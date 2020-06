Dar vienos krizės akivaizdoje – praktiškai idealus NBA sugrįžimo planas

Nuotr.: USA Today, Reuters – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija Nuotr. USA Today, Reuters – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija Pastarosios savaitės Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) buvo tarsi amerikietiški kalneliai Walto Disnėjaus pramogų parke. Optimizmo kupinas savaites dėl galimo sezono atnaujinimo keitė dienos, kuomet buvo keliamos diskusijos, kad sugrąžinti krepšininkus ant parketo gali ir nepavykti. Vis dėlto ketvirtadienį NBA oficialiai patvirtino, kad 2019-2020 m. sezonas bus pratęstas. 22 komandos ant parketo Disnėjaus pramogų parke įrengtoje arenoje žengs liepos 31-ąją. Didžiausi nuopelnai už įgyvendinimą turėti tekti NBA komisarui Adamui Silveriui, kuriam spręsti ekstremalią padėtį tenka jau ne pirmą kartą. Nuo 2014-ųjų vasario NBA komisaro pareigas einantis Silveris turėjo bene tris rimtus iššūkius, du iš jų – šį sezoną. Galime prisiminti, kad vos prisėdęs ant Davido Sterno ilgą laiką šildytos kėdės, Silveris turėjo gesinti gaisrą Los Andžele, kai buvęs „Clippers“ savininkas Donaldas Sterlingas įklimpo į rasizmo skandalą. Nepaisant to, jog komisaro pareigas Silveris ėjo tik gerą mėnesį, jis ėmėsi drastiškų veiksmų – privertė Sterlingą parduoti „Clippers“ klubą ir uždraudė jam visą likusį gyvenimą dalyvauti bei lankytis bet kokioje veikloje, susijusioje su NBA. Tuo metu praėjusių metų rudenį Hjustono „Rockets“ generalinis vadybininkas Darrylas Morey iššaukė NBA konfliktą su Kinija po to, kai viešai išreiškė paramą Honkongo protesto šalininkams. Kai Steve‘as Kerras šiuo klausimu vargiai galėjo suregzti sakinį, LeBronas Jamesas be didesnių užuolankų išsireiškė, kad Morey turėjo patylėti, Silveris laviravo žodžiais tarsi slidininkas slalomo trasoje bei stengėsi išlikti, kaip įmanoma neutralesnis. Be abejo, NBA finansinių nuostolių neišvengė, tačiau panašu, kad visiško tiltų sudeginimo išvengti pavyko. Kalbant apie šio sezono pratęsimą, Silveriui reikėjo patenkinti kone visos lygos komandų įgeidžius ir NBA komisarui pavyko tiek viena, tiek kita. Tai sufleruoja ir balsavimo rezultatai sezono atnaujinimo klausimu – už Silverio pasiūlytą formatą balsavo 29 komandų savininkai. Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo apžvelgti atnaujinto sezono formatą ir pasigilinti, kodėl jis yra vienas geriausių įmanomų sprendimų. Visoms pusėms sąžiningas formatas Prasidėjus deryboms dėl galimo sezono atnaujinimo, skirtingos komandos turėjo skirtingų užgaidų. Pretendentai į titulą, kaip „Lakers“, „Bucks“ ar „Clippers“, prieš atkrintamąsias norėjo iš pradžių sužaisti kelias rungtynes, jog žaidėjai bent kažkiek pajustų žaidybinį ritmą. Tuo metu komandos, esančios šalia atkrintamųjų, norėjo gauti šansą užsikabinti už pirmojo aštuntuko. „Trail Blazers“ žvaigždė Damianas Lillardas netgi viešai pareiškė, jog jeigu jo komanda neturės vilčių pakovoti dėl vietos atkrintamosiose, jis ant