Naujausi „Ryto“ skolų duomenys: įsipareigojimai viršija 1,2 mln. eurų

(:

Vel jie tiki sekmingu sezonu, vel kelia ambicijas, svaigsta apie privacius remejus, bet jau eile metu niekaip to milijono neatiduoda. Nubrauke nx visa darba su Adomaiciu ir dabar visi laukia Kairio - Vilniaus krepsinio padanges isganytojo , kuris sumokes jiems visas skolas, is Zalgiryje neisitvirtinusiu talentu isaugins zvaigzdes ir sugrazins fanus i Siemens arena. Niekas net nedrista pagalvoti, kad Kairys galbut nera jau toks geras, kaip cia apie ji kalbama. Asmeniskai as per mazai maciau ji treniruojant, kad galeciau susidaryti aiskia nuomone, bet kai pamaciau kaip jis staugia ant zaideju per pralaimetas U20 rungtynes pries graikus, tai pamaniau, kad debilas, kokiu reta. Tai galbut ir sitiems Ryto maitvanagiams pirmiau reiktu isivertinti sezona su nauju treneriu ir tik po to tiketi sezono sekme ir kelti kazkokias ambicijas, nes tie nauji lapai pries kiekviena sezona jau net nebejuokingi.