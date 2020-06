„Rytas“ sudarė ilgalaikę sutartį su Augustu Marčiulioniu

PULKOVSKIS

RYTAS VILNIUS: C- GUSTYS, C- BLAŽEVIČIUS, C- POCEVIČIUS (LKL), PF/C- LEGIONIERIUS, PF- BENDŽIUS, PF- KALOGIROS (LKL), SF- WIMBUSH, SF- RADZEVIČIUS, SG- GIRDŽIŪNAS, SG- ULECKAS, SG/PG - PUSICA, PG- BRISCOE, PG- BIČKAUSKIS, PG- MARČIULIONIS (LKL), SG- Giedraitis (skolinti).