parketo nežengs. Nuotr. ZUMAPRESS.com-Scanpix NBA priimtas formatas išgirs tiek vieną, tiek kitą pusę. 8 reguliariojo sezono mačai favoritams leis apšilti, o tokioms komandoms kaip Vašingtono „Wizards“, Finikso „Suns“, Sakramento „Kings“, San Antonijaus „Spurs“, Naujojo Orleano „Pelicans“ ir Portlando „Trail Blazers“ – kautis dėl vietos atkrintamosiose. Jeigu aštuntoje vietoje esanti komanda yra atitrūkusi daugiau nei 4 pergalėmis, ji savo poziciją išsaugos. Vis tik jeigu šis atstumas yra mažesnis nei 4 laimėjimai, tuomet aštuntąją ir devintąją vietą užėmusios ekipos susitiks dėl paskutinės pozicijos atkrintamosiose. Tiesa, devintosios vietos komandai teks laimėti dvejas rungtynes, kuomet aštuntąją poziciją užimančiam klubui – vos vienerias. Šiuo metu „Wizards“ nuo aštuntoje vietoje esančių „Magic“ atsilieka 5,5 laimėjimo (t.y. turi šešiomis pergalėmis mažiau, tačiau žaidė rungtynėmis mažiau), o nuo septintąją vietą užimančių Bruklino „Nets“ – šešiais. Vakaruose situacija kur kas atkaklesnė. Memfio „Grizzlies“ prieš „Trail Blazers“, „Pelicans“ ir „Kings“ klubus pirmauja 3,5 laimėjimo (turi keturiomis pergalėmis daugiau, tačiau žaidė rungtynėmis daugiau arba trimis pergalėmis daugiau, tačiau žaidė rungtynėmis mažiau), prieš „Spurs“ ekipą – keturiais, o „Suns“ – šešiais. Taigi, žemiau aštuntuko esančios komandos turės visas galimybes kabintis į atkrintamųjų traukinį, tačiau aštuntos vietos komandai taip pat suteikiamas minimalus pranašumas, kurį pavyko susikrauti per pirmuosius 65 reguliariojo sezono mačus. Net ir toms komandoms, kurios yra praktiškai užsitikrinusios vietą atkrintamosiose, pavyzdžiui, Majamio „Heat“, Indianos „Pacers“, Filadelfijos „76ers“, Jutos „Jazz“, Oklahomos „Thunder“, Hjustono „Rockets“ ar Dalaso „Mavericks“, šie 8 reguliariojo sezono mačai nebus bereikšmiai. Pralaimėjimų serija bet kurią ekipą gali nublokšti žemyn ir taip suvesti su potencialiai stipresniu varžovu. Galų gale, išlaikytas tradicinis atkrintamųjų formatas taip pat turi savo pliusų. NBA čempionas paaiškės įprastu būdu, išvengiant keblesnių variacijų kaip pasaulio futbolo čempionato grupių etapas ir pan. Finansinis aspektas 8 reguliariojo sezono mačai NBA leis uždėti varnelę ant dar vieno svarbaus tikslo – 22 komandos viršys 70-ies reguliariojo sezono rungtynių ribą. Tai leis įvykdyti įsipareigojimus regioninėms televizijoms. Remiantis Samo Amicko iš „The Athletic“ duomenimis, „Spectrum SportsNet“ televizija „Lakers“ ekipai už vieną susitikimą atseikėja apie 1,5 mln. JAV dolerių. Tiesa, verta paminėti, kad Los Andželo klubas turi vieną pelningiausių regioninės TV transliacijų sandorį, kurio bendra suma sudaro apie 5 mlrd. dolerių. Palyginimui, Amickas pateikė dar vieną pavyzdį. Pagal vieną iš žemiausių regioninės TV transliacijos sutartį, neįvardyta ekipa iš vienerių parodytų rungtynių uždirba apie 200 tūkst. dolerių. Nuotr. Reuters – Scanpix Jau anksčiau buvo pranešama, kad pačiu blogiausiu atveju, kuriame sezonas nebūtų pratęstas, NBA būtų netekusi 900 mln. dolerių vien iš nacionalinių televizijų dėl įsipareigojimų nevykdymo neparodžius atkrintamųjų varžybų. Tiesa, net ir įvykdyti TV transliacijų įsipareigojimai ženkliai kirs per NBA su krepšiniu susijusias pajamas. NBA algų kepurės ir finansų ekspertas Albertas Nahmadas prognozuoja, kad lyga praras maždaug 1-1,2 mlrd. JAV dolerių pajamų. Į šią sumą įeina prarastos pajamos iš rungtynių, kuriose negalės lankytis sirgaliai ir konflikto su Kinija padariniai. Kiek anksčiau Silveris minėjo, kad kivirčas su Azijos gigante lygai gali atsieiti tarp 150 ir 200 mln. JAV dolerių. Prieš sezoną NBA prognozavo, kad jai pavyks surinkti per 8 mlrd. dolerių, su krepšiniu susijusių pajamų, kurios daro tiesioginę įtaką algų kepurės dydžiui. Be abejo, nuostoliai išlieka milžiniški, tačiau sezono atgaivinimas lygai leido juos sumažinti praktiškai perpus. Taip pat skaičiuojama, jog jeigu NBA būtų pasirinkusi eiti tiesiu keliu į atkrintamąsias su 16 komandų, krepšininkams grėsė įspūdinga 645 mln. dolerių prarastų atlyginimų suma. Papildomi reguliariojo sezono mačai šią sumą leis sumažinti iki 300 mln. dolerių. Verta prisiminti, kad šiuo metu žaidėjai gauna 25 proc. mažesnius atlyginimus. Atšaukus visus likusius reguliariojo sezono susitikimus, šis skaičius galėjo išaugti iki 40 proc. Kodėl rungtynės bus žaidžiamos tik po dviejų mėnesių? Žinant, kad sprendimas dėl sezono atnaujinimo jau oficialiai yra priimtas, gali pasirodyti, kad liepos 31-oji diena yra pernelyg toli. Visgi tokį sprendimą galima paaiškinti keliais veiksniais. Remiantis Dalaso „Mavericks“ komandos pavyzdžiu, Luka Dončičius pandemijos metu buvo grįžęs į gimtąją Slovėniją, o Kristaps Porzingis parvyko į Latviją. Galima beveik neabejoti, kad panašių pavyzdžių yra ne vienas ir ne du. Kiti krepšininkai, kaip Domantas Sabonis, paliko savo komandų valstijas ir laikinai persikraustė į kitą gyvenamąją vietą. Taigi, visų krepšininkų surinkimas į atitinkamus komandų miestus reikalauja laiko, o Dončičius kartu su Porzingiu bus priversti praleisti 14 dienų saviizoliacijoje. Kaip praneša Shamsas Charania, klubai treniruočių stovyklas pradės birželio 30-ąją savo miestuose, o jas nuo liepos 7-osios pratęs Walto Disnėjaus pramogų parko sporto komplekse. Žinant, kokia svarbi dalis yra fizinis pasirengimas ir žinant tai, kaip NBA rūpi krepšininkų nuomonė, toks žingsnis taip pat atrodo logiškas. Juolab, kad būtent NBA diktuoja likusio krepšinio pasaulį tvarkaraštį, tad derintis prie Eurolygos ir tarptautinio krepšinio grafiko, NBA vadovams yra mažiausias galvos skausmas. Tobulumui ribų nėra Be abejo, spragų ir šiokių tokių trūkumų netrūksta net ir šiame sezono atnaujinimo plane. Tai rodo ir balsavimas – vienintelis prieš tokį planą pasisakęs klubas buvo „Trail Blazers“. Nors iš vienos pusės tokia Portlando ekipos pozicija stebina, tokį klubo sprendimą galima suprasti. Teigiama, kad „Blazers“ vietoje 22-iejų komandų formato norėjo 20-ies, tačiau taip pat galima spėti, jog tai yra susiję su likusiu reguliariojo sezono tvarkaraščiu. Likusio reguliariojo sezono tvarkaraštis dar nėra paskelbtas, tačiau kaip teigia Vincentas Goodwillas iš „Yahoo Sports“, komandų