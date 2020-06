Krepšininkų nuomonę pagarsinantis Howardas: „Dauguma mūsų bijo pasisakyti“

Ka?

With all due respect, protestuotojai dabar sako ka tiktai nori, didele dalis neeina i darbus, ir jei kazkas del to gresia, dar ir darbdavi tada isvadina judejimo nepalaikanciu rasistu. Mano, kad jiem sunku pasisakyti? O tie kurie nori zaist? Iskart palaidojami po kritikos banga uz tai, kad nepalaiko judejimo, palaiko "rezima" ir "vergove" bei panasiais absurdiskais kaltinimais.