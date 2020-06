„Žalgiris“ ir kiti klubai kreipėsi į Eurolygą: trokšta išsaugoti „Pao“ turnyre

Kksks

Apsisiko visi.Ir kas cia sake kad pofik tie Panathinaikos,neprazus Eurolyga be ju.Nieko panasaus neteko matyti,kad visi lygos klubai laizytu uzpakaly klubui kuris kelia bangas.Matyt ne be reikalo Panathinaikos sirsala kele apie pajamas.Be Panathinaikos Eurolyga per daug prarastu.