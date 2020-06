Prie Irvingo jungiasi NBA žvaigždės: krepšininkai skatina siekti permainų šalyje, o ne žaisti

Anonimas

visi tie kurie is getu kile, kodel nera kitu is normaliu issilavinusiu seimu kilusiu krepsininku. Amzinos aukos. slykstu jau klausyt situ nesamoniu. Viena bandita nuzude tai dabar visi turi eit is proto. Pasiteisinimu viskam iesko ir nekitaip. Cia kaip neisiu i mokykla, nes man nepatinka kur ji stovi. Apgailetina