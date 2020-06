Galingi užmojai: LKL 3x3 turnyras planuoja pasiekti per 50 mln. žiūrovų

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Liepos mėnesį vyksiančio „Hoptrans 3x3“ turnyro transliacijos sulauks neeilinio dėmesio ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Dėl pasaulinės pandemijos susijaukus visam krepšinio kalendoriui, „Hoptrans 3x3“ tapo vienu pagrindinių vasaros renginių tarptautinėje arenoje. FIBA šiam turnyrui suteikė „Quest“ statusą.

Planuojama, kad „Hoptrans 3x3“ turnyro transliacijos pasieks net apie 50 milijonų žmonių, kurie galės mėgautis itin aukštos kokybės reginiu tiek sportine, tiek technine prasme.

Turnyro transliacijų komandoje netrūks ir Eurolygos finalo ketverte besidarbavusių savo srities profesionalų.

„Transliuosime septyniomis kameromis, o to, kalbant apie 3x3 krepšinį, Lietuvoje dar nėra buvę, – teigė transliacijų režisierius Mykolas Adamavičius. – Transliacijos turėtų priminti „Masters“ lygio turnyrą.“

Iki šiol didžiausias Lietuvoje surengtas turnyras buvo „Raudondvaris Challenger 2019“, kurį Lietuvos 3x3 krepšinio asociacija organizavo bendradarbiaudama su FIBA. Iš viso šis turnyras sulaukė 1,2 mln. peržiūrų.

„Tai visiškai kitas formatas ir kitas krepšinis. Tiek žaisti, tiek žiūrėti, tiek transliuoti, – apie 3x3 krepšinio išskirtinumą kalbėjo Adamavičius. – Kol kas iššūkių nekyla, ruošiamės kartu su LKL transliacijų komanda, visi kartu dirbsime Palangoje.“

Gyvai rungtynes stebėti bus galima specialiai „Hoptrans 3x3“ turnyrui pastatytoje lauko arenoje. Tuo tarpu turnyro transliacijos bus pasiekiamos TV6 kanalu bei interneto portale tv3.lt.

„TV3 žiniasklaidos grupė nuo seno yra krepšinio namai. Aistringai palaikome visą šalies krepšinį, taip pat ir 3x3. Su šia idėja dirbame nuo pat pradžių ir populiariname šią sporto šaką per visus mūsų turimus media kanalus – televiziją, radiją, internetą.

Esame neabejingi ne tik krepšiniui, bet apskritai sportui. Ne veltui esame oficialūs olimpinių žaidynių transliuotojai. Kartu su 3x3 krepšinio asociacija darėme viską, kad 3x3 krepšinis pakliūtų į didžiausias pasaulio sporto žaidynes ir taptų toks pat populiarus, gerbiamas ir mylimas kaip įprastas krepšinis. Nors Tokijo olimpiada šiemet neįvyko, bet krepšinio tai nesustabdė.

„Hoptrans 3x3“ turnyro kovas rodysime net keturis liepos savaitgalius per TV3 ir TV6, be to, žiūrovams paruošime daug įdomių siužetų ir reportažų. Taigi krepšinio sirgaliai tikrai turės ką žiūrėti vidurvasarį“, – sakė TV3 kūrybos direktorius Arvydas Rimas.

Palangoje vyksiantį „Hoptrans 3x3“ turnyrą sudarys trys atrankos (liepos 3–4 d., 10–11 d., 16–17 d.) bei vienas finalinis etapas (liepos 24–25 d.) Prizinis turnyro fondas – 74 tūkst. eurų.