grafikas išliks toks, koks ir buvo prieš sezono sustabdymą. Vienintelis skirtumas bus tas, kad jei sezoną tęsiančios komandos pagal įprastą tvarkaraštį žaistų prieš ekipas, kurioms sezonas jau yra pasibaigęs (pvz. Čikagos „Bulls“, „Golden State Warriors“ ir kt.), tuomet bus slenkama tvarkaraščiu tol, kol bus surasta komanda, esanti Walto Disnėjaus pramogų parke. Štai čia ir iškyla problema, kuri veikiausiai nepatinka „Blazers“. Pagal įprastą tvarkaraštį, „Grizzlies“ ekipai buvo likęs statistiškai sunkiausias tvarkaraštis visoje lygoje. Tuo metu Portlando ekipa pagal šį rodiklį lygoje buvo 21, o „Pelicans“ – 30. Tai reiškia, kad Naujojo Orleano klubas turėjo lengviausią likusį tvarkaraštį visoje NBA. Nuotr. Reuters - Scanpix Pagal šią sistemą „Blazers“ prarado dvikovas su tokiomis komandomis kaip „Timberwolves“, „Hornets“, „Pistons“, „Cavaliers“ ar „Golden State Warriors“. Dabar Portlando ekipai reguliarųjį sezoną teks užbaigti rungtynėmis su „Grizzlies“ (bus žaidžiama dukart), „Rockets“, „Mavericks“, „Celtics“, „76ers“, „Nets“ ir „Jazz“ klubais. Tuo metu „Pelicans“ pagal įprastą tvarkaraštį dar turėjo dvejas rungtynes su „Hawks“ ir „Wizards“ ekipomis bei po vienerias su „Knicks“ ir „Hornets“ klubais. Vietoje to Ziono kompanijai teks po du kartus kautis su „Kings“ ir „Grizzlies“ ekipomis bei po sykį su „Jazz“, „Clippers“, „Spurs“ ir „Magic“ komandomis. Ar šioje situacijoje yra neteisybės? Be abejo, tačiau tokiais precedento neturinčiais laikais reikia ieškoti precedento neturinčių išeičių ir patenkinti absoliučiai visų norus turbūt net nėra įmanoma. Dar vienas diskusijų vertas aspektas – į Orlandą nepatekusių komandų likimas. Kadangi sezonas buvo sustabdytas kovo 12-ąją, labai tikėtina, kad Šarlotės „Hornets“, Čikagos „Bulls“, Niujorko „Knicks“, Detroito „Pistons“, Atlantos „Hawks“, Klivlando „Cavaliers“, Minesotos „Timberwolves“ ir „Warriors“ krepšininkai į aikštelę sugrįš tik po 9 mėnesių pertraukos. Vėlgi, tai – beprecedentė pertrauka tokio lygio krepšinyje. Žinant, kad didžiąją dalį iš šių komandų sudaro ekipos, kurių branduoliuose dominuoja jaunieji krepšininkai, galima neabejoti, jog tokios aplinkybės nėra malonios klubų vadovams. Vis dėlto, visų 30-ies komandų atsivežimas į Disnėjaus pramogų parką tik didintų viruso išplitimo riziką, o šios išvardytos komandos didelių aukštumų šį sezoną jau nebūtų pasiekusios. Taigi, visiems belieka sukąsti dantis ir susitaikyti su esama padėtimi. Puikų NBA darbą iliustruoja ir situacija kitose didžiosiose JAV sporto lygose. NHL nedrąsiai užsimena apie galimą sezono atnaujinimą, bet konkrečiais sugrįžimo terminais kol kas nesidalija. MLB sirgaliai šiomis dienomis viliasi, jog 2020 m. sezonas apskritai įvyktų, o NFL turi prabangą neskubėti, mat įprasta reguliariojo sezono pradžia yra numatyta rugsėjo 10-ąją. Liepos 31-ąją visų akys kryps į NBA, kur bus stebima, kaip Silverio vedama organizacija tvarkysis šiais precedento neturinčiais laikais, tačiau NBA komisaro parengtas sugrįžimo planas ir glaudus ryšys su žaidėjais, klubų vadovais bei savininkais nuteikia optimistiškai.

