko 44 naudingumo balus. Vis tik tai nebuvo du vieninteliai atvejai, kai Larkinas peržengė 40 naudingumo balų ribą. Dvikovoje su ASVEL gynėjas pelnė 29 taškus (3/4 dvit., 6/9 trit., 5/5 baudos), atliko 7 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 6 kamuolius, išprovokavo 7 pražangas bei surinko 45 naudingumo balus. Larkinas šį sezoną 6 kartus buvo pripažintas geriausiu turo krepšininku, o vienu metu tokia apdovanojimų serija truko keturis turus paeiliui. Amerikietis dar du kartus nuskynė ir geriausio mėnesio krepšininko apdovanojimą, tad galima tik spėlioti, kuo būtų pasibaigęs šis istorinis Larkino sezonas.

