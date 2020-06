Prieš sezono atnaujinimą „Unicaja“ klube užfiksuotas koronaviruso atvejis

Deivis

Va va va. At this time - who cares? Huge money on the line. O taigi per pasauli skriejantis mirtinas virusas. Ar sis zmogus ne personalo narys? Ar nera tikimybes kad atnaujinus sezona ir ivykus treniruotem buvo galimai kontaktuojama. Anksciau manau stabdytu viska. Bet jau nebe dabar. Dabar jau kazkodel kiti laikai, kazkas pasikeite. Kazi kas, gal kas atspes?