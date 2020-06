LSKL vienbalsiai perrinko prezidentą

Nuotr.: LSKL

Nuotr. LSKL

Lietuvos studentų krepšinio lygai (LSKL) dar mažiausiai dvejus metus vadovaus klaipėdietis Rimantas Cibauskas. 57 metų krepšinio specialistas nuotoliniu būdu surengtoje LSKL rinkimų-ataskaitinėje konferencijoje išrinktas vienbalsiai.

„Ačiū už pasitikėjimą ir palaikymą. Tai skatina dar labiau stengtis kryptingai dirbti. Malonu, kad nuolat bendraujame, diskutuojame, tariamės, kaip dar labiau populiarinti LSKL. Tik dirbdami visi kartu galime pasiekti dar geresnių rezultatų”, – sakė Cibauskas.

Jis pasidžiaugė, kad LSKL vienintelė iš Lietuvos krepšinio lygų šį sezoną spėjo pabaigti vaikinų čempionatą – finalai įvyko vos kelios dienos prieš Lietuvoje paskelbiant karantiną. 2019-2020 metų nugalėtojais tapo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) krepšininkai, vicečempionų laurais džiaugėsi Klaipėdos universiteto (KU) komanda, bronza atiteko Lietuvos sporto universiteto (LSU) krepšininkams.

LSKL Mažosios taurės nugalėtoja tapo Kauno technologijos universiteto (KTU) komanda. LCC tarptautinio universiteto krepšininkai liko antri.

„Planavome organizuoti merginų taurės varžybas, tačiau dėl karantino šiuos planus teko atidėti. Tikimės, kad tai padaryti mums pavyks rudenį. Taip pat po vaikinų čempionato planavome ir kelis didžiulius 3×3 LSKL turnyro etapus, tačiau koronavirusas sujaukė šiuos planus. Tikimės, kad ateinantį sezoną pavyks tai įgyvendinti“, – akcentavo Cibauskas.

Konferencijos metu LSKL prezidentas pasiūlė skirti didesnį dėmesį vis populiarėjančiam esportui.

„Galėtume net organizuoti LSKL esporto čempionatą. Manau, kad įgyvendinti tokiai idėjai universitetai turi palankios sąlygos. Galėtume tai plėtoti plačiau“, – teigė Cibauskas.

LSKL prezidentas pasidžiaugė ir Lietuvos universitetų reitingais pasaulio mastu.

„Kasmetiniame pasauliniame universitetų reitinge „QS World University Rankings 2021“ Vilniaus universitetas (VU) šoktelėjo per 35 pozicijas ir atsidūrė 423-ioje vietoje. Dar į tūkstantuką patenka trys Lietuvos universitetai – Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Kauno technologijos universitetas (KTU, abu dalijasi 801-1000 pozicijas tarp geriausiųjų) ir Vilniaus Gedimino technikos (VGTU, dalijasi 651-700 vietas).

Žinant tai, kad iš viso buvo įvertinti 1000 iš 26 tūkst. pasaulyje veikiančių universitetų, tai Lietuvai – geras pasiekimas. Per Lietuvos aukštojo mokslo kokybę ir krepšinį galime ne tik savo šalyje išsaugoti talentus, bet ir privilioti kitų šalių studentus“, – pabrėžė LSKL prezidentas.

Cibauskas LSKL prezidento pareigas eina nuo 2006 metų. Per tą laikotarpį pasiekta išties įspūdingų pergalių: dukart – 2007 (Tailande) ir 2017 metais (Taivane) Lietuvos studentų rinktinė tapo universiados čempione, 2011 metais Kinijoje iškovoti bronzos medaliai, VDU komanda – daugkartinė Europos universitetų krepšinio čempionatų nugalėtoja ir Europos universitetų sporto žaidynių nugalėtoja, 2014 metais šį titulą iškovojo ir MRU ekipa.

Be to, LSU merginos skynė aukščiausius laurus Europos ir pasaulio 3×3 čempionatuose. 3×3 tarptautinėmis pergalėmis ne kartą džiugino ir VDU vaikinai. LSKL ekipos ne kartą sėkmingai mūsų šalies vardą garsino ir tarptautiniuose turnyruose Italijoje, Izraelyje, Kinijoje ir kitose šalyse.

„Panašiais pasiekimais pasigirti gali reta galinga valstybė. Esame mažos valstybės piliečiai, tačiau savo kovingumu ir plačiomis širdimis sugebame pranokti kur kas didesnes valstybes, – didžiuodamasis studentų krepšininkų pasiekimais sakė LSKL prezidentas. – Reikia pripažinti, kad LSKL sudarytomis sąlygomis skatina jaunus žmones rinktis mokslus ir žaisti krepšinį Lietuvoje.

Juk Lietuvoje – aukštas krepšinio lygis, be to, LSKL kreipia didžiulį dėmesį ir į mokslus – gabiausieji studentai kasmet nuo 2008 metų apdovanojami stipendijomis. Per semestrą LSKL stipendijas gauna du studentai – geriausiai besimokantis LSKL vaikinas ir mergina. Per tą laikotarpį stipendijas gavo dešimtys studentų. Mes nuolat kartojame, kad mokslai yra vertybė, kurią reikia išnaudoti.

Taip pat džiugu, jog universitetai yra suinteresuoti turėti kuo geresnes krepšinio komandas, todėl geriems žaidėjams patys stengiasi sudaryti sąlygas sportuoti. Būtent per krepšinį mes pristabdėme ir jaunų sportininkų emigraciją. Lietuvoje krepšininkai studijuoja universitetuose, tai leidžia jiems likti mūsų šalyje, čia tęsti karjerą ir, žinoma, sėkmingai ginti universitetų garbę